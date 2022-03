Real Madrids bursdagsforbannelse

Se Real Madrid - Real Sociedad på TV 2 Sport 1 og Play lørdag fra kl. 20.30!

6. mars 2002, en onsdag. Alt var forberedt for tidenes mektigste hundreårsfest. Allerede før sesongen startet hadde det spanske fotballforbundet bestemt at årets cupfinale skulle spilles tidligere enn vanlig.

Den skulle spilles på Real Madrids 100-årsdag, og på Santiago Bernabéu. Motstanderen var Deportivo la Coruña.

Real Madrid hadde ikke vunnet den spanske cupen på åtte år, og klubbpresident Florentino Pérez gjorde det klart for hovedtrener Vicente Del Bosque at nå skulle den være en prioritet.

Jobben var gjort, finaleplassen var sikret og alt var duket for fest. Et Real Madrid med Galácticos som Roberto Carlos, Luís Figo, Zinedine Zidane og Raúl gikk ut på Bernabéu.

En ulykkelig 100-årsfeiring

Da fyrverkeriet lyste opp Madrids himmel to timer senere, var det derimot ingen Madridista i den spanske hovedstaden som lenger hadde lyst til å feire.

På banen gratulerte Raúl motstanderne en etter en. I presidentboksen tok det flere minutter før Florentino Pérez orket å nå ut til motstanderen for å gratulere.

– Alt som gjenstår nå er å si unnskyld til supporterne våre, sa Pérez ved kampslutt.

Det var en fest på Bernabéu den kvelden, men det var gjestene fra Galicia som feiret: «Dale Depor, dale De, al compás del tamboril, la Copa del Centenario, se la ganamos al Madrid (Gå Depor, gå De, til trommens rytme, vant vi hundreårscupen i Madrid)»

Det Real Madrid hadde glemt i beregningene for 100-årsfeiringen var at bortelaget ikke dro til Bernabéu som festgjester, men de hadde dratt dit for å vinne en tittel – noe de også gjorde.

FINALETAP: På 100-årsdagen i 2002 tapte Real Madrid Copa del Rey-finalen mot Deportivo la Coruña. Foto: SERGIO BARRENECHEA

Det har nå gått 20 år siden kampen, som i spanske medier fikk navnet «Centenariazo». Og hvert år siden, når Real Madrid feirer bursdag 6. mars, er det kampen og den avlyste hundreårsfeiringen det snakkes om.

Selv om Real Madrid er en av verdens mest vellykkede fotballklubber, har ikke datoen klubben ble grunnlagt og de nærliggende dagene gjennom årene gitt mye å feire.

Faktisk kom «Los Blancos» sitt største tap noensinne 5. mars 1930, dagen før klubbens 28-årsdag. Da tapte de 8-1 for et Espanyol som på den tiden ikke på noen som helst måte kunne regnes som en av de sterkere klubbene i spansk toppfotball.

På Real Madrids 92-årsdag i 1994 tapte de 2-1 mot LaLiga-nykommeren Lleida. I pausen hadde hovedtrener Benito Floro et utbrudd på spillerne sine i garderoben hvor han ikke holdt tilbake.

Da Lleidas arena var under oppussing, var en midlertidig garderobe bygget under en av tribunene – noe som gjorde det mulig for spanske Canal+ sine mikrofoner å høre Benito Floros utbrudd, et opptak som TV-kanalen ga ut. Det skal ha ledet til at Floro mistet jobben.

Ytterligere flauser

Gjennom årene har nederlag og uavgjorte kamper preget Real Madrids bursdagsfeiring. Et 3-0-tap i El Clásico i 1998. Flere exits fra Champions League: mot Juventus i 2005, Arsenal i 2006, Bayern München i 2007 og Roma i 2008 er noen som skiller seg ut.

I 2009 spilte de uavgjort mot Atlético i Madrid-derbyet for dager senere å gå på en av sine største Champions League-flauser noensinne: et 4-0-tap mot Liverpool.

OVERLEGEN SEIER: Steven Gerrard og hans Liverpool kunne feire en knusende seier mot Real Madrid i 2009. Foto: PAUL THOMAS

De har ikke sett mye bedre ut de siste årene. I 2019 gikk de på et ydmykende 4-1-tap i Champions League på hjemmebane mot Ajax, i 2020 ble det ligatap med 2-1 mot Real Betis og i 2021 ble det igjen uavgjort mot Atlético.

Det er bare å slå fast at Real Madrid er et av de beste lagene i fotballhistorien på å løfte og feire titler. Bursdager er de derimot ikke fullt så gode på å feire.

Søndag fyller klubben 120 år, og lørdagens kamp mot Real Sociedad på Santiago Bernabéu skal visstnok feires.

Om 120-årsdagen kan minnes på gledelig vis, eller om bursdagsspøkelset fortsetter å henge over Real Madrid, gjenstår å se.