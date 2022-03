– Jeg prøver å snakke med barna, men de liker Putin

– Jeg har tre barn. To gutter på 13 og min yngste datter er 7, og hva kan jeg si? De liker Putin, forteller Aleksi.

Han heter egentlig ikke Aleksi, TV 2 har valgt å anonymisere ham fordi han frykter å bli straffeforfulgt når han kommer tilbake til Russland dersom det han sier kan knyttes til ham.

– Vi prøver å forklare sammenhengen for barna, men det er virkelig vanskelig fordi det er en mengde konformitet i barnehagen, på skolen og fra TV. Informasjon som fremstiller Putin og regjeringen på en positiv måte, sier Aleksi.

– Mitt syn på dette – jeg forsøker å forklare barna mine dette – er at du kan ikke bare velge de gode tingene og glemme de dårlige tingene.

– Du trenger å se begge sider for å danne deg en mening, men det er vanskelig.

Selv sørger Aleksi for å holde seg orientert via både utenlandske medier og russiske økonominyheter som han mener er mer objektive om hva som skjer.

– Føler jeg støtter krigen ved å betale skatt

Aleksi, som er i Norge som sesongarbeider, forteller at han står i en stor moralsk konflikt. På den ene siden er han imot krigen mot Ukraina, på den andre siden bor han og betaler skatt i Russland.

– Du vet, jeg er russisk og jeg føler et slags ansvar her, sier han.

– Denne moralske konflikten i meg er der fordi jeg bor i Russland. Jeg betaler skatt der, så gjennom det støtter jeg krigen. Så min moralske konflikt er: Hva kan jeg gjøre med dette? Hvordan kan jeg protestere?

– Hva vil skje hvis du åpent protesterer mot invasjonen?

– Det vil føre til problemer for meg og for min familie. De vil ikke at folk skal si noe negativt om denne situasjonen. De vil at det skal kalles spesialoperasjoner, ikke en krig. Du kan ikke engang bruke dette ordet, krig, om denne situasjonen. Hvis du sier noe mot det, vil du bli straffeforfulgt, definitivt, sier Aleksi.

Den russiske nasjonalforsamlingen vedtok fredag at folk som sprer «falske nyheter» om det russiske militæret kan straffes med inntil 15 års fengsel.

– Må jeg forlate landet mitt? Dra og bo et annet sted? Det er en stor avgjørelse. Jeg vet ikke. Det er virkelig en konflikt inne i meg.

Komplisert forhold til Putin

– Det er ikke så enkelt å si dette. Det er virkelig litt komplisert. Når du bor i Russland og når du er en russisk statsborger, ser du at noe virkelig går bedre, sier Aleksi.

Han viser til at levestandarden til den jevne russer har økt betraktelig på de litt over 20 årene Vladimir Putin har sittet ved makten.

– På den ene siden går det bedre, men fra den andre siden blir den geopolitiske situasjonen bare verre og verre. Og den situasjonen som vi har akkurat nå, den er toppen av det.

– Noen russere støtter ham virkelig helhjertet. De vil støtte ham fordi de ser at han gjør gode ting, sier han.

– Samtidig er det som om Putin prøver å skape et bilde av at resten av verden er imot oss.

– Når verden innfører sanksjoner, «forstår» de som støtter Putin at han har rett. «Alle presser på oss, vi må forsvare oss, vi må liksom bevise noe».

Utsolgt for datautstyr

Aleksi forteller at sanksjonene som er innført mot Russland går kraftig ut over vanlige folk.

– De mister ikke jobbene, men de har problemer med pengeoverføringer, sier han.

– Mitt personlige eksempel er min sønn som går på IT-skole. Jeg må kjøpe en laptop til ham som han kan gjøre lekser og prosjekter på. Jeg kan ikke det fordi de er utsolgt. Og det vil ikke bli flere laptoper og pc-er i Russland på grunn av sanksjonene.

– Vennene mine ser også dette når de vil reparere bilen. De kan ikke dette på grunn av sanksjonene. Det finnes ingen reservedeler, det er ingen ting.

