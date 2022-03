Derfor er det ikke forbudt å verve seg til krigen

Det er ikke straffbart å verve seg til tjeneste for en fremmed stat, men det gjelder likevel en hel rekke regler for personer som slutter seg til krigen i Ukraina.

Det opplyser generaladvokat Sigrid Redse Johansen.

Selv om det ikke er forbudt å verve seg til noen av sidene i krigen, er det straffbart å verve en annen person til å delta i stridighetene.

– Det er ikke lov til å rekruttere noen til tjeneste for en fremmed stat, sier Johansen.

Ukrainas ambassadør til Norge, Jatsiuk Viatsjeslav, bekrefter overfor TV 2 at de har fått mange henvendelser fra nordmenn som er interessert i å dra til Ukraina og verve seg.

– Hver dag mottar vi rundt tusen brev, telefoner og meldinger fra nordmenn som spør om hvordan de kan bidra på forskjellige måter. Mange av dem er fast bestemte på å reise for å kjempe, sier han.

Viatsjeslav sier at de ikke fører et register over henvendelsene, men at de tilbyr informasjon til de som tar kontakt.

AMBASSADØR: Jatsiuk Viatsjeslav er Ukrainas ambassadør til Norge. Foto: Sunny Sharma / TV 2

– Jeg er rørt over støtten og er lei meg for at jeg ikke kan være der selv og kjempe selv, sier ambassadøren.

Klare forutsetninger

Generaladvokat Johansen forklarer at forutsetningen for å slutte seg til krigen, er at man verver seg til de statlige, væpnede styrkene.

Hun sier også at man må være underlagt ansvarlig kommando og et militært regime som kan håndheve brudd på krigens regler. Det er også en forutsetning at man skiller seg fra sivilbefolkningen.

– Dersom man etterlever de grunnleggende reglene etter folkeretten, kan man være såkalt lovlig stridende. Det innebærer også at man har krav på krigsfangestatus, sier Johansen.

Den russiske invasjonen av Ukraina er av Norge ansett som urpovosert, folkerettsstridig og illegetim. Til tross for det, er det ifølge generaladvokaten ingen forskjell på hvilken side av krigen man verver seg for.

– Det er lang folkerettslig tradisjon for å skille mellom å starte selve krigen og selve krigføringen, sier hun og fortsetter:

– Selv om det er ulovlig å starte krigen, betyr ikke det at enhver russisk soldat gjør noe ulovlig. Det skjer først hvis en begår krigsforbrytelser. Reglene er like på hver side, sier Johansen.

Kan bli Kripos-saker

Dersom en norsk borger begår krigsforbrytelser i utlandet for så å returnere hjem til Norge, er det Kripos' som er ansvarlig for å etterforske dette.

TV 2 har vært i kontakt med Kripos som ikke ønsker å kommentere om de har rettet oppmerksomheten sin mot enkeltpersoner som har reist eller som vurderer å reise for å slutte seg til krigen.

De ønsker heller ikke å komme med en oppfordring til personene dette gjelder.

Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at følgende:

– Da tror jeg man må tenke seg grundig om. Jeg skjønner at de diskusjonene oppstår, men krig er dramatisk. Vi skal ta godt vare på vårt forsvar. Det er et organisert forsvar sammen med NATO.