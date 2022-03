Spesielt ett scenario bekymrer: – Det vil være katastrofe

Klokken 02 natt til fredag gikk alarmen hos Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Da kom informasjon fra det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) om at Europas største kjernekraftverk, Zaporizjzja i Ukraina, var utsatt for krigshandlinger og sto i brann etter å ha blitt truffet av en russisk «prosjektil».

ANGREPET: Generaldirektør i IAEA, Rafael Mariano Grossi, viser hvilket område av atomkraftverket Zaporizjzja som ble angrepet. Foto: AP Photo/Lisa Leutner

DSA satte umiddelbart krisestab og kalte inn ekstra personell for å overvåke situasjonen.

Fungerende avdelingsdirektør Ingar Amundsen for kunnskapsutvikling og internasjonal atomsikkerhet i DSA sier at situasjonen nå er dypt bekymringsverdig.

– Vi har vært svært bekymret for eskaleringen av situasjonen de siste dagene. Men jeg hadde aldri trodd det skulle gå så langt at kjernekraftverk ble beskutt, sier Amundsen til TV 2.

Brannmenn beskutt

Brannmenn som rykket til atomkraftverket, i den ukrainske byen Enerhodar, ble beskutt og kunne ikke starte slokkingsarbeidet. Først klokken 06.20 ble brannen slukket.

– Det viste seg at det ikke var brann i kraftverkets seks reaktorer, men i et fem etasjers øvelsesanlegg. Det er heldigvis ikke registrert forhøyede nivåer av radioaktivt, men vi er dypt bekymret for situasjonen, sier Amundsen.

OVERRASKET: Avdelingsdirektør Ingar Amundsen for kunnskapsutvikling og internasjonal atomsikkerhet i DSA hadde aldri trodd at kjernekraftverk ville bli beskutt. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

DSA har fått informasjon om at kjernekraftverket Zaporizjzja nå er overtatt av russiske styrker og fem av seks reaktorer er nedstengt.

– Det er ingen tvil om at vi er bekymret for hva som skjer med kjernekraftanlegget nå, men også for de andre tre operative kraftverkene i Ukraina når det pågår krig. Dersom det kommer et direkte treff mot reaktorene, ville det vært svært alvorlig med tanke på utslipp av radioaktive stoff, sier avdelingsdirektøren.

Sårbare for krigshandlinger

I tillegg til bekymring for direkte treff av anlegget og da eventuelle utslipp, er også Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet bekymret for driften av anlegget og en eventuell nedsmelting.

REAKTORENE: De seks atomreaktorene, som har røde tak, ble ikke rammet av brannen natt til fredag. Dette satellittbildet er fra 2019. Foto: Planet Labs PBC / AP

– Det er svært viktig at det er kvalifisert og opplagt personell som driver kjernekraftverket. Men vi har heldigvis fått meldinger om at det ukrainske mannskapet er operativt, selv om kraftverket er overtatt av russiske styrker.

Mange frykter nå for ytterligere angrep på ukrainske atomkraftverk og er bekymret for om anleggene er rustet til å tåle et angrep.

– Kjernekraftverkene er bygget for å takle naturkatastrofer eller en styrt av et småfly, men de er ikke designet for å motstå krigshandlinger, sier Amundsen.

KATASTROFE: 26. april 1986 eksploderte det i et kjernekraftverk i Tsjernobyl. Ulykken er den hittil mest alvorlige kjernekraftulykken i verden. Foto: Efrem Lukatsky / AP

– Sikrere enn i Tsjernobyl

Med dagens dramatiske utvikling går manges tanker til den mest alvorlige kjernekraftulykken i historien, i Tsjernobyl i 1986.

Avdelingsdirektøren for internasjonal atomsikkerhet sier at atomkraftverkene i Ukraina er bygget på en annen måte og er dermed i utgangspunktet sikrere enn de i Tsjernobyl for mulige ulykker under normal drift.

– Men det er ingen erfaring med krigshandlinger mot operative kjernekraftverk, og det er dermed store usikkerheter i forhold til å vurdere konsekvenser, sier Amundsen.

– Hvilke konsekvenser vil et eventuelt angrep på atomkraftverkene i Ukraina få for oss i Norge?

– Selv ved et worst-case senario, med et utslipp og vind som gjør at radioaktivt avfall går mot Norge, så vil det ikke ha direkte helse- og miljømessige konsekvenser for oss. Vi er for langt unna Ukraina til at det kan komme så mye radioaktivt avfall at vi vil ha behov for tilskudd av jod, sier han.

Men han legger til at det er flere store usikkerhetsmomenter, og at han derfor ikke slå fast noe helt sikkert.

