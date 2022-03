Bjørnar Skjæran blir midlertidig arbeidsminister

Statsråd Bjørnar Selnes Skjæran tar over styret av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, i tillegg til ansvaret han i dag har for fiskeri- og havsaker i Nærings- og fiskeridepartementet.

– Jeg tar over et departement som er i god stand, og Hadia har gjort en strålende jobb. Jeg skal nå lede to departementer så jeg har nok å gjøre, sier Skjæran til TV 2.

Onsdag ble det klart at Hadia Tajik (Ap) trekker seg fra jobben som arbeids- og inkluderingsminister etter pendlerbolig-avsløringer.

Les: Derfor trekker Tajik seg

– At Tajik har gått av er en beslutning jeg har respekt for. Avgjørelsen er gjort av Støre og Tajik, og den avgjørelsen støtter jeg.



Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik (38) ble utnevnt som arbeids- og inkluderingsminister i Jonas Gahr Støres regjering i oktober 2021.

Under fem måneder senere trekker Tajik seg som statsråd.

Årsaken er nye avsløringer i de såkalte pendlerbolig-sakene, hvor flere politikere allerede har blitt nødt til å fratre sine stillinger.