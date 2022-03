– Pappa, du må våkne! Krigen har begynt

På to uker gikk Angelina fra å være student i Kyiv til flyktning i Halden.

I midten av februar får Angelina en telefon. Det er faren som ringer. Situasjonen mellom Ukraina og Russland er anspent, og han ber 21-åringen reise fra Kyiv. Angelina studerer og jobber i hovedstaden, men faren ønsker å ha henne i hjembyen Lutsk, bare frem til situasjonen har roet seg.

Selv har Angelina et ganske avslappet forhold til situasjonen. Selv om Russland og Ukraina har kriget i Øst-Ukraina siden 2014, virker konflikten langt unna. Hun hører likevel på faren, som er bekymret og ønsker at datteren skal tilbringe de neste dagene med familien.

STUDENT: 21 år gamle Angelina studerer og jobber i Kyiv. For to uker siden tenkte hun lite på krig. Foto: Privat

Den historiske byen Lutsk ligger en seks timers kjøretur unna Kyiv, og er med sine 220.000 innbyggere et viktig politisk og kulturell senter nord-vest i Ukraina.

To timer lenger sør ligger Lviv, og sammen med kjæresten bestemmer Angelina seg for å reise hit på en liten storbyferie. Kvelden før avreisedagen 24. februar setter hun vekkerklokka på 05.00, klar for hva morgendagen bringer.

Samtidig som alarmen river Angelina ut av søvne, taler president Vladimir Putin til det russiske folk.

TOPSHOT - Russian President Vladimir Putin attends a meeting with his Azerbaijani counterpart at the Kremlin in Moscow on February 22, 2022. (Photo by Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP) Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV Han kunngjør en «spesiell militær operasjon» i Ukraina.

Smoke rise from an air defence base in the aftermath of an apparent Russian strike in Mariupol, Ukraine, Thursday, Feb. 24, 2022. Russian troops have launched their anticipated attack on Ukraine. Big explosions were heard before dawn in Kyiv, Kharkiv and Odesa as world leaders decried the start of Russian invasion that could cause massive casualties and topple Ukraine's democratically elected government. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) Foto: Evgeniy Maloletka Minutter senere regner rakettene nedover flere ukrainske byer.

Under angrep

Angelina skrur på TV-en, og får med seg nyhetene. Hun reagerer med vantro, og løper bort til farens seng.

– Pappa, du må våkne! Krigen har begynt, roper 21-åringen.

– Ok, svarer faren. Han har lenge fryktet at dette ville skje, og er forberedt på det verste.

Sammen ser de på nyhetene i stillhet. Både Angelina og faren prøver å få oversikt over situasjonen, som blir mer kaotisk for hvert minutt som går.

– Vi kunne ikke bestemme oss for hva vi skulle gjøre, og trodde ikke på det vi så, forteller Angelina.

Plutselig skjærer et kraftig smell gjennom hele Lutsk. Byen har en strategisk viktig flyplass, og Angelina tror det er den som blir truffet.

Nå er det ikke lenger noen tvil: Ukraina er under angrep.

Pappa blir igjen

Angelinas far ringer moren Tetyana. Ved en tilfeldighet oppholder Tetyana seg i Lviv idet krigen bryter ut, og foreldrene blir enige om at Angelina og moren skal reise reise til en liten landsby utenfor Lutsk, hvor bestemoren holder til. Men faren nekter å bli med.

– Faren min prøvde å finne våpen. Han er veldig patriotisk av seg, og bestemte seg for å bli igjen og beskytte Lutsk. Vi reiste til bestemor og tenkte vi ville se ham igjen om et par dager, sier Angelina.

FØR: Moren Tetyana og Angelina i Lutsk, før krigen brøt ut. Foto: Privat

Etter å ha pakket det mest nødvendige, setter en gråtende Angelina seg i bilen sammen med moren. Den lille landsbyen til bestemoren har verken flyplasser eller militære styrker. Her er det bare sivile, og Angelina og moren håper de er trygge fra de russiske styrkene.

Vel fremme hos bestemor klarer de ikke å sove. De russiske angrepene blir verre og verre, og faren bestemmer seg for at moren og Angelina må forlate landet.

– Jeg kunne ikke akseptere tanken på å krysse grensen uten ham. Men han nektet å høre på meg, og insisterte på å beskytte Ukraina så lenge det lot seg gjøre, forteller Angelina og tar til tårene.

Håpet om Norge

De eneste slektningene Angelina og familien har utenfor Ukraina bor i Norge. De får beskjed om at de er hjertelig velkommen, og legger ut på den 2000 kilometer lange kjøreturen.

– Jeg var i Norge for rundt ti år siden. Jeg har hatt lyst til å dra dit igjen, men ikke under disse omstendighetene, sier Angelina.

På vei til grensen kjører hun og moren forbi flere ukrainere som forsøker å nå Polen til fots. Det er lang kø og minusgrader, og de bestemmer seg for å plukke opp en ung mor og hennes datter. På det meste er de syv personer i bilen, alle med et ønske om å flykte fra det krigsherjede landet.

