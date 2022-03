Sjeføkonom om pandemien: Derfor tok jeg feil om konsekvensene

TV 2 har gjennom to år fulgt en gruppe mennesker som mistet jobben eller ble permittert som følge av koronatiltakene som ble innført 12. mars i 2020.

86 prosent av dem som over natten stod uten jobb er nå tilbake i jobb.

– Det harmonerer med hvordan det ser ut i økonomien for øvrig. Nå er aktiviteten tilbake på nivået før krisen, og antall jobber er også høyere nå enn før pandemien. Det forteller at vi i makroøkonomien har lagt krisen bak oss, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Sånn sett har det gått mye bedre enn han selv spådde.

I et intervju med TV 2 for akkurat ett år siden sa Dørum at vi trolig ikke ville være tilbake på førkrisenivået før i 2023.

– Tallene er mye bedre enn det jeg ventet å se, sier Dørum.

På spørsmål om hvorfor Dørums anslag fra i fjor viste seg å være feil, har sjeføkonomen et kort og et langt svar.

– Kort sagt steg aktiviteten mer i fjor enn vi ventet, og det ga sterkere jobbvekst og raskere ledighetsnedgang enn vi hadde anslått. De viktigste bidragsyterne var at offentlig forbruk økte mer enn ventet, mens importen økte mye mindre enn ventet.

Den lengre forklaringen kan du lese i faktaboksen under:

Slik forklarer han den økonomiske utviklingen NHOs sjeføkonom Øystein Dørum i e-post til TV 2:

Veksten ble sterkere enn vi så for oss: I mars 2021 ventet vi en fastlandsvekst på 3,2% i 2021. Fasit ble 4,2%. For 2022-23 ventet vi 5,2% i alt, nå anslår vi 6,1%. Dvs. både i 2021 og samlet for 2022-23 ligger vi om lag 1 prosentenhet høyere.





Jobbvekst: Mars 2021 0,5% i fjor, og 3,6% samlet for 2022-23. Nå: 1,2% i fjor og 2,7% for 2022-23, dvs. egentlig ikke så forskjellig, samlet sett, men mer frontloaded. Sterkere BNP-vekst ga sterkere jobbvekst.





Registrert ledighet: Mars 2021 3,5% i 2021 og 2,3% i 2022, nå 3,1% i 2021 og 2,1% i 2022, dvs. også her litt mer frontloaded.





Hva drev den sterkere BNP-veksten i fjor?

- Off. forbruk økte 3,9% mot anslått 2,8%

- Importen steg 2,0% mot anslått 5,6%. Mindre import betyr mer vekst. Bommen kan skyldes at vi la for liten vekt på at tjenester drev oppsvinget. Der er importen mindre.





- Forbruksveksten ble 5,0% mot anslått 5,3%: Ikke dette, mao.

- Trad. vareeksport steg 5,1% mot anslått 5,3%

- Fastlandsinvesteringene steg 0,8% mot anslått 2,9%

Flere gikk ned i lønn

TV 2s undersøkelse viser at 28 prosent av dem som er tilbake i jobb, har gått ned i lønn. Dørum tror det kan skyldes at ledighet gjør at man blir mindre attraktiv på arbeidsmarkedet, og at mange har byttet jobb.

– Men jeg vil si, at det tross alt er bedre å ha en jobb å gå til, kanskje med lavere lønn, enn ikke å ha en jobb, sier Dørum.

Næringsminister Jan Christian Vestre sier at han er glad for at de aller fleste er tilbake i jobb igjen.

– Men vi må fortsatt jobbe for å få enda flere inn i arbeidslivet, sier han.

– Fremdeles er det mange som står uten jobb. Hva gjør regjeringen for dem?

– Nå fører vi en attraktiv jobbskapingspolitikk som handler om to ting: Å bidra til at næringslivet kan lage enda flere lønnsomme, grønne, trygge arbeidsplasser over hele landet. Det andre er å føre en arbeidspolitikk som innebærer at flere av dem som nå står utenfor, kan komme inn igjen.

GLAD: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Foto: Erik Edland / TV 2

Selv om norsk økonomi ser bedre ut enn på lenge, er sjeføkonom Dørum tydelig på at pandemien har hatt en høy pris.

– Vi har hatt lavere produksjon enn vi skulle hatt, vi har høyere arbeidsledighet enn vi skulle hatt, og mange har hatt lavere inntekt. Så selv om folk flest har beholdt jobb, inntekt og spart masse penger, har krisen rammet skjevt. Noen har kommet ut av dette med vesentlig dårligere økonomi, mener han.