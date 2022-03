Ekspert: Russlands fem tabber i lufta

Krigen i Ukraina raser på den niende dagen. Eksperter har tatt til orde for at krigen er over i en ny fase og at invasjonen er trappet kraftig opp.

President Vladimir Putin har satt inn flere styrker, tatt i bruk mer kraftfulle våpen og rammer flere sivile mål. Nå sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, som er hovedlærer ved Forsvarets høyskole, at Russland også øker bruken av luftforsvaret, som har vært nærmest fraværende frem til nå.

Alt ser imidlertid ikke ut til å gå knirkefritt.

– Russerne bruker mer fly nå, men de har en god del utfordringer, sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen til TV 2.

EKSPERT: Geir Hågen Karlsen er oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets Høgskole. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Dårlig trent

For det første peker Karlsen på at russerne har utfordringer med koordineringen mellom luft- og bakkestyrkene.

– I tillegg er luftromskontrollen dårlig. Treningsstanderen på russiske piloter er også mye lavere enn man skulle forvente, sier Karlsen.

For det fjerde peker han på at det er tegn til at de har gått tomme for presisjonsbomber, såkalte «smarte bomber». Kort forklart kan presisjonsbomber styres ved hjelp av en GPS med stor nøyaktighet mot utvalgte mål.

Konsekvensen blir at de må benytte seg av «dumme bomber» uten styringssystemer.

– Du må fly lavt for å treffe mål med disse. På grunn av ukrainsk luftvern er det sannsynlig at russerne flyr høyt, og da risikerer man at de treffer helt andre steder og sivile i nærheten, sier Karlsen.

Putin har uttalt at han ønsker å unngå sivile tap, men dette har norske eksperter slått tilbake.

– Jeg tror ikke på det Putin sier. Ingenting av det russerne har gjort til nå, viser at de bryr seg om sivile liv. Hvis russerne mener alvor, vil det ta tid, og det vil bli blodig, sa Palle Ydstebø, som er oberstløytnant og sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen, til TV 2.

En femte utfordring russerne har, er at de har gjort seg sårbare for ukrainske styrker og våpensystemer.

SVERIGE: Fire russiske fly krenket svensk luftrom onsdag, hevder Forsvarsmakten i Sverige. Det var to jagerfly og to bombefly. Foto: Swedish Air Force / TT News Agency / AP

– Forunderlig dårlig smurt maskineri

Forsker Ina Holst-Pedersen Kvam ved Sjøkrigsskolen forklarte til TV 2 tidligere i uken at det russiske luftforsvaret har vært nærmest fraværende i konflikten så langt.

TILBAKEHOLDENDE: Ina Holst-Pedersen Kvam mener at Russland ikke ønsker å etterlate Ukraina i ruin. Foto: Forsvaret

Hun mener en aversjon mot å anvende større ildstøtte kan være en av hovedgrunnene til russiske tap. Årsaken til hvorfor den har uteblitt er imidlertid mer sammensatt.

– På toppen av et forunderlig dårlig smurt maskineri, har den russiske invasjonsmakten på den ene siden gjort seg nokså sårbare for ukrainske styrker og våpensystemer.

På den andre siden viser hun til at det i Kreml verken er interesse eller behov for å etterlate staten Ukraina og dens befolkning i fullstendig ruin. Kvam tror vektleggingen av disse hensynene trolig vil fortsette å prege kampene fremover.

Holder tilbake den enorme ildkraften

I tillegg peker Kvam på at russiske styrker ikke opererer i Ukraina-konflikten som de ville gjort mot en likeverdig «tungvekter» som for eksempel USA eller NATO.

– Mot Ukraina er Russland i kontrast overveldende overlegent militært. Derfor holdes Russlands luftmakt og enorme ildkraft tilbake som de-eskalerende alternativ dersom andre midler og metoder skulle feile. Og der er man tydeligvis ikke enda, sett fra Moskva, sier Kvam.

Hun mener det ikke er tvil om at Russland har en god del igjen å gå på i kampkraft for å sikre større fremgang på bakken.

– Den ukrainske forsvarsevnen og viljen er imponerende, men russisk militærmakt er dessverre større – og det totale omfanget av tilgjengelige midler og metoder i den russiske verktøykassa er på langt nær i spill ennå, sier hun.