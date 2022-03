Aksje-ekspertenes råd til deg nå: – Én ting er avgjørende

Russlands angrep på Ukraina kom overraskende på de fleste, også aksjemarkedene.

– Selv om vi fikk nyheter om at russiske tropper samlet seg ved grensen til Ukraina, trodde de færreste at det ville bli en invasjon av Ukraina. Det var ikke noen stor prisreaksjon i aksjemarkedet i forkant, sier porteføljeforvalter i DNB Asset Management, Shakeb Syed.

På invasjonsdagen falt imidlertid aksjemarkedene overalt i Europa.

– Samtidig har det ikke vært en klar nedgang i aksjemarkedene etter invasjonen. Det har vært noen dager med oppgang og noen med nedgang, og totalt sett har det vært nedgang. Nyheten om at Russland hadde angrepet og tatt kontroll over et ukrainsk atomkraftverk har ført til økt risikofrykt i markedet, og aksjemarkedene i Europa faller, sier Syed.

Horisont

Så hva skal du gjøre med dine investeringer i fond og aksjer i usikre tider? Det er særlig én ting som avgjør hvordan du bør tenke:

Hvor langt frem i tid du sparer eller investerer – også kalt horisont.

– Hvilken horisont du har for investeringen din, er avgjørende når du vurderer hva du skal gjøre i finansmarkedet, sier Syed.

I mars ser DNB Asset Management blant annet for seg en overvekt i aksjesektorene industri, materialer og energi. Syed understreker at privatpersoner ikke nødvendigvis gjør lurt i å gjøre det samme som profesjonelle fondsforvaltere.

– Vi forvalter cirka 120 milliarder kroner basert på hvordan vi tror markedet utvikler seg, og har en kort til mellomlang horisont hvor vi gjør stadige endringer. Om du som privatperson skal investere, er det mer vanlig å ha en lengre horisont. Derfor er det ikke sikkert at det vi gjør med våre investeringer, passer med hva du som privatperson bør gjøre, sier Syed.

Strategi

Forvalteren sier det er viktig at du har en strategi med sparingen eller investeringen din.

– Det gjelder uansett om det er krig eller ikke. Jo lenger horisont du har, jo større risiko har du mulighet til å ta, og jo større avkastning kan du vente deg. Men da må du ha en horisont som går flere år fram i tid, sier Syed.

Når du har laget en strategi for dine investeringer, oppfordrer han til å prøve å være tro mot den strategien.

– Hvis du skal kjøpe og selge fond og aksjer basert på overskrifter i avisen, kan du tape mye penger. Om du alltid vender kappa etter vinden, risikerer du å kjøpe dyrt og selge billig.

Aksjer vs renter

Syed mener samtidig det viktigste valget du må ta er hvor mye aksjer kontra renter du skal ha.

– Det vil avgjøre hvor stor risiko du tar – jo mer aksjer, jo større risiko. Empiri tilsier at 90 prosent av svingninger i avkastningen bestemmes av hvor mye aksjer du har kontra renter. Bare 10 prosent bestemmes av hvorvidt du går inn eller ut på riktig tidspunkt og i riktige verdipapirer ved markedsendring. Derfor bør du tenke mye mer på det første når du danner en strategi.

– Under korona kan uerfarne investorer ha fått et inntrykk av at fall i aksjemarkedet nærmest uansett etterfølges av oppgang. Er det så enkelt?

– Hvis strategien din kun er å kjøpe aksjer som har falt og selge aksjer som har steget, har du ikke en strategi. Det kan hende at en aksje har falt av en god grunn, og kommer til å falle mer. Aksjer som har blitt dyre har kanskje et stort potensial og kan bli enda dyrere.

Syed skrev nylig et innlegg hos DNB Nyheter om hvor lenge man kan forvente at markedene skal være nervøse som følge av Ukraina-krigen.

«Historien gir oss noen pekepinner på hva vi kan forvente. Perioder med geopolitiske usikkerhet har normalt ikke langvarig effekt på børsene. Salgspresset avtar oftest etter alt fra noen dager til et par uker, og markedene har gjerne hentet inn hele fallet innen det har gått én måned», skriver Syed.

– En mye sikrere vei

Forvalteren advarer mot å gå i fella hvor du tenker at du har en langsiktig strategi, men i virkeligheten gjør noe helt annet.

