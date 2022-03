Klaveness brutale oppgjør med seg selv snudde alt: – En knusende opplevelse

– Jeg har grublet masse på om jeg skal si ja til dette. Selv om jeg synes det er et flott tillitsverv å si ja til å stille til, så vet jeg at det er et stort ansvar.

Lise Klaveness tar TV 2 imot i hjemmet sitt på Nordstrand i Oslo. Det er bare dager til hun – etter alle solemerker – tiltrer i rollen som nasjonens nye fotballpresident.

Tiden inn mot valget har vært en miks av følelser. Hun har vært høyt og lavt.

Hva er det egentlig hun har sagt ja til?

Barrierebryteren

40-åringen fra det lille tettstedet Meland utenfor Bergen har brukt store deler av livet sitt til å bryte barrierer.

Som 16-åring ble hun den første jenta på Branns fotballgymnas. Og på veien videre mot sine 73 kamper med flagget på brystet, ble hun allerede som 23-åring tidenes første kvinnelige fotballekspert i TV 2s FotballXtra-studio. I 2018 markerte hun seg på ny som tidenes første kvinnelige ekspertkommentator i et fotball-VM for herrer.

FORTID OG FRAMTID: Lise Klaveness i duell med Hege Riise under cupfinalen på Ulleval i 2000. Foto: Morten Holm / NTB

Søndag bryter hun en ny barriere. Rett fra jobben som toppfotballsjef, sørger hun for at en 120 år lang tradisjon med menn i presidentvervet tar slutt.

– Det har vært en kjempemerkelig tid. Jeg kjenner et stort alvor rundt dette, forklarer hun.

Vi kommer tilbake til rollen som fotballpresident.

Et ubehagelig vendepunkt

For hvordan kom hun seg egentlig hit?

Veien har nemlig vært lang. Veldig lang. Og det var på ingen måte hugget i stein at det var fotballspiller hun skulle bli.

– Jeg var nok rundt 13 år før jeg utviklet noe som helst form for interesse. Men da sa det pang.

Plutselig var hun besatt.

– Det startet som et vennskap til ballen. Som spiller var jeg kjempeopptatt av ballen – en god og kreativ dribler. Men jeg var ingen god lagspiller de første årene.

PROFIL: Klaveness under en EM-kvalifiseringskamp mot Belgia i Kristiansand i 2003. Foto: Heiko Junge / NTB

Landslagsdebuten kom allerede i 2002. Hun var en bærebjelke på laget før en betent konflikt med landslagstrener Bjarne Berntsen fem år etter.

I dag ser hun tilbake på perioden og det som skjedde som en skjellsettende og omveltende hendelse i livet hennes.

En øyeåpner.

– Jeg var en av de eldste på laget. Fotball var – og hadde gjennom hele ungdoms- og voksentiden min vært – det viktigste i livet mitt. Det var hele min identitet. Så ble jeg vraket, minnes hun.

– Begrunnelsen var at jeg ikke jeg var en god nok lagspiller. At jeg ikke passet inn i laget. Først skapte det, som man alltid når man mottar kritikk, stor motstand, bitterhet og sorg.

Det drastiske grepet

Hun var knust.

– Men det gikk likevel raskt over til nysgjerrighet. Hva betyr egentlig dette? Hvis jeg ikke er fotballspiller, hva er jeg da? Hvis ikke du er en lagspiller, og driver med lagspill, så er jo det noe man må gjøre noe med.

Klaveness´ nysgjerrighet gled over i selvransakelse.

– Jeg fant ut at jeg måtte jobbe med meg selv. Ikke gå rundt å klage på alle andre. Jeg måtte finne ut av hvordan jeg kan drive med på med det jeg elsker aller mest, og samtidig bringe noe verdifullt til bordet og banen for de andre på laget. Ta den plassen jeg trengte på banen, samtidig som jeg skulle levere for laget.

Grepene hun tok var ukonvensjonelle - på grensen til det radikale.

