Suksesstreneren trapper ned: – Jeg var utbrent

OL-triumfen kom med en pris for trener Kåre Mol (60). Nå får medtrener Jetmund Berntsen større ansvar for Anders Mol og Christian Sørum fremover.

Det forteller Kåre Mol til TV 2.

– Medtrener Jetmund Berntsen skal opp i stillingsprosent. Han skal drive mye av det, så skal jeg være med som en slags mentor.

– Du skal fortsatt være trener?

– Jeg skal fortsatt være med som trener for Anders og Christian. Men mer som en mentor for teamet. Jeg skal gjøre det jeg trives aller best med, nemlig å være litt sånn djevelens advokat og «pushe» på ting.

Det vil si at mannen, som har blitt kåret til verdens beste trener, skal bidra mer mot de yngre, og den økte jentesatsingen i Norge.

Uten at sønnen merker så mye til det - foreløpig.

– Jeg er fortsatt like sjokka over at han er her fortsatt. Han greier ikke å slippe taket, innleder Anders Mol, på plass i en flunkende ny sandvolleyballhall i Åsane.

Der veksler Kåre Mol på å instruere juniorlandslag og «BeachVolley Vikings», som Anders Mol og Christian Sørum er en del av.

– Han er en viktig kapasitet. Veldig glad for at han fortsatt er med og trener oss. Jeg skjønner at han ikke klarer å trekke seg ut, dette er jo babyen hans.

En del av familien

Jetmund Berntsen er bror av Kåres kone, Merita, som gjør han en del av familien.

Han sier dette om endringen:

– Jeg gleder meg veldig. Det blir mye av det samme, men nå får jeg muligheten til å jobbe med sandvolleyball på heltid. Det er noe jeg ser fram til, sier sørlendingen.

Nå går Berntsen fra litt over 50 prosent jobb til sandvolleyballtrener på heltid.

– Det blir utfordrende å holde opp trøkket. Det krever en stor jobb, sier han velvitende at «hele» verden ønsker å ta innersvingen på det norske laget.

TEAMET: Fra venstre: Jetmund Berntsen, Anders Mol, Kåre Mol og Christian Sørum i ekstase etter OL-gullet i Tokyo. Foto: Heiko Junge

Ville at faren skulle slutte

Det var i et NTB-intervju i fjor høst at nyheten sprakk om at Kåre Mol vurderte å slutte som trener for Christian Sørum og Anders Mol.

Sønn Anders (24) mente at det var naturlig for faren å gi seg etter OL- og EM-suksessen.

– Han har vært med i dette teamet lenge, brent mye krutt og tilbrakt mye tid borte fra kone og de andre barna, sa han til TV 2 da.

Nå åpner Kåre Mol opp at det rett og slett ble for mye for ham.

– Anders synes nok litt synd på meg. Han merket nok at jeg var utkjørt i en periode. Jeg var utbrent og sliten etter OL. Lidenskapen tok nok litt overhånd.

Men den positive utviklingen i sandvolleyball-Norge gir sekstiåringen energi.

– Når jeg ser en slik hall og aktivitet, gir det meg energi. Jeg skal passe på å oppsøke arenaer som gir meg energi, slik som denne, forteller han.