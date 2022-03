Kommer hjem til fargefest: – Kjenner meg ikke igjen!

Familien på fire hadde overlatt ferdigstilling av stue, kjøkken og gang til Tid for hjem. I løpet av en liten uke ble det satt et helt unikt preg på rommet.

Seks ulike farger pryder vegger, tak og vinduskarmer. Paret selv kunne nemlig ikke bli enige om hva de skulle velge. Magnus ville ha blått, mens Renate ville ha rosa.

FØR: Rommet slik det så ut da Tid for hjem tok over. Foto: Pandora Film/TV 2

– Det eneste vi var sikre på, var at vi ikke ville ha noen hvite flater, sier Renate Woldseth-Salomonsen.

De hadde selv valgt det sorte kjøkkenet som ble montert, men lite visste de om at de skulle få en wow-farge i gangen, og blåfargede vegger med rundinger på, i stuen.

ETTER: Samme rom, nå med heftig fargepalett. Foto: Pandora Film/TV 2

– Fargene traff kjempegodt. Vi skal ikke forandre på noe – tvert imot skal vi ta med oss elementer fra denne fargepaletten ned i underetasjen, når vi nå går i gang med oppussing der, forteller Renate.

Men hva sier folk som kommer på besøk?

– De blir i godt humør. Vi har en gang, der alle sier «wow», når de kommer inn, og det er gøy!, svarer hun.

HUMØR: Alle blir i godt humør av disse fargene. Foto: Pandora Film/TV 2

Avslapping i lekne omgivelser

Designer Morten Skjærpe Knarrum ønsket å oppnå at familien skulle klare å slappe av i lekne omgivelser. Han ønsket at rommet skal være unikt, med noen overraskelser. Samtidig skulle det skal være praktisk for en barnefamilie.

Videre handlet det om å hente opp farger og stemninger man ser, i den fantastiske utsikten.

Slik ble det fargesprakende rommet til

Det ble brukt mørke farger rundt vinduene og på vegg i stuen, for å ramme inn den flotte utsikten. To ulike blåfarger ble brukt – mørkest på vindusomramming og lister, mens litt lysere på vegg.

UTSIKT: Utsikten rammet inn av blåfargene. Foto: Pandora Film/TV 2

Den høye veggen i stuen fikk dekor i form av malte rundinger – et lekent innslag, der det ble brukt en litt mørkere blåfarge på rundingene.

LEKENT: De runde formene på veggene ble et lekent innslag i rommet. Foto: Pandora Film/TV 2

Huseiernes allerede valgte sorte kjøkken ble avsluttet med en mørk benkeplate i stein. De ulike overflatene skapte spennende kontraster i teksturen. Benkeplaten er i Larvikitt naturstein.

Se hva slags farger, materialer og møbler som ble brukt i det fargesprakende rommet her.

MØRKT KJØKKEN: Den mørke innredningen i gøy kontrast til den oransje veggen. Foto: Pandora Film/TV 2

En enorm fliselegg rammer inn det nye ildstedet. Flisene er i samme materiale som benkeplaten, og gir en lekker sammenheng. Flisene er mørke, men de er også blanke, med mineraler i seg som reflekterer lyset.

FLISER: Ildsterdet er omrammet av fliser på alle sider. Foto: Pandora Film/TV 2

Et stort rundt speil ble plassert ved enden av spisebordet. Plasseringen gjør at du fra kjøkkenet kan holde øye med sofaseksjonen, og omvendt. Dette speilet er plassert mellom to vinduer, på et sted der veggen fort kan føles mørk. Speilet løser den utfordringen, og skaper i tillegg romfølelse.

SPEIL: Det runde speilet gir liv til veggen. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer KOSEKROK: Tilbaketrukket sofa i kordfløyel. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer

Resten av innredningen handler møblering med sofa, tilbaketrukket ved peisovnen, og enkle, lett flyttbare stoler som utsiktspost foran det største vinduet.

Til slutt ble det laget fargefest i gangen. Ved å velge sterke farger som rosa og oransje i inngangspartiet, laget man stor kontrast til resten av rommet. Her skal man bli i godt humør når man kommer inn!

FARGE: En av de tre rosafgargene som heter Butterfly. Foto: Pandora Film/TV 2

Rundinger på veggen – slik gjør du det

Bruk av sjablonger har lange tradisjoner innen interiørdekor. Tidligere var det vanlig å bruke sjablonger for å dekorere vegger og tak med ornamenter. Disse store rundingene som designer Morten ønsket seg, er en moderne versjon av en gamle metode. Likevel kan du egentlig lage alle mulige slags mønster.

Man får laget en form i plast, slik Tid for hjem brukte, eller man kan lage en selv ved hjelp av kontaktpapir eller vokset papp. Sjablongen blir tapet fast til en allerede malt vegg, og man påfører ny maling der monsteret skal være.

RUNDINGER: Fin effekt med rundinger malt på i en litt mørkere farge Foto: Pandora Film/TV 2

Her ble det brukt rulle, men hadde det vært snakk om småmønstrete figurer, ville man brukt en rund, flat malekost til å «stople» malingen på med.

I dette tilfellet ble det brukt en litt mørkere farge til rundingene, i samme matte utførelse som på veggen. Man ville også fått en effekt ved å bruke en blankere maling, i samme farge.

Rundingene fikk ett strøk med maling. Deretter ble de pusset lett over med sandpapir for å gi en litt håndlaget matthet, og forskjell i struktur mellom vegg og rundinger.

Hele veggen var først dekket med rundinger, men Morten valgte å male over noen av dem igjen med veggfarge, for å gjøre det hele mindre mønstrete og mer lekent og unikt.

Farge-uenigheter smeltet i skjønn harmoni

Huseier Magnus Woldseth-Salomonsen blir heldigvis også fornøyd med det arbeidet designer og Tid for hjem har utført. Her kommer han til å trives, sier han.

Han hadde på forhånd ønsket seg blå farger, mens Renate stod for det rosa standpunktet. Denne uenigheten var en av grunnene til at de ønsket seg hjelpe fra utenforstående.

GOD STEMNING: Unik vegg med rundinger. Foto: Pandora Film/TV 2

– Tommel opp for blåfargene og spesielt de mørke vinduskarmene. Det hadde jeg ønsket meg! Renate er over seg av begeistring for det rosa innslaget i inngangen, sier han.

I ettertid fortelles det at ungene synes det er gøy med rundingene.

– Vi kommer ikke til å forandre på noe, avslutter Renate.

Se Tid for hjem tirsdager fra klokken 20.00 på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.