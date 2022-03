Alisa gråter uten tårer – hun har ikke flere igjen

VINNIJTSJA, UKRAINA (TV 2): Over én million mennesker har flyktet fra Ukraina i løpet av uken som har gått siden krigen startet. Men mange er også på flukt inne i landet, og vil ikke krysse grensen til et tryggere naboland i frykt for at familien splittes.

Vi ser dem i det vi kommer inn den mørke resepsjonen på gjestehuset. De sitter klemt sammen i en sliten sofa. Tre år gamle Illya er litt grinete, men det er ikke så rart. Familien som sitter der har levd midt i krigen den siste uken.

TIl slutt ble det så farlig at de pakket det de kunne bære og reiste fra Kyiv.

– Vi dro hjemmefra uten noen plan. Vi visste bare at vi ville dra vestover, forteller Alisa, mens hun mater sønnen.

FORELØPIG TRYGG: Sent onsdag kveld kom familien frem til Vinnijtsja. De fikk sitte på med en fremmed mann som hadde flyktet med katten sin. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Alisas ektemann, Tim, og broren, Oleksy, er med på flukten. De var heldige og fikk sitte på med en mann, som også rømte fra Kyiv sammen med katten sin.

Sov i parkeringshus

Neste morgen møter vi familien igjen. De har nettopp våknet når vi kommer. Mens minstemann er full av energi er de voksne fortsatt utmattet. De har vært våkne gjennom et langt mareritt. Tiden før krigen er allerede vanskelig å huske.

– Dette er den første rolige natten vi har hatt på de siste syv-åtte dagene, forteller Alisa.

Illya, som fyker rundt i rommet, hoster voldsomt.

– Hosten hans kommer av at vi sov i parkeringshuset, og ble veldig kalde, forteller moren.

Så bomberegnet fra vinduet

Familiens leilighet er i et 17-etasjer høyt bygg. Og det vi har sett på TV fra Kyiv, har Alisa sett gjennom sitt eget vindu.

– Vi så bomben treffe TV-stasjonen. Vi ser også flyplassen Vasilkiv fra vinduet vårt. Det var tre bomber som traff. Vi så flammer der i to dager, forteller hun.

VET HVA KRIG ER: Tre år gamle Illya har lært at det finnes snille menn som beskytter ham mot slemme menn. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

At sønnen skal oppleve krig gjør smerten enda verre for Alisa.

– Jeg har sagt til ham at det er krig. Jeg har forklart for ham, slik man gjør for et barn, at det finnes onde mennesker og gode mennesker. De gode beskytter oss fra de onde. Det er slik han forstår det. Barn skal ikke måtte vite hva krig er, sier hun.

Alisa gråter uten tårer. Hun har ikke flere igjen. Hun gikk tom de første dagene av krigen.

– Mannen min kan bekrefte at de første to dagen klarte jeg ikke å leke med sønnen min fordi jeg gråt så mye, forteller hun.



Alisa trekker genseren over hodet, for å skjule for sønnen at hun er trist. Det er den samme grønne genseren hun tok på seg da de flyktet fra leiligheten i Kyiv for åtte dager siden. De pakket bare klær til lille Illya. Bak henne sitter treåringen på pappas fang og ser på tegnefilmen sin.





Vil ikke forlate landet

– Løft meg opp!



Illya vil leke. Pappa Tim løfter ham opp til vill begeistring. Onkel Oleksey klarer såvidt å holde øynene åpne.

Familien vet ikke hvor de skal gjøre av seg. Men en ting er sikkert, Alisa vil ikke forlate landet.

UTSLITT: Onkel Oleksy ser på mens pappa Tim løfter Illya opp på skuldrene sine. Den lille gutten hyler av glede. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Kun barnet mitt og jeg kan krysse grensen. Menn mellom 18 og 60 år må bli i landet. De må bli i tilfelle det ikke er nok folk som kan forsvare landet. Så mannen min kan ikke reise ut av landet, ikke broren min heller.



– Jeg kan ikke dra uten mannen min. Han ville at jeg skulle reise, og kjøpte togbilletter til meg og barnet mitt. Men jeg sa nei. Jeg klarer ikke å dra fra ham, sier hun med tårer i øynene.

MÅ FLYTTE IGJEN: Gjesthuset hadde ikke plass til dem mer enn én natt. Nå drar de videre til et hotell som hadde ledig rom. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Frykter russerne ødelegger hele landet

Livet har blitt snudd fullstendig på hodet. For en uke siden sendte mamma og pappa lille Illya i barnehagen. De jobbet hjemmefra, og kunne gå på treningssenteret, før de plukket treåringen og spiste middag.

Nå frykter Alisa at russerne kommer til å bombe landet sønder og sammen, og at det snart ikke finnes noen steder de kan være trygge i Ukraina.

– De kan nå hele landet vårt med raketter og ikke skåne noen. Jeg er redd de bomber i stykker hele landet, sånn at ingen mennesker kan bo her lenger.