PÅ FLUKT: Så langt har over 500.000 ukrainere krysset den polske grensen. Her forsøker flere å forlate hovedstaden Kyiv på krigens første dag. Foto: Vadim Ghirda/AP photo

– Den verste delen av reisen var før vi krysset grensen. Siden mamma ikke har førerkortet, kunne vi ikke bytte sjåfør. Jeg kunne heller ikke sove eller hvile langs kanten av veien, for da mistet vi plassen i køen, forklarer 21-åringen.

I nærheten av grensen er Angelina redd for å gå tom for bensin. Det finnes ingen bensinstasjon i nærheten, og til tross for iskalde netter må de skru av motoren i flere timer av gangen. Samtidig som hun kjemper for å holde seg våken, tenker Angelina på faren og resten av familien som blir værende. Barna de har plukket opp på veien hjelper henne med å holde humøret oppe.

– Vi hadde så mye å tenke på, for vi hadde så mange tanker i hodet. Men barna i bilen fikk oss til å smile, sier Angelina.

PLUKKET OPP: Angelina og Tetyana plukket opp flere andre flyktninger på vei til Polen. De hjalp til med å holde humøret oppe. Foto: Privat

Hver dag krysser i gjennomsnitt 50.000 ukrainere grensen til Polen. Etter mer enn to tøgn i kø, er det Angelina og moren sin tur. Her blir de tilbudt både husly og mat av ukjente familier som ønsker å hjelpe flyktningstrømmen fra øst.

– Takket være snille familier i Polen, som ga oss husly og mat, kunne vi stykke opp reisen. Det føltes som en velsignelse. – Vi prøver å holde oss sterke gjennom hele turen. Men hver gang noen er snille med oss, begynner vi å gråte.

Ringer etter hver flyalarm

Samtidig som Angelina og Tetyana kommer stadig nærmere Norge, eskalerer krigen i Ukraina. De er stadig mer bekymret for hvordan det går med faren, som kjemper mot de russiske styrkene i Lutsk.

– Hver gang vi ser at flyalarmen går i Lutsk, venter vi til faren er over. Så ringer vi ham for å finne ut om han har det bra, eller om han ligger begravet under en bygning, sier Angelina.

Foreløpig har faren svart hver eneste gang.

– Det å høre stemmen hans er den største lettelsen som finnes. Men hver gang jeg leser nyheter, holder hjertet mitt på å stanse av frykt. Ingen vet hva som vil skje i morgen, så man må bare håpe på det beste.

Samtidig som bombene faller over Ukraina, er Angelina og Tetyana på fergen fra Polen til Sverige. De har tilbakelagt hundrevis av kilometer, og prøver konstant å snakke om noe annet enn krigen.

PÅ VEI: På vei fra Polen til Sverige forsøker Angelina å fokusere på omgivelsene, slik at hun kan glemme krigen som herjer hjemme. Foto: Privat

– Vi har reist langt hver eneste dag, uten pappa. Under reisen prøver vi å snakke om veien og hva vi ser, og ikke bare tenke på krigen hjemme. Det er veldig vanskelig.

Endelig fremme

Angelina vet ikke lenger hvilken ukedag det er, og forholder seg bare til antall dager siden krigen brøt ut. På krigens sjette dag, 2. mars, ankommer hun og moren omsider Svinesund tollstasjon.

Der står Victor Tymczuk og venter på slektningene sine.

– Foreldrene mine kom til Norge etter andre verdenskrig som flyktninger. Nå står jeg her for å ta imot slektningene mine som igjen er på flukt, sier Victor.

SLEKT: Victor Tymczuk er en av Angelina og Tetyanas norske slektninger. Han ønsket dem velkommen ved grenseovergangen. Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2

Idet han ser Angelina og Tetyana svare på spørsmål fra de norske tollerne, kommer også tårene.

– Det er veldig leit. Jeg håper det blir et kortvarig opphold for dem i Norge og at de kan reise trygt hjem igjen, med det er utrolig usikkert, legger Victor til.

Tollerne slipper Angelina og Tetyana forbi, og paret parkerer ved siden av en vinkende Victor. De tre omfavner hverandre, og etter 2000 kilometer på flukt kan mor og datter endelig slippe følelsene løs.

– Da vi snakket med grensevaktene, som var høflige og bare stilte oss helt vanlige spørsmål, skjønte vi at vi endelig var i fremme. Når du vet at du endelig har kommet til et trygt sted, slippes bare alle følelsene løs, sier en tydelig preget Angelina.

PÅ PLASS: Vel fremme i Halden kunne Angelina og mamma Tetyana endelig slippe følelsene løs. Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2

Dagen etter forteller Victor at Angelina og Tetyana er på det nasjonale mottakssenteret i Råde. Her vil de sammen med resten av de ukrainske flyktningene søke asyl. Selv om de endelig er fremme i Norge, er reisen langt fra over.

– Vi vil tilbake til Ukraina så snart som mulig. Det er broer, bygninger, hele byer som er ødelagt. Folk må komme tilbake for å bygge opp landet og gjøre Ukraina sterkt igjen, etter at det verste er over, sier 21-åringen.

Artikkelforfatter Aysun Yazici er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.