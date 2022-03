Bernt Hulsker om singellivet: – Jeg trives veldig godt alene

GOD KVELD NORGE (TV 2): Han sier at han blir særere med årene, og liker seg godt på sofaen i eget selskap. Men nå har kollegene tatt grep for å finne ei dame til Bernt Hulsker.

Bernt Hulsker (44) har i en årrekke levd livet som en singel mann, men det er noe hans kolleger i VGTV ønsker å gjøre noe med. Denne våren kan vi se han i datingprogrammet «Av med maska», som er en slags krysning av «Maskorama» og «Ungkaren».

– Vi gjorde det for å hjelpe han. Jeg og Morten Ramm har veldig stell på våre liv, vi har tydelige ankere, og det har ikke Bernt, sier programleder Martin Sleipnes når han og Hulsker gjester God kveld Norge.

Hulsker selv synes at tanken er god.

– Det er nesten irriterende å høre hvor godt dere har det, og Morten skjeller meg nesten ut for at jeg ikke reiser hjem til en familie. Det er på det nivået.

OVERRASKET: God kveld Norge fikk en TV 2-kollega til å kle seg ut og kjøre en to minutters speeddate i sofaen. Se klippet øverst i saken. Foto: Kristoffer Arnesen

Trives godt alene

Hulsker tror at det er flere grunner til at han ikke har funnet noen å dele livet med.

– Jeg blir jo ikke yngre jeg heller. Jeg blir særere, og mer og mer fornøyd med å bare være alene. Jeg synes det er deilig. Jeg trives veldig godt, forteller han.

Romsdalingen steller i stand hjemme når han har datteren på besøk, men når han er alene slapper han veldig godt av.

– Litt Foodora der, og litt mye Netflix kanskje. .. Jeg liker å ligge på sofaen, sier den tidligere fotballspilleren.

I serien har frierne fått på seg heldekkende drakter og masker, for Sleipnes og Ramm mener at Hulsker er overfladisk.

– Når man har jobbet tett med Bernt i ett og et halvt år så har man gjort seg opp en mening, og inntrykket vi har er at det vil funke bedre å møte damene dersom han ikke kan se dem. For da vil han fokusere på hvem de er, forklarer Sleipnes.

TRIO: Hulsker har programmet Enkel servering med Morten Ramm og Martin Sleipnes. Foto: VG

Har ingen fasit

Hulsker selv er usikker på hva han ser etter i en partner.

– Alle ser vel litt på utseende, det må vi vel ærlig innrømme. Men jeg har ikke noe fasit på hva jeg ser etter, så lenge hun er helsikkes fin, sier Hulsker og ler:

– Neida, det må jo klaffe på et eller annet vis, og det er ikke alltid man vet hva som klaffer. Det kan jo være folk man tror man ikke har noe til felles med, men så lærer man seg dem å kjenne så har man det likevel. Det var vel litt av opplegget her, sier 44-åringen.

Selv om det er fort gjort å fjase vekk et slikt konsept, så ble datingen mer seriøs utover i programmet.

– Etter hvert så får du respekt for de damene, eller dyrene, som kommer. De har tross alt meldt seg på, sier Hulsker, og fortsetter:

– Det var fantastiske damer som var med, og så kule, jeg hadde en god tone med samtlige. Så jeg var griseheldig, og det var bra casting.

Ekkelt å klippe tulipanen

I hver episode klipper han tulipanen til det «dyret» som må hjem, deretter får vi se hvem som gjemmer seg under maska. Hulsker forteller at dette ble en vanskelig seremoni utover i programmet.

– Det var flere ganger jeg gikk opp mot tulipanenene og bestemte meg i sekundet. Jeg synes det var kjempeekkelt, forteller han.

– Jeg sa beklager, jeg syntes ikke det var noe gøy å sende hjem noen.