I tillegg har den russiske sentralbanken hevet lånerenten til 20 prosent.

– Det skadet meg, min familie, mine barn, men Putin blir ikke skadelidende.

Komfortabelt å skylde på vesten

Aleksi tror mange russere velger å ikke bry seg med det som foregår i Ukraina og i stedet forsøker å holde seg i komfortsonen sin, og tenker at Putin kanskje har rett når de ser hvordan landet blir påført sanksjoner.

– Gjør det folk sinte på Vesten, eller tenker de at det er de russiske lederne som har ansvaret for sanksjonene?

– De tenderer til å tenke på Vesten, dessverre. Fordi det er lett. Du lever i en komfortsone og det er lett for deg å finne en fiende på utsiden. Du kan snakke om ham (Putin), du kan argumentere mot ham i tankene, men du gjør ikke noe, sier Aleksi.

– Hvis du gjør noe mot Putin, vil du bli straffeforfulgt og du vil lide. Hvis du vil snakke om Vesten med vennene dine, eller du legger ut poster om Vesten på Instagram skjer det ikke noe.

– Så klart det er lettere å legge skylden på Vesten.

Tror ikke noen vil gjøre opprør mot Putin

Putin har innrømmet at også russiske soldater har omkommet i «de militære spesialoperasjonene» , men foreløpig i et begrenset antall.

– Hva vil skje hvis tusenvis av russere kommer tilbake fra Ukraina i kister?

– Jeg tror ikke det vil bli noe opprør. Det er for sent for det. Styresmaktene i Russland har for mye makt, tror Aleksi.

– Det kunne skjedd for 10 år siden, 15 år siden, da var det en mulighet til å forandre alt, til å gjøre opprør, men ikke nå. De har for mye makt akkurat nå.

– Tror du sanksjonene vil gjøre folk sinte nok til å kreve at Putin går av?

– Jeg vet ikke, sukker Aleksi.

– Jeg tenker at om vi venter et par uker eller måneder, det kommer an på hvordan denne operasjonen, denne krigen ender opp. Det kommer an på hvordan det går til slutt.

– Tror du Putin blir værende i Kreml uansett hvordan dette går?

– Jeg tror det, ja. De som bryr seg forstår at de virkelig ikke er i stand til å gjøre noe, så de flytter bare ut av landet. Jeg har mange venner som har flyttet til Kanada bare fordi de ikke vil støtte denne regjeringssituasjonen med Putin. De bare flytter fordi de forstår at det er nytteløst.

Russere samler inn penger til Ukrainere

Aleksi forteller at flere privatpersoner i Russland har begynt å samle inn penger til krigsofrene i Ukraina.

– Jeg vil hjelpe ukrainerne. Jeg kan være med på det, for i Russland er det noen som lager et slags fond du kan gi penger til, og de vil overføre pengene til Ukraina.

– Så de overfører penger til Ukraina?

– Ja, de finner en måte. De er nært knyttet til ukrainerne. Vi har mange venner der.

– Du kan ikke overføre penger direkte til Ukraina fra Russland, men du kan overføre via andre land som Kasakhstan, for eksempel. Du overfører dit, og de i Kasakhstan overfører til Ukraina. Så vi har mulighet til å støtte på denne måten.

Føler seg tatt vare på i Norge

Aleksi leser om russere som skal ha blitt hetset i både Kirkenes og i de baltiske statene. Selv føler han seg godt tatt vare på av kollegaene på sesongjobben i Norge.

– Det er ikke akkurat lett for meg å komme her og være russisk i denne situasjonen. Og de forstår, sier Aleksi.

– Når de tenker at du ikke er en fiende fordi du er russer, det er virkelig en god måte å tenke på.

Han er opptatt av at man ikke stenger grensene.

– Det er bedre når grensene ikke er stengt. For når du har venner fra Vesten med andre meninger og et annet syn på verden, kan du snakke og diskutere og du kan forandre mening. Og din venn i Vesten kan forandre sin mening.