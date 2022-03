Kilde mistet pallplass etter hundredelsdrama: – Skikkelig bittert

Aleksander Aamodt Kilde sier det kjennes rart at Kjetil Jansrud kjører sitt nest siste renn.

Rennet pågår!

Aleksander Aamodt Kilde, jaktet sin fjerde verdenscupseier i utfor for sesongen i Kvitfjell fredag. Det lyktes han ikke med.

29-åringen åpnet aggressivt, og fikk med seg mye fart nedover den solfylte bakken. Kilde gjorde ingen feil, og fortsatte å øke ledelsen ned til konkurrentene før ham på startlisten, ned mot målområdet.

Der ble han ikke sittende lenge som leder. Østerrikske Matthias Meyer snek seg nemlig åtte hundredeler foran sin norske rival på resultatlisten.

Se den foreløpige resultatlisten her!

Lik etter sendte Feuz Beat Kilde ned til tredjeplass med én hundredels (!) margin.

– Det er skikkelig bittert, men jeg kan takke meg selv. Jeg bommet litt i midten, hvor jeg fikk et slag i skiene. Alt i alt er det en veldig bra dag. Man kan ikke klage på å være åtte hundredeler bak en olympisk mester, sier Kilde til NRK.

Senere ble han også forbikjørt av Niels Hintermann, før canadiske Cameron Alexander kjørte inn til en svært overraskende seier med startnummer 39.

Kilde ligger dermed på en foreløpig femteplass. Det gjør at han beholder sammenlagtledelsen i verdenscupen i utfor.

Jansruds karriere går mot slutten

Senere fredag kjørte Kjetil Jansrud sitt nest siste renn i karrieren. Vinstra-gutten, som har vært blant verdens beste alpinister i en årrekke, avslutter nemlig sin karriere etter lørdagens utforrenn i Kvitfjell.

Jansrud kjørte inn til en foreløpig 26. plass.

– Det er litt kjedelig at farten ikke er der, men det var en hyggelig mottakelse fra publikum. Det blir nok veldig spesielt i morgen, sier Jansrud til NRK.

Hans lagkamerat, Kilde, var rørt da han snakket om Jansrud.

– Jeg tror nok han kjenner at det blir rart for ham å kjøre sine siste løp noensinne. Det er litt rart for meg også. Totalt sett kan vi se tilbake på veldig mye positivt. Han kan nyte de siste dagene med god samvittighet, sier Aleksander Aamodt Kilde til NTB om lagkompisen.

Adrian Smiseth Sejersted.

Andre norske deltakere er Markus Nordgaard Fossland, Rasmus Windingstad og Henrik Røa.

Saken oppdateres!