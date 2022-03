Mottok fakturaer for over 30 parkeringer – hadde ikke vært der

Ole Martin Stamland fra Skien fikk fakturaer på over 1500 kroner for parkeringer utenfor Sykehuset Telemark i februar. Bilen hans stod derimot på verksted.

I februar mottok Ole Martin Stamland tre fakturaer fra Aimo Park Norway. Der ble han fakturert for 32 parkeringer.

Beløpet var på totalt 1506 kroner, og skyldtes parkeringer som var registrert på bilen til Stamland utenfor sykehuset i Telemark, i perioden 1. februar til 18. februar.

Til tross for at han mottok regningene, har ikke Skiensmannen vært der selv – heller ikke bilen hans.

– Bilen har stått på verksted denne tiden, forteller Stamland til TV 2.

– Parkeringer vi ikke har gjort

Flere parkeringsplasser bruker et system hvor et kamera registrerer skiltnummeret ditt, slik at du enkelt kan betale for parkeringen.

FAKTURA: Ole Martin Stamland mottok faktura for 32 parkeringer han ikke hadde gjort. Foto: Privat

Stamland tror det likevel kan oppstå feil, når kameraene får problemer med å identifisere den som kjører inn.

Han forklarer han først merket at noe var feil i den digitale betalingsappen for parkering, Easypark.

– Jeg oppdaget en del automatiske trekk som vi ikke kjente til. Da var de allerede trukket fra kontoen, forklarer han.

Videre forteller han at de sjekket det opp, sammen med Easypark. Pengene ble refundert, og han ble bedt om å skru av funksjonen som gjorde at kameraet kunne gjenkjenne bilen.

Da måtte Stamland betale fysisk, hver gang han var på akkurat den parkeringsplassen ved sykehuset.

– Vi visste derfor at vi ikke skulle bli trukket fra kontoen, legger han til.

Etter endringen ble gjort, kom fakturaene på totalt 1506 kroner fra Aemo Park Norway i stedet.

– Da fakturaene kom var det et snev av irritasjon. Det er parkering vi ikke har gjort, understreker Stamland.

Det var Telemarksavisa som først omtalte saken.

Parkeringsbot: – Disse forbaska Appene kan ta seg en bolle!

Mange parkeringer

Han kontaktet så parkeringsselskapet for å gi beskjed om fakturaene han hadde mottatt, og mistanken om at kameraene mistolket noen andres skilt som lignet.

Da fikk han til svar at det skulle fikses, slik at den andre bilen som faktisk hadde parkert utenfor sykehuset, ikke skulle bli feilaktig registrert på Stamlands bil.

– Den bilen som blir mistolket for å være vår bil må være en sykehusbil, ettersom den kjører ut og inn hele tiden. Det var mange parkeringer, sier Stamland.

Andre har opplevd det samme

Han understreker at han ikke har fått skrekken av kameraparkering, men lurer på hvor ofte det skjer feil.

Fakturaene er nå kreditert, og han venter bare på en kreditnota fra selskapet.

– Vi har ingen konflikt med Aimo Park Norway, de har gjort det de kan for å rydde opp. Prinsippet er: Kan vi stole på kameraene? Er det en feil?, sier han spørrende.

Stamland har også mottatt mail fra andre som har opplevd det samme som han selv. Nå håper han selskapene innfører tiltak for å hindre at en kunde bli feilaktig belastet.

Parkeringsselskapet beklager

Administrerende direktør i Aimo Park Norway, John Lien, beklager for hendelsen som har skjedd og skriver i en mail til TV 2:

– Det er uheldig at noen som ikke har parkert på Sykehuset Telemark har mottatt faktura. Vi ønsker å rydde opp i dette så raskt som mulig, inkludert finne årsaken til hvorfor dette har skjedd.

Lien forteller at kameraløsninger for parkering har mange fordeler og er positivt mottatt fra brukere.

– Nå er det slik at en svært sjelden gang leses kjennemerker galt, slik at faktura sendes til feil eier. I slike tilfeller sletter vi disse feilaktige fakturaene så raskt vi blir kjent med forholdet, skriver Lien.

Han sier at situasjonen til Stamland er svært sjelden, og at kunder kan stole på kameraløsninger. Han oppfordrer også de som har opplevd å motta feil faktura til å kontakte deres kundeservice.