– Nysgjerrigheten gjorde at jeg startet å undersøke og nærmest intervjuet folk rundt meg om hvordan jeg ble oppfattet av andre, både på og utenfor banen. Det kom fram at mange av mine lagvenninner oppfattet meg som en god og morsom venn - men en som gikk sine egne veier.

Blant tingene det ble reagert på var at hun konstant kom for sent, men likevel mente mye om masse.

– Folk oppfattet det som respektløst

– Det ble forvirrende for folk at et menneske som var så engasjert, samtidig kom for sent og dreit i mange av de rammene som andre oppfattet som viktig. Altså, folk oppfattet det som respektløst.

– For meg ble dette et paradigmeskifte. Det gikk fra å være en knusende opplevelse, til å sette meg over i et annet gir – og gi meg helt nye perspektiver.

LAGSPILLER: Da Klaveness kom tilbake til landslaget, var det med bagasje hun hadde lært mye av. Foto: Lise Åserud / NTB

I andre halvdel av karrieren byttet hun posisjon. Fra sin angrepsposisjon gled hun gradvis nedover på midten.

Hun kom tilbake på landslaget under Eli Landsems ledelse, og ble stadig mer fascinert av lagspillet. Det er også det hun verdsetter høyest ved fotballen i dag.

«Lagspill» er også ordet hun trekker fram som noe av det aller viktigste i rollen som nasjonens nye fotballpresident.

– Om jeg skulle bli valgt, er det noe av det som blir gøy med jobben. Lede laget. Når skal jeg slå harde pasninger, når skal jeg få dem? Lagspillet er det som driver meg.

– Et evig helvete

Klaveness titter på klokken. Det er tid for henting i barnehagen. Sammen med samboeren Ingrid har hun tre gutter på åtte, fem og ett år.

– Jeg er først og fremst mor. Det er sikkert slik kvinnelige ledere skal si, men jeg synes det er rart at ikke mannlige ledere sier det. Det å følge barna på sin reise krever topp prioritering, forklarer hun.

For også på hjemmebane er lagspill et helt sentralt element.

– Det er et evig helvete den balansen der, humrer hun.

STADIG PÅ FARTEN: Klaveness kaller det en «evig kamp» å balsenere jobb og familieliv. Her i Amsterdam før herrelandslagets avgjørende kvalifiseringsfinale i november i fjor. Foto: JON OLAV NESVOLD

– Det er den største ulempen med å jobbe både som advokat og fotballeder. Man blir så engasjert. Det blir vanskelig å finne den kvantiteten i leken med ungene som gir den kvaliteten man ønsker.. De øyeblikkene hvor jeg klarer å legge vekk alt annet og bare være i barnas verden - på barnas premisser.

Hun tenker seg litt om, før hun fortsetter:

– Jeg er kjempeheldig, jobber med noe jeg gløder for og barn jeg elsker å følge. Men som alt annet står jo disse interessene mot hverandre. Jeg synes altfor ofte at jeg er en dårlig mor som dras mot telefon og PC, ikke klarer å prioritere godt nok og være til stede.

– Det er ikke til å skyve under teppet..

Nå venter hennes hittil største oppgave i fotballen. Hun gikk mange runder med seg selv før hun sa til å innstilles som ny fotballpresident. Faktisk sa hun nei tre ganger, før hun endte på ja.

Søndag skjer det. Det skal veldig mye til om Lise Klaveness unngår å skrive historie - igjen.

Hun peker på frafall av unge etter pandemien, forsterking av den norske fotballmodellen i den globale fotballkonkurransen og internasjonal idrettspolitikk som viktige utfordringer om hun skulle bli valgt.

– Det er ikke til å skyve under teppet at det er enorme mørke skyer i den internasjonale fotballen. Måten FIFA har agert på de siste årene er ikke i fotballens interesse. Det er ikke noe jeg får gjort noe med alene, men det er en arena vi må enda mer inn på.

Klaveness er utålmodig. Hun vil bare komme i gang.

– Jeg er veldig motivert. Veldig klar.