Må vinke farvel til sin to år gamle sønn

Mens bombene faller over Kyiv og andre store byer i Ukraina, må familier vinke farvel til sine kjære.

Krigens grusomheter gjør at mange ukrainske familier blir splittet. Mens kvinner og barn flykter mot grensene i vest, må mennene bli igjen for å forsvare landet.

FØR AVGANG: Et barn holder rundt farens bein like før en togavgang fra Kyiv til Lviv. Foto: Vadim Ghirda / AP

Men selv ikke krigen stopper nye barn fra å komme til verden. Flere nybakte mødre og fedre har måttet tilbringe de første dagene etter fødselen i bomberom og mørke kjellere.

NYBAKT FAR: En mann med sitt nyfødte barn søker tilflukt i en kjeller i Kyiv mens flyalarmen runger utover byen. Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters

Flere steder blir kjellere og t-banestasjoner benyttet som provisoriske bomberom.

TVILLINGER: To nyfødte tvillingbrødre sover i en kjeller brukt som bomberom under et sykehus i Kyiv. Foto: Emilio Morenatti / AP

De siste dagene har ukrainere strømmet mot grensene for å komme seg i sikkerhet.

I SIKKERHET: Ukrainske flyktninger krysser grensen ved Przemysl i Polen. Foto: Petr David Josek / AP

Den polske grensen har hatt særlig stor pågang, men også andre tilstøtende land har tatt imot mange ukrainske flyktninger de siste dagene.

UTSLITT: To ukrainske søsken holder sammen etter å ha ankommet den polske grensebyen Przemysl. Foto: Markus Schreiber / AP

Også Romania, som deler rundt 600 kilometers grense med Ukraina har også opplevd store flyktningstrømmer etter at krigen brøt ut.

TRYGG LEK: To ukrainske barn leker sammen på gulvet i et hotell som tar imot flyktninger i byen Siret i Romania. Foto: Andreea Alexandru / AP

Over en million mennesker skal ha blitt drevet på flukt over de ukrainske grensene etter at krigen brøt ut.

PÅ FLUKT: Mange barn har fått plass på togene ut fra Kyiv de siste dagene. Foto: Vadim Ghirda / AP

Flere land har vedtatt utvidet beskyttelse for ukrainske flyktninger. Ungarn er blant disse landene.

VENTER: To søstre venter på å bli tatt imot ved et flyktningmottak i den ungarske byen Beregsurany. Foto: Anna Szilagyi / AP

Etter at krigen brøt ut og flere ukrainske byer har blitt bombet, har det vært vanskelig for mange å kunne flykte vestover mot grensene til andre land. Derfor er det fremdeles mange barn i bomberommene.

HOLDER SAMMEN: En kvinne har søkt tilflukt med datter og hund i byen Mariupol øst i Ukraina. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Torsdag skal imidlertid ukrainerne og russerne ha kommet til «felles forståelse» om evakuering av sivile.

UNDER BAKKEN: En kvinne med sitt nyfødte barn i en kjeller brukt som bomberom i Kyiv. Foto: Emilio Morenatti / AP

Det kan i så fall bety at flere sivile vil kunne komme seg ut av Kyiv uten å risikere livsfare.

KLAR FOR AVREISE: En jente står på perrongen og venter på toget som skal frakte henne fra Kyiv til Lviv vest i landet. Foto: Vadim Ghirda / AP

Norge er blant en lang rekke europeiske land som har sagt seg klare til å ta imot flyktninger fra Ukraina.

PERRONGEN: Ukrainere venter på toget mot vest. Foto: Bernat Armangue / AP

