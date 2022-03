Derfor trenger du ikke hamstre jod-tabletter

Etter russernes invasjon av Ukraina forrige uke ble apotekene utsolgt for jod-tabletter. Brann i et atomkraftverk i Ukraina fredag gjør at faren for radioaktivt utslipp fortsatt er høyaktuell.

Nå har flere av apotekene fått fylt opp lagrene igjen, slik at det er nok jod-tabletter til å dekke behovet, opplyser Landmark i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

I tillegg har nye leverandører kastet seg på behovet, slik at en ny variant av jod-tabletten vil være klar mot slutten av neste uke, ifølge Landmark.

– Men hva gjør man hvis man likevel ikke har fått tak i jod-tabletter?

– Da er det viktigste rådet at man ikke skal gå ut for å kjøpe tabletter, men holde seg innendørs, sier Landmark.

Kreftrisiko for de under 18

Landmark i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet forteller at jod-tablettene er desidert viktigst for de under 18 år.

Det er noe man har sett etter Tsjernobyl-ulykken, sier hun.

– Risikoen for kreft i skjoldbruskkjertelen, etter eksponering av radioaktivt utslipp, er størst i den aldersgruppen. Det er derfor kommunene har fått tildelt jod-tabletter til skoler og barnehager, mens alle andre må kjøpe selv.

KREFTRISIKO: Ingrid Landmark i DSA understreker at kreftrisikoen primært gjelder for de under 18 år. Foto: DSA

For de mellom 18-40 er jod-tabletter først aktuelt ved en virkelig stor ulykke, ifølge Landmark.

De under 18 vil ikke merke bivirkninger av tablettene, sier Landmark. Personer over 60 kan derimot få bivirkninger.

– De kan få forstyrrelser i skjoldbruskkjertel-funksjonen, men det er ikke en alvorlig bivirkning. Det er også en grunn til at tablettene ikke anbefales i like stor grad for de over 18. Hvis du ikke har tablettene, må man som sagt holde seg innendørs.

Lite sannsynlig

Ved radioaktivt utslipp vil myndighetene varsle at man bør ta jod-tabletten.

– Da vil skjoldbruskkjertelen mettes av jod i løpet av to timer etter inntak og blokkere radioaktiv jod. I tillegg vil det komme en melding om at man må holde seg innendørs.

Landmark påpeker at et radioaktivt utslipp i Ukraina mest sannsynlig ikke vil føre til slike tiltak i Norge.

– Sjansen er liten. Ukraina er såpass langt unna Norge at det trolig ikke vil bli nødvendig.

Trenger ikke hamstre

Pressesjef Silje Ensrud i Apotek 1 kan bekrefte at nye jod-tabletter nå er på vei fra grossist og til apotek-hyllene.

– De kom til grossist torsdag, og rulles nå ut til apotekene. De apotekene som har vært utsolgt, vil få fylt opp hyllene i løpet av de nærmeste dagene, sier Ensrud.

Hun legger til at ikke alle apoteker har vært utsolgt for de etterspurte tablettene, og presiserer at det ikke er nødvendig å kjøpe store mengder.

– Vi får ikke så altfor mye, derfor er det viktig at folk ikke hamstrer. For en familie på fem skal det holde med en 10-pakning, sier Ensrud.