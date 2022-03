Huitfeldt: – Helt hensynsløs opptreden fra Russland

Saken oppdateres.

– Det er dypt uansvarlig med kamphandlinger i nærheten av et slikt anlegg. Det er helt avgjørende at de som jobber med anlegget får tilgang for å sikre det, sier Huitfeldt til TV 2.

Hun sier videre at de ikke har fått rapporter om at det har lekket ut radioaktivt materiell.

– Men det er helt hensynsløs opptreden fra Russland vi ser her.

Natt til fredag brøt det ut brann ved kjernekraftverket Zaporizjzja, som er verdens største, i den ukrainske byen Enerhodar. Dette skal ha skjedd etter angrep fra russiske styrker, som blant annet skal ha skutt granater mot kjernekraftverket.

Vil ikke at Nato skal gripe inn

Ukrainas energiminister Herman Halusjtsjenko ber Nato gripe inn etter angrepet. Huitfeldt avviser dette.

– Vi ønsker ikke at Nato skal gå inn i Ukrainia, men denne hendelsen vil åpenbart diskuteres på møter i dag, sier utenriksministeren.

– Men Ukraina, til tross for våpenhjelp, står jo ganske alene?

– Det er full solidaritet med Ukraina også gjennom handlinger, sier hun.

Huitfeldt viser til det hun omtaler som en historisk sanksjonspakke, våpenhjelp og at hele det vestlige samfunnet stiller med humanitær hjelp for de som flykter og de som er igjen i Ukraina.

– Det er en stor internasjonal innsats og maksimalt press på Russland for å deeskalere, sier Huitfeldt.