– Har du en strategi for fem-seks år fram i tid, men gjør endringer hver gang du ser en overskrift i avisen, har du jo egentlig ikke en langsiktig strategi, sier Syed, og fortsetter:

– Jeg skjønner at folk blir nervøse og ønsker å redusere risiko når det er krig, men da er det viktig å være tro mot strategien. De eneste tilfellene du bør vurdere å endre strategi, er dersom hele grunnmuren til strategien din har endret seg siden den gangen du lagde strategien.

Det er veldig vanskelig å «time» markedet og treffe riktig med investeringer. Ifølge forvalteren synes selv de med lang utdanning og erfaring at det er utfordrende.

– For privatpersoner er det viktigste hvilken horisont de har, hvilken risiko de vil ta og hva familieøkonomien tillater. Det er lurt å ha en langsiktig strategi og holde deg til den. Det er en mye sikrere vei til avkastning enn å prøve å treffe topper og bunner.

Olje og gass opp

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet beskriver verdens aksjemarkeder som «ruglete» etter Russlands angrep på Ukraina.

– I ytterste konsekvens har man det russiske markedet, som er ned over 60 prosent siden invasjonen av Ukraina ble et faktum. Oslo Børs er opp 2,5 prosent. De brede amerikanske og europeiske børsene er også ned, så i korte trekk kan man si at børsutviklingen har vært svært negativ for de fleste børsene, mens et hederlig unntak er vår egen Oslo Børs, sier Johannesen.

Han peker på at årsaken til dette er at prisen på råvarer som aluminium, olje og gass har steget kraftig som konsekvens av de geopolitiske urolighetene, noe selskapene på Oslo Børs tjener ekstremt godt på.

– Børsens desidert største selskap, Equinor, har bare den siste uken steget syv prosent, som har bidratt til å dra Oslo Børs opp på nye toppnoteringer.

Mister du nattesøvnen?

Hva «vanlige folk» bør gjøre med pengene sine i aksjemarkedet, mener Johannesen kommer an på to faktorer.

– Den ene er hvilket tidsperspektiv du har på dine penger. Har du aksjefond som du har langt perspektiv på med månedlig spareavtale, ville jeg sittet på hendene mine. På lang sikt vil man tjene på å være i aksjemarkedet, selv om det kommer opp- og nedturer, sier Johannesen.

Han trekker frem verdens største indeks, S&P-500, som eksempel: Indeksen har de siste tre årene steget 56 prosent, til tross for koronakrise, inflasjonsproblemer og krig.

– Er du derimot en mer aktiv investor, som eier en portefølje av aksjer, ville jeg absolutt tatt en vurdering av risikoen man sitter på. Har du god kunnskap om dine investeringer og du er trygg på at disse vil komme gjennom en potensiell krise, så kan du sove godt om natten. Har du derimot eksponert deg litt mer enn du egentlig ønsker, og mister nattesøvnen, bør man vekte seg ned i aksjemarkedet, sier Johannesen, og fortsetter:

– I sum er nøkkelen å kjenne sitt eget risikonivå, og så lenge du har gjort en grundig analyse av dine selskaper og du er komfortabel med risikoen du tar, ville jeg heller ikke gjort forhastede valg.

Investeringstips

Det er fort gjort å ta forhastede beslutninger når ting utvikler seg raskt. Johannesen peker på noe det kan være fornuftig å unngå den nærmeste tiden.

– Man bør unngå selskaper som desperat trenger tilførsel av ny kapital. I et urolig børsklima hvor risikoviljen blant investorer er kjølig, vil selskaper som trenger penger oppleve vanskeligheter.

Ifølge investeringsøkonomen gjelder dette gjerne nye og innovative selskaper innenfor teknologi og miljø.

– Jeg ville også vært forsiktig med flyaksjer, da denne bransjen blir sterkt påvirket av flyforbud, urolige luftrom og konsekvenser av krigen vi nå ser.

– Er det noen sektorer folk bør prøve seg i?

– I tider med stor geopolitisk urolighet vil normalt råvareaksjer gjøre det bra. Vi har allerede sett at både olje- og gasspriser har steget kraftig som konsekvens av hendelsene vi har vært vitne til, og således er denne bransjen et bra sted å være. I sum ville jeg eksponert meg mot råvarer, og da er Oslo Børs et naturlig førstevalg.