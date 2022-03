Demonstrerer mot Putin: – Mest av alt frykter jeg for en tredje verdenskrig

Hennes egentlige navn tør hun ikke stå fram med. Men hun vil at stemmen til de mange russere som er imot krigen skal høres. Og så synes hun det er fryktelig at hun og mamma hjemme i Russland er rykende uenige.

Vi kaller henne «Svetlana». Og møter henne et sted i Trondheim. Arbeidsgiveren er veldig forståelsesfull. For idét Russland startet krigen mot Ukraina, begynte Svetlana å kjenne seg syk. Helt ute av seg. Det ble vanskelig å motivere seg for å jobbe når verden står i brann.

– Jeg visste fra dag én at jeg ikke kan støtte dette som min president har bestemt! Så jeg begynte å lete etter andre russere i Norge som er av samme mening som meg; vi må protestere, vi må si fra.

Fant demokratiske russere

Fredag ettermiddag demonstrerer russere i Trondheim sentrum. Gjennom undersøkelser på sosiale medier fant Svetlana fram til likesinnede. De opprettet en Telegram-kanal, hvor russere i Norge, som tenker det samme som Svetlana, kan kommunisere seg imellom. Her inne på kanalen stoler de på hverandre. Det er viktig for det er ikke alle de kan stole på. Derfor lar vi være å bruke Svetlanas virkelige navn.

MOT KRIG: I Trondheim fant den første demonstrasjonen mot Russlands invasjon sted sist uke. Ytterst til høyre: Svetlana og hennes ukrainske ektemann. Foto: Heidi Venæs/TV 2

Og Svetlana har én god grunn til for å demonstrere. Hun har en ukrainsk mann.

– Hvordan går det? Hvordan klarer dere hjemmesituasjonen nå når ditt land har invadert hans?

– Situasjonen endrer seg nærmest fra dag til dag. På krigens første dag begynte vi å ringe russere hjemme i Russland, for å fortelle dem at dette ikke er greit. Vi tenkte at vi må involvere russerne i mitt hjemland - men det er ikke så lett.

Svetlana medgir at situasjonen hjemme preges veldig av krigens gang. Men de holder sammen, til tross for ulike stadier med motgang.

– Innimellom er det veldig vanskelig for oss å forstå hverandre for ukrainere har store forventninger til at vi russere skal gå ut i gatene og protestere.

Svetlana viser til de mange tusen som er blitt fengslet i hjemlandet fordi de tok til gatene. De som opponerer mot myndighetene blir røft behandlet av politiet. Motstanden kan gi alvorlige konsekvenser.

IKKE LETT FOR RUSSERE: Svetlana er fullstendig klar over at russere som ytrer seg mot landets ledelse kan bli hardt straffet. På ulike måter. Og hun er redd for represalier. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

Fengslene overfylte

– I hjembyen min var fengslene så fulle at de som hadde demonstrert og blitt fengslet måtte kjøres utenbys, til andre fengsler, forteller Svetlana.

Men likevel, hennes oppfordring til alle russere, i hjemlandet og i utlandet, er å ikke være stille.

– Ikke bli passiv! Det er ikke tiden for det. Alle bør si sin ærlige mening, selv om det er veldig skummelt.

Hun og hennes ukrainske ektemann demonstrerer sammen på torget i Trondheim, og trosser frykten som følger med. Det er øyne og ører der ute som kan rapportere, og i verste fall følger represalier.

– Hva risikerer dere ved å være så tydelige i mediebildet?

– I verste fall kan noen av våre miste jobbene sine der hjemme. Og vi russere i andre land frykter selvfølgelig at at vi skal bli nektet innreise til hjemlandet vårt

Krangel med mor

I krigens første dager ringte Svetlana sin mamma. Det ble svært vondt.

– Jeg kan ikke si at min mor er for krigen, men hun er heller ikke imot den. Så vi kranglet. Og jeg håpet jo at hun skulle ombestemme seg, til neste telefonsamtale.

Svetlanas mor skrev at hun gjerne ville snakke med sin datter igjen, men at de bare ikke måtte diskutere politikk.

KRIGEN KOSTER: Den russiske kvinnen i Trondheim har allerede fått betale en pris, for helsen skranter på grunn av påkjenningen. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

– Men dette handler ikke om politikk, forsøkte jeg å fortelle mor. Nå handler det om det moralske spørsmålet: skal vi fortsette å drepe venner og slektninger i Ukraina?

Mange russere har både familiemedlemmer og bekjente i nabolandet Ukraina.

Krigen Russlands lederskap utløste har kostet Svetlana mye. Helsen hennes har fått en alvorlig knekk, forbindelsen til de hun står nær i hjembyen er i spill, og hun er veldig redd for at noe kan tilstøte hennes nærmeste etter markeringen i Trondheim fredag.

Men det er likevel ikke det verste.

Frykten for tredje verdenskrig

– Mest av alt frykter jeg en tredje verdenskrig. Når jeg ser hva som skjer, og hører hvordan lederne i hjemlandet mitt tenker, så virker det som om regjeringen vil eskalere konflikten.

Alt hun kan gjøre nå er å arrangere markeringer. Og bruke sin frie stemme i et fritt land.

Svetlana og hennes ukrainske ektemann står sammen i den verste striden de to ektefellenes ulike hjemland. har opplevd.