SIKRERE: Byen Pripyat er fortsatt helt ubebodd etter ulykken. Reaktorene i Ukraina i dag har en helt annen sikkerhet enn de i Tsjernobyl. Foto: Gleb Garanich / Reuters

Reager på skremsel

Svein Nøvik er pensjonert kjernekjemiker og har 25 år bak seg som kritikalitetsoffiser hos Institutt for energiteknikk. Han mener at den største faren knyttet reaktorene i Ukraina, er at de blir stengt ned og mister nødstrøm til kjøling av brenselet.

– I verste fall vil det skje en kjernenedsmelting, og da kan det komme radioaktivitet ut i atmosfæren.

Han er enig i at dette vil påvirke Norge, men er likevel ikke bekymret.

– Selvfølgelig kan det påvirke Norge, men jeg anser ikke den faren for stor, sier han.

Han er opptatt av å berolige etter fredagens mange medieoppslag.

– Jeg synes nok DSA har gått ut med litt for skremmende informasjon. For det første vil et eventuelt utslipp være i mye mer begrenset mengde sammenlignet med Tsjernobyl. For det andre vil vi ha tid til å reagere dersom været tilsier at det skulle komme hit, sier han.

Han viser også til at det i Tsjernobyl dreide seg om langt større mengder utslipp samt uheldig vær.

Sammenligner med Fukushima

I tillegg til at reaktorer mister nødstrøm, er det også en fare knyttet til det Nøvik kaller «containment».

– Det er basseng utenfor reaktorene med brukt brensel, som trenger kjøling. Hvis man mister kjølingen fordi nødaggregatene har stoppet, vil det kunne bli en overoppheting og en påfølgende reaksjon som fører til utslipp i atmosfæren, sier Nøvik.

Han viser til at det var dette som skjedde i Fukushima, og at det er den ulykken man må sammenligne med, ikke Tsjernobyl.

Atomulykken skjedde i et kjernekraftverk i Fukushima i Japan. Ulykken inntraff den 11. mars 2011 som følge av et jordskjelv og en påfølgende tsunami.

– I Tsjernobyl var det en helt annen type reaktor, der det var kull sammen med uranbrensel. Alt begynte å brenne og det ble et stort bål som førte til utslipp i atmosfæren. Det dreide seg om enorme mengder sammenlignet med Fukushima.

RADIOAKTIVT: Fukushima-ulykken er regnet som den nest verste atomulykken etter Tsjernobyl. Byen Futaba er fortsatt sperret av etter ulykken. Foto: Behrouz Mehri / AFP

Det mest katastrofale

– Det jeg anser som mer katastrofalt i Ukraina nå, er hvis du får en kjernenedsmelting hvor brensel og radioaktivitet kommer ut i grunnvannet, sier Nøvik.

Han sikter til et eventuelt utslipp av radioaktivt avfall ut i den store elven Dnepr, som renner ut i Svartehavet.

– Det vil være en katastrofe. Ukraina er jo Europas kornkammer, så det er svært viktig at dette ikke påvirker matproduksjon.

Rammer norsk jordbruk

Selv om en eventuell atomulykke vil få begrenset betydning for Norge, skjønner Amundsen godt at mange blir bekymret når atomkraftverk blir angrepet.

Ifølge Amundsen er DSAs anbefaling om å ha jod hjemme rettet mot atomutslipp nærmere våre landegrenser.

– Anbefalingen går mer primært på at vi har kjernekraftverk i våre nærmeste naboland, og med tanke på atomdrevne ubåter som går utenfor kysten vår. Når det gjelder atomkraftverkene i Ukraina, er det liten sannsynlighet at vi vil få bruk for jod, sier han.

Ved en situasjon hvor vi eventuelt får radioaktivt nedfall i Norge er Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er mest bekymret for dyr på utmarksbeite.

KAN RAMMES: Norsk jordbruk kan bli rammet dersom vi får radioaktivt nedfall i Norge. Foto: Aage Aune / TV 2

– Om det kommer et radioaktivt nedfall over Norge kan det bli aktuelt med tiltak i deler av næringsmiddelindustrien. Tiltak kan da blant annet være å få dyrene innendørs for å hindre mulig opptak av radioaktive stoffer. Vi erfarte etter Tsjernobyl-ulykken at radioaktivt nedfall i spesielt utmarksområder kan overføres til vegetasjon og deretter tas videre opp i dyr på beite, sier Amundsen.

Kan bli skummelt

I etterkant av nattens hendelser, har Ukraina anklaget russerne for atomterror og mener at angrepet var planlagt.

Nøvik tror imidlertid ikke at nattens hendelser var et planlagt angrep på kjernekraftverket fra Russlands side.

– Hvorfor skulle Russland ha glede av det? Det vil potensielt ramme dem også.

Nøvik mener det viktigste fremover nå er å sikre forsvarlig drift etter at russerne tok kontroll over kjernekraftverket.

– I en krigssituasjoner det viktig at fagfolk får lov å være på kjernekraftverket for å drifte anlegget. Russland har god ekspertise, men hvis militærmakten får lov til å styre dette, så kan det bli skummelt.