Ekteparet Michael og Marissa er blant soldatene Biden sender til Europa

Blant de 180 soldatene som gjør seg klare til avgang på Hunter Airfield i Savannah står korporal Michael Elizardo og sersjant Marissa Elizardo. De giftet seg 26. september i fjor, og er nå en del av styrkene som USA sender til Europa etter at Russland invaderte Ukraina.

– Det å reise til andre siden av verden sammen med noen som kommer til å møte akkurat de samme utfordringene som du skal – jeg kunne ikke bedt om noe mer, sier Michael til TV 2.

Marissa er enig. Hun er glad for at hun slipper å si farvel til ektefellen sin, slik de andre gifte soldatene må gjøre.

EKTEFELLER: Michael og Marissa Elizardo giftet seg i fjor høst. Nå skal de begge reise til Tyskland som en del av styrkene USA sender til Europa. Foto: Mathias Ask/TV 2

– Jeg er veldig takknemlig for at han er her sammen med meg. Selv hvis vi ikke ender opp på akkurat samme sted, så vet jeg i hvert fall at han er der og at jeg kan finne ham, sier Marissa.

De er begge en del av 3. infanteridivisjon, som holder til i Fort Stewart i Georgia. Etter Russlands invasjon av Ukraina har USA bestemt seg for å sende enda flere soldater til europeiske allierte. Av de totalt 7000 soldatene som nå er på vei til Grafenwöhr i Tyskland, kommer over halvparten fra denne basen.

– Er dere bekymret over å reise til Europa nå?

– Jeg føler at vi begge er definitivt engstelige. Men vi har trent veldig lenge, og nå er vi klare til å dra, sier Michael Elizardo.

KORT VARSEL: Soldatene på Fort Stewart fikk beskjed for kun en uke siden at de skal reise til Tyskland. Foto: Mathias Ask/TV2

General Charles Costanza sier soldatene hans er klare over at dette er et oppdrag utenom det vanlige. I fjor sommer kom de tilbake fra en ni måneder lang utstasjonering i Sør-Korea, som var nøye planlagt i lang tid i forveien. Denne gangen fikk de bare en ukes varsel før de skulle reise til Tyskland.

– De følger godt med på hva som skjer i Ukraina, fordi de vet at dette potensielt kommer til å påvirke dem direkte, sier han til TV2.

Forsvarer hver centimeter av NATOs territorium

Under State of the Union-talen denne uken, hvor den amerikanske presidenten legger frem sine politiske prioriteringer overfor Kongressen, var Biden tydelig på hva de utstasjonerte amerikanske soldatene skal og ikke skal gjøre.

ADVARSEL: USAs president Joe Biden holdt sin State of the Union-tale til Kongressen denne uken. Der kom han med en advarsel til Vladimir Putin. Foto: Shawn Thew

– Våre styrker skal ikke til Europa for å slåss i Ukraina, men for å forsvare våre NATO-allierte hvis Putin fortsetter å bevege seg vestover, sa Biden, som gjentatte ganger har sagt at USA og NATO ikke vil innføre en såkalt «no fly zone» over det ukrainske luftrommet, fordi det kan føre til krig mellom USA og Russland.

Men han kom også med en tydelig advarsel til Russlands president Vladimir Putin.

– USA og våre allierte vil forsvare hver centimeter av NATOs territorium med våre samlede krefter. Hver eneste centimeter, sa Biden.

Runder med familien

Brodi Curry er 19 år og har tjenestegjort i det amerikanske forsvaret i halvannet år. Hun var ikke med til Sør-Korea, så dette er første gang hun blir utstasjonert.

– Jeg både gleder meg og er litt nervøs. Dette er selvfølgelig ikke noe jeg har gjort før, men jeg føler meg forberedt. Jeg føler at vi alle er forberedt, sier hun til TV 2.

USIKKERHET: På grunn av krigen i Ukraina er det usikkert hvor lenge soldatene blir værende i Europa. Foto: Mathias Ask/TV2

Curry jobber med militæretterretning, så hun sier hun har god oversikt over alvoret i situasjonen. Hun har gått mange runder med familien og hatt grundige samtaler med ektemannen, for å forberede dem på turen.

– Mannen min er ikke veldig glad for det, men resten av familien er veldig begeistret. Jeg er glad for at jeg har mye støtte blant dem, sier hun.

Usikkerhet rundt oppdraget

Krigen i Ukraina gjør at det er svært usikkert hvor lenge soldatene fra Fort Stewart blir værende i Europa. Akkurat nå har de fått ordre om å bli der i seks måneder. Det kan bli kortere, men det kan også bli lengre.

Det er også usikkert om de kommer til å være i Tyskland hele tiden. De er forberedt på å bli sendt videre til et land som grenser til Ukraina eller Russland, slik som Polen, Romania eller et av de baltiske landene.

– Når vi kommer oss på bakken der borte, så vet vi ikke hva som vil skje. Det er øvelser, men vi er klare til å dra dit USA og NATO trenger oss, sier Michael Elizardo.