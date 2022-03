Slakter Newcastle-direktør: – Hun sier mellom linjene at det er greit å samarbeide med Putin

Onsdag bekreftet Chelsea-eier Roman Abramovitsj at han ønsker å selge klubben etter 19 år. Russeren, som har bånd til Vladimir Putin, sa i pressemeldingen på Chelseas hjemmesider at et salg var «til klubbens beste».

Newcastle-direktør Amanda Staveley mener at det er urettferdig at Abramovitsj «føler seg nødt til å selge klubben» grunnet relasjonen med den russiske presidenten. Det sa hun på toppmøtet til Financial Times Business of Football torsdag.

– Jeg er veldig lei meg for at noen må bli fratatt fotballklubben sin fordi de har en relasjon med noen. Jeg synes ikke at det er spesielt rettferdig, for å være ærlig, sa Staveley.

– Vi kommer alltid til å ha geopolitiske problemer. Denne verdenen kommer aldri til ikke å ha problemer, la hun til.

TV 2s kommentator Mina Finstad Berg slakter uttalelsene til Staveley.

– Vi har snakket mye om sportsvasking, Qatar, Emiratene og så videre, men nå er en krig det er snakk om. Det er bombing av sivile, ikke umoralske avtaler under bordet. Det å da benytte anledningen til å si som hun gjør... Hun sier mellom linjene at det er greit å samarbeide med Putin. «Er det så farlig da?»... Det er hårreisende, slår hun fast.

Newcastle-journalist i The Telegraph, Luke Edwards, reagerer også kraftig på Staveleys Abramovitsj-kommentar.

– Hun forstår ikke akkurat situasjonen her. Faktisk, med det som skjer i Ukraina, så er det ikke smart å si i det hele tatt, skriver han på Twitter.

– De som unnskylder henne må være stille også. Dere hjelper ikke henne eller noen andre, i alle fall ikke dere selv. Det var i beste fall en idiotisk ting å si. I verste fall så var det avskyelig, legger han til.

RUSSISK: Roman Abramovitsj, fra Russland, har lenge blitt sett på som en mann med koblinger til Russlands president Vladimir Putin. Her fra et møte i 2005. Foto: ITAR TASS Foto: ITAR TASS

– Ikke rart akkurat hun sier det

Samtidig er ikke TV 2s sportskommentator spesielt overrasket over at det er nettopp Staveley som kommer med en slik kommentar. Newcastle har fått mye kritikk etter at de fikk saudi-arabiske eiere i høst.

– Det er ikke rart at akkurat hun sier det hun sier. At hun går i forsvarsposisjon er ikke rart med tanke på båndene hun og Newcastle har til Saudi Arabia. Nå kan det for alvor få konsekvenser å samarbeide med militære, kriminelle og folk med urent mel i posen... Da vet Newcastle at de er i en sårbar posisjon, sier Finstad Berg, og legger til:

– Det har vært mye kritikk rundt Newcastle, og hun kommer dårlig ut av dette. Det hun sier bidrar bare til ende mer snakk rundt Newcastle. Det er ikke nødvendigvis spesielt smart. Det er klønete og uklokt fra hennes egoistiske perspektiv. Hun feilberegner og får nok massiv kritikk.

REAGERER: TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Finstad Berg synes det er bra at mange reagerer på kommentaren til Staveley. Kommentatoren er klar på at idrett og fotball har mye å si også politisk.

– Det er en helt annen bevissthet nå rundt disse temaene. Folk er ikke ukritisk som før, noe jeg mener er positivt. Qatar-VM har blitt et tydelig symbol på fotballverdenen vi lever i, og oppkjøpet av Newcastle og andre klubber kommer til å få mer kritikk nå enn for 15 år siden. Det skulle bare mangle. Det er vanskelig å drive en fotballklubb som ren PR-maskin nå.