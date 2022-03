Stoltenberg: – Dette demonstrerer hensynsløsheten i denne krigen

Saken oppdateres.

Natt til fredag brøt det ut brann ved kjernekraftverket Zaporizjzja i den ukrainske byen Enerhodar etter angrep fra russiske styrker. Dette er et av Europas største kjernekraftverk.

Ifølge ukrainske myndigheter skal det ikke være målt forhøyede nivåer av radioaktivitet etter brannen i kraftverket.

− Vi fordømmer angrepene på de sivile. Dette demonstrerer hensynsløsheten i denne krigen, og viktigheten av å avslutte den, sa Stoltenberg da han tok imot USAs utenriksminister fredag morgen.

Stoltenberg understreker at Nato ikke søker konflikt med Russland.

– Vi søker ikke krig og konflikt med Russland. Samtidig er det viktig å vise vår forpliktelse til å forsvare alle våre allierte. Derfor har vi økt vårt nærvær i den østlige delen av alliansen.

Uttalelsen kommer i forbindelse med at Natos utenriksministre fredag samles til et krisemøte for å diskutere krigen i Ukraina. Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) deltar i møtet. Det vil bli avholdt en pressekonferanse etter fredagens møte.

Statsminister Jonas Gahr Stør og utenriksminister Anniken Huitfeldt har også uttalt at de fordømmer Russlands angrep av Europas største atomkraftverk.

– Det er dypt uansvarlig med kamphandlinger i nærheten av et slikt anlegg. Det er helt avgjørende at de som jobber med anlegget får tilgang for å sikre det, sier Huitfeldt til TV 2.