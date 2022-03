Vil ta et oppgjør med fordommer: – Folk hater ordet «soccer»

Se Leicester - Leeds lørdag fra kl. 13.00 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play!

Jesse Marsch er i gang som Leeds-trener etter å ha blitt ansatt tidligere denne uken. Lørdag debuterer fra sidelinjen mot Leicester på King Power stadium.

Den tidligere RB Leipzig-treneren blir bare den tredje amerikanske manageren i Premier League. David Wagner rykket opp med Huddersfield i 2017, men ble sparket før klubben rykket ned igjen to sesonger.

Hør det første intervjuet med Marsch i videovinduet øverst!

Bob Bradley, som også har vært Stabæk-trener, varte bare i elleve kamper som Swansea-manager i 2016.

Nå vil Marsch ta oppgjøret med det han mener er fordommer mot amerkanske trenere.

– Folk hater å høre ordet «soccer». Jeg har selv sagt «football» siden jeg var en profesjonell spiller. I USA utvikler fotball seg mer og mer til slik spillet er her og hvordan denne ligaer er.

HUSKER DU HAN? Bob Bradley har trent Stabæk og Swansea. I Premier League fikk han sparken etter elleve kamper. Foto: Peter Cziborra

– Ted Lasso har ødelagt

Han måtte også understreke at han fulgt mest med på fotball, til tross for at interessen ikke er like stor i hjemlandet.

– Jeg kommer fra USA der NBA OG NFL er størst, men for meg er Premier League det største av alt. Jeg har fulgt denne ligaen lenge, og er klar over hvor tøft det er.

Den nyansatte Leeds-treneren fikk også spørsmålet om TV-serien «Ted Lasso», som handler om en amerikansk trener som tar over et engelsk fotballag.

– Det er sannsynligvis noen fordommer. Jeg tror ikke Ted Lasso har hjulpet på det. Jeg har ikke sett serien, men jeg skjønner poenget.

– Jeg forstår at de ikke tror vi (amerikanske trenere) har erfaringen som man får i Europa. Og ærlig talt, de har rett.

ØDELEGGENDE: Jesse Marsch sier at TV-serien "Ted Lasso" ikke akkurat har bedret inntrykket av amerikanske fotballtrenere. Foto: Colin Hutton

Hyller Bielsa

Jesse Marsch overtar et lag som har slitt voldsomt i det siste. Det førte til at Marcelo Bielsa, mannen som tok dem til Premier League for første gang på 16 år, måtte gå.

Arvtageren er full av lovord om forgjengeren.

– Jeg har stor respekt og beundrer Marcelo Bielsa. Jeg har fulgt karrieren hans, og han er utvilsomt en helt her. Hvordan han har fått Leeds til å bli et Premier League-lag er utrolig. Det er lagt et solid fundament her, og jeg vil hjelpe klubben med å ta det et steg videre.

Han har fått signaler om at Leeds vil fortsette å gå den samme stien som under Marcelo Bielsa.

– Min spillestil, min aggressivitet, ønsket mitt om å ha lag som er intense, som løper, og som gjør ting vanskelig for motstanderen passer med det som har blitt gjort her de siste tre årene, sier amerikaneren.

– Det er ikke Premier League-nivå på forsvarsspillet til Leeds

– Det blir gøy

Marsch fikk bare fire måneder i jobben som trener RB Leipzig før han fikk sparken før jul. Før den tid hadde han suksess med Red Bull Salzburg i Østerrike.

Nå er han i gang med å bli en ny folkefavoritt på Elland Road.

– En av tingene jeg elsker med dette laget er forpliktelsen deres, uansett hvor vanskelig kampene har vært, til å spille helt til slutt, til å kjempe for hverandre, til å aldri gi seg. Denne mentaliteten, å spille for fansen, å kjempe for hverandre – dette er det jeg elsker, sier Marsch.

Marsch har undertegnet en kontrakt som strekker seg til sommeren 2025.

– Det blir gøy. Det kommer til å bli vanskelig, og mye å håndtere, men jeg vet at vi kommer til å ha det gøy, avslutter 48-åringen.

FRA BUNDESLIGAEN TIL PREMIER LEAGUE: Jesse Marsch fikk ikke helt dreisen på RB Leipzig. Nå skal han redde Leeds fra å rykke ned. Foto: Annegret Hilse

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller tror underholdningen vil fortsette på Elland Road.

– Med Marsch vil det fortsatt bli galskap. Det vil bli fart og moro, sprø intervjuer og spennende fotball. Han fremstår som en sprudlende manager som ser på fotball som underholdning, sier eksperten.

Han tror likevel amerikaneren kan være litt mer tilbakeholden i innlendingen. Leeds ligger på 16. plass, bare to poeng over nedrykksstriden.

– Han er revansjelysten etter det som skjedde i Leipzig, men jeg tipper han vil starte litt roligere enn det vi så i både Salzburg og Leipzig, der det var alle mann i angrep. Det vil mest sannsynlig bli en kamp helt inn for Leeds for å unngå nedrykk, sier eksperten.