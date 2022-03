Mener Ronaldo ikke er verdensklasse – dette sier han om Messi

PÅ VEI NED: TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt er klar på at nedturen har startet for Cristiano Ronaldo og Lionel Messi.

Lionel Messi er av mange ansett som tidenes beste fotballspiller, men etter overgangen fra Barcelona til PSG har ikke argentineren vist seg fra sin beste side.

Den lille magikeren har kun scoret mål i fem av 24 kamper han har spilt for det franske hovedstadslaget.

– Det er ingen tvil om at Messis fall har startet, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt, og legger til:

– De to store er på vei ned, som er naturlig, egentlig. Å være fotballspiller er en fysisk jobb som sier at jo eldre man blir, jo dårligere blir man. Man har jo sett på både Messi og Ronaldo som halvguder nærmest og ikke tenkt at vanlige lover gjelder for dem, men det gjør de, altså.

– Du sa nylig at Ronaldo ikke lenger er en verdensklassespiss. Er Messi fortsatt en verdensklasseangriper?

– Oi, det er et godt spørsmål, sier Thorstvedt, før han tar seg god betenkningstid.

– Det er vanskelig. Han spiller på et lag som er suverene, mens Ronaldo spiller på et lag som sliter. Det er vanskeligere å sammenligne da. Men rent personlig heller jeg mot at Messi sitt bidrag fortsatt er litt større. Messi er fortsatt med og smører systemet. Ronaldo gjør ikke det og er helt avhengig av å score mål.

– Han har blitt reddet av lagkameratene

Tallenes tale er rimelig tydelig om Lionel Messis debutsesong i fransk fotball. Til sammenligning med hans siste sesong i Barcelona er fallet dramatisk.

Fra 42 målpoeng på 35 kamper i LaLiga forrige sesong, har det kun blitt to mål på 17 kamper i franske Ligue 1. Hele ni spillere har scoret mer for PSG enn Messi denne sesongen i den franske ligaen.

– Når det gjelder å score selv, så har han hatt veldig, veldig uflaks. Messi skulle hatt nærmere sju mål med normal uttelling. Han har brent sinnssvakt med sjanser, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Som servitør er situasjonen en helt annen. Messi har levert hele elleve målgivende pasninger i Ligue 1. Det er flest av samtlige, men Thorstvedt mener tallene lyver litt.

– Han har blitt reddet av lagkompisene, som har hatt veldig høy uttelling på sjansene. Sånn sett balanserer det seg ut med den svake målstatistikken.

Ifølge statistikknettstedet Understat burde Messi ha scoret 6,58 mål på de sjansene han har hatt i Ligue 1, mens han skulle hatt 6,22 målgivende pasninger.

Messis mål og målgivende (klubb og landslag) 2021/22: 24 kamper: sju mål og 11 assist 2020/21: 54 kamper: 42 mål og 17 assist 2019/20: 45 kamper: 33 mål og 26 assist 2018/19: 60 kamper: 56 mål og 21 assist 2017/18: 59 kamper: 49 mål og 21 assist 2016/17: 57 kamper: 55 mål og 17 assist 2015/16: 52 kamper: 40 mål og 21 assist 2014/15: 59 kamper: 61 mål og 25 assist 2013/14: 53 kamper: 45 mål og 15 assist 2012/13: 45 kamper: 56 mål og 14 assist 2011/12: 51 kamper: 68 mål og 26 assist 2010/11: 48 kamper: 46 mål og 25 assist 2009/10: 55 kamper: 43 mål og 11 assist 2008/09: 69 kamper: 43 mål og 22 assist 2007/08: 50 kamper: 19 mål og 21 assist 2006/07: 46 kamper: 21 mål og fem assist 2005/06: 32 kamper: 10 mål og 8 assist 2004/05: 12 kamper: ett mål og én assist Totalt: 960 kamper: 759 mål og 363 assist Kilde: FootyStats og Transfermarkt.

– Forventer en god Messi mot Real Madrid

Tross den svake starten i Paris, til Messi å være, har formpilen pekt oppover for Argentinas nummer ti etter årsskiftet. På de siste seks kampene i Ligue 1 har han seks målgivende og én scoring.

I Champions League har Messi fem mål på seks kamper i gruppespillet. Nå venter hans tidligere erkerival, Real Madrid, i et heidundrende returoppgjør i åttedelsfinalen.

34-åringen fra Rosario har scoret 26 ganger og hatt 20 målgivende på 46 tidligere oppgjør mot Real Madrid, som Barcelona-spiller. Thorstvedt tror Messi og co., som har 1-0 å gå på fra første kamp, trekker det lengste strået mot Los Blancos.

– Jeg forventer å se en god Messi mot Real Madrid. Selv om de tapte i helgen i Ligue 1, så holder jeg PSG som favoritter. Messi møter et lag han har spilt mot så mange ganger, og som han elsker å slå. At han kan levere og ta PSG videre i Champions League, det er det jeg tror i utgangspunktet, konkluderer Thorstvedt.

