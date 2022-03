Polestar er ett av verdens yngste bilmerker. Akkurat nå har de bare én modell, nemlig den femdørs kombien 2. Men det skal endre seg ganske kjapt. I løpet av de neste tre årene planlegger Polestar å lansere tre nye elektriske biler.

Dette starter med SUV-en Polestar 3 i 2022 – selskapets første SUV med elektrisk ytelse. Polestar 4 forventes så å følge etter i 2023, dette blir en mer sporty SUV.

Nå viser Polestar også frem en konseptbil som allerede har fått mye skryt for lekkert design.

Polestar O2 heter den og er en elektrisk cabriolet med stål/glasstak. 2+2 betyr at den også har et lite baksete, med plass til to passasjerer.

Slik ser den ut med taket nede, 2+2 betyr at Polestar også har fått plass til et lite baksete.

Limt aluminium

Bilen er ment som et utstillingsvindu for både teknologi og design. Plattformen av limt og varmeherdet aluminium er konstruert på en måte som vi kjenner fra blant andre Aston Martin og Lotus.

Poenget er å spare vekt, gi høy respons og best mulig stabilitet. Dette danner så grunnlaget for presise og skarpe kjøreegenskaper.

Forskjellige aluminiumlegeringer brukes rundt om i karosseriet for å maksimere kjøreopplevelsen. Disse forskjellige aluminiumlegeringene er merket, for mer effektiv resirkulering og bevaring av egenskaper.

Bærekraft og resirkulering er stikkord for interiøret.

Område med lavtrykk

Resirkulert polyester er hovedmateriale i de myke interiørkomponentene av skum, lim, 3D-vevde fibre og ikke-vevde laminater. Dette skal forenkle resirkulering, samtidig som det reduserer vekt og avfall.

Polestar har også lekt seg litt. Bak baksetene finner vi en autonom, cinematisk drone. Den kan ta av fra bilen i fart og filme kjøreturen.

Polestar-ingeniørene har utviklet en spesialtilpasset vinge bak kupeen, som når den hever seg, lager et rolig område med lavtrykk der dronen kan ta av fra mens man kjører.

Polestar sier ikke noe om hverken batteripakke eller rekkevidde. Men karosseriformen bør være optimal for utnyttelse av strømmen.

Filme i opp til 90 km/t

Dronen kan følge bilen i hastigheter opp mot 90 km/t. Etter filmingen kan dronen på egenhånd returnere til bilen.

Videobildene kan redigeres og deles direkte fra den 15-tommer store skjermen i bilen når man har parkert.

Polestar er for øvrig kjent for å smøre på med svulstigheter i pressemeldingene sine. Derfor kan det jo passe godt å avslutte med denne kommentaren fra toppsjef Thomas Ingenlath:

Vi får neppe se denne bilen i produksjon. Nå skal Polestar nemlig prioritere modeller med større salgspotensiale. Først ut er en helt ny SUV.

«Hemmelig skattkammer»

– Polestar O2 er ledestjernen for merkevaren vår. Den åpner døren til vårt hemmelige skattekammer med fremtidig potensiale. Dette er en smakebit på hva vi kan designe og utvikle med talentet og teknologien vi har internt. Den ser fantastisk ut, og at man kan felle ned taket for så cruise uten motorlyd lover en utrolig følelse.

Så da vet du det...

PS: Dette er så absolutt en konseptbil. Polestar sier ingen ting om batteripakke, rekkevidde eller prestasjoner. Mye tyder på at den aldri kommer til å gå i produksjon, men at den mer skal fungere som en inspirasjon til øvrige modeller fra Polestar i årene som kommer.

