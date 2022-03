Avis: Disse kan ha kjøpt Chelsea innen få dager

Roman Abramovitsj skal ønske å selge Chelsea fort. Det kan bli til et sveitsisk-amerikansk konsortium i løpet av få dager, men foreløpig står partene et stykke fra hverandre.

Et sveitsisk-amerikansk konsortium kan ta over eierskapet i Chelsea.

Ifølge Blick og The Telegraph har sveitsiske Hansjörg Wyss og amerikanske Todd Boehly dannet konsortiet som vil kjøpe Chelsea av Roman Abramovitsj.

Russeren bekreftet onsdag kveld at London-klubben er til salgs. Det skjer som følge av at Abramovitsj har havnet under press etter at Vladimir Putin og Russland angrep Ukraina, og Abramovitsj har blitt koblet til presidenten.

Wyss og Boehly skal holde møter i California de neste dagene i et forsøk på å få en avtale i havn. The Telegraph skriver skriver at et bud kan komme før uken er omme, mens Blick hevder at en avtale kan bli annonsert allerede mandag.

I et intervju med Blick denne uken bekreftet Wyss interesse for Chelsea. I det samme intervjuet sa den USA-baserte 86-åringen at et eventuelt oppkjøp av Chelsea ville være sammen med seks eller sju andre investorer.

PÅ VEI UT: Roman Abramovitsj ønsker å selge Chelsea, som han kjøpte i 2003. Under hans eierskap har London-klubben opplevd eventyrlig suksess med blant annet fem titler i Premier League og to Champions League-pokaler. Foto: Martin Meissner / AP

Flere potensielle kjøpere

Det skal imidlertid være avstand mellom partene. Ifølge The Telegraph verdsetter Abramovitsj klubben til nærmere 48 milliarder kroner, men Boehly og Wyss skal være uvillige til å strekke seg særlig mye lengre enn halvparten.

The Guardian skriver at partene skal være uenige i verdien på Stamford Bridge. Samme avis melder også at minst et annet konsortium jobber med et bud på Chelsea. Den egyptiske forretningsmannen Loutfy Mansour, som er sesongkortinnehaver på Stamford Bridge, er også koblet til et oppkjøp.

Dette betyr Abramovitsj-avgjørelsen

Jim Ratcliffe, som har gjort store investeringer i idretten tidligere gjennom blant annet fotballklubben Nice og sykkelaget Ineos Grenadiers, skal ikke være interessert i å kjøpe Chelsea, opplyser en talsperson til The Guardian.

I onsdagens pressemelding fra Abramovitsj var han klar på at et salg ikke skulle bli fremskyndet, men The Telegraph melder at 55-åringen ønsker å få gjennomført et salg raskt.

I den samme pressemeldingen skrev Roman Abramovitsj at det skal etableres en veldedighetsstiftelse, hvor hele fortjenesten fra salget vil bli donert og være til krigsofrene i Ukraina, men The Guardian spekulerer i om penger også kan gå til sårede russiske soldater og deres familier.

Stans i spillerlogistikken

Roman Abramovitsj trenger ikke å være den eneste som forsvinner fra Chelsea om det kommer nye eiere, for ifølge The Guardian er det lite trolig at styreleder Bruce Buck og direktør Marina Granovskaia kommer til å fortsette.

Russisk-kanadiske Granovskaia, som har blitt døpt til fotballens mektigste kvinne, har samarbeidet tett med Abramovitsj i over tjue år. The Telegraph hevder imidlertid at Granovskaia kan ha en fremtid i Stamford Bridge, men at det vil kreve at hun kutter alle profesjonelle bånd til Roman Abramovitsj.

Gruppene som skal være interesserte i å beholde Granovskaia, men hun vil da ligge an til en mindre sentral rolle på grunn av forbindelsene til Abramovitsj. 47-åringen jobber tett med manager Thomas Tuchel, og hun har også vært svært sentral i flere av klubbens storkjøp i en årrekke.

Sky Sports skriver at overgangsplanene til Chelsea har blitt lagt på is etter at Abramovitsj la klubben ut for salg. Det gjør også fremtiden til Antonio Rüdiger, Andreas Christensen og César Azpilicueta, som står uten kontrakt etter denne sesongen, enda mer usikker. Barcelona er koblet til Azpilicueta og Christensen. Dansken skal også stå på ønskelisten til Bayern München.