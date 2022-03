Natt til fredag brøt det ut brann ved kjernekraftverket Zaporizjzja i den ukrainske byen Enerhodar etter angrep fra russiske styrker.

Ifølge ukrainske myndigheter skal det ikke være målt forhøyede nivåer av radioaktivitet etter brannen i kraftverket.

Astrid Liland, avdelingsdirektør ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, er likevel svært bekymret for atomsikkerheten i Europa fremover.

Frykter atomutslipp

– Militære kamper i nærheten av atomkraftverk utgjør en stor fare for atomsikkerheten. Faren er at vi får nye atomutslipp til luft i likhet med Fukushima og Tsjernobyl. Det vil kunne ramme oss i Norge også, sier Liland.

Astrid Liland, avdelingsdirektør ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Foto: DSA

Brannen skal nå være slukket og ingen skal ha mistet livet som følge av hendelsen, opplyser nødetatene på Facebook, ifølge AFP.

Liland mener derimot at faren ikke er over enda.

– Vi vet at det har vært artillerinedslag både i selve anlegget og i området rundt. Det har ikke foregått i selve reaktorene, men bekymringen er stor for at infrastrukturen på anlegget ikke fungerer som den skal. Faren er at det kan forekomme en atomulykke, sier Liland.

Direktoratet for stråleværn har satt inn ekstra ressurser for å følge nøye med på atomsikkerheten i forbindelse med den pågående krigen i Ukraina.

Kan ramme Norge

Liland forklarer at Norge ikke nødvendigvis slipper unna om det skulle komme utslipp av atomavfall i Ukraina.

– Akkurat nå blåser det mot Øst. Da ville atomavfallet i størst grad ramme Russland, Kazakhstan og lenger mot Asia. Om vinden snur har vi derimot grunn til å forvente at atomavfall kan havne i Norge. Disse kjernekraftverkene er langt unna, så vi vil ha flere timer på å forberede eventuelle tiltak, sier Liland til TV 2.

Hun legger til at det er fire kjernekraftverk i Ukraina, og Zaporizjzja er Europas største.

– Disse kjernekraftverkene har god sikkerhet, men de er rustet for sivile ulykker eller naturkatastrofer, ikke for militære angrep. Dette er en svært alvorlig situasjon, sier Liland.

– På linje med galskap

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fordømmer brannen ved atomkraftverket Zaporizjzja, og sier angrepet som førte til brannen, er på linje med galskap.

Støre sier Norge følger med på utviklingen ved Europas største kjernekraftverk og sier beredskapen er god. Det er ikke bekymring for atomnedfall i Norge per nå.

– Hvis det skulle skje en ulykke, vil det ta omtrent 48 timer før det kommer til Norge, sier han til NRK.

Samtidig understreker han at hendelsen viser krigens totalt uakseptable karakter.

– Det blir jo nok en kraftig fordømmelse. Dette er jo på linje med galskap å angripe på denne måten, sier Støre.

Maner til ro

Ukrainske kjernekraftverk er godt rustet for å tåle angrep, sier den danske forskeren Bent Lauritzen.

Lauritzen er seksjonsleder for strålingsfysikk ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

– Selv om angrepet kan vekke bekymring, skal man ikke få katastrofetanker. Som utgangspunkt er de ukrainske atomkraftverkene nemlig motstandsdyktige, fastslår professoren.

Ifølge Lauritzen er atomkraftverkene bygd med omfattende sikkerhetssystemer.

– De har vesentlig høyere sikkerhet enn Tsjernobyl hadde. De har en reaktorbeskyttelse som skal forhindre at radioaktive stoffer slipper ut. Verkene er bygd for å kunne tåle at et mindre fly styrter ned i reaktoren uten at det forårsaker radioaktive utslipp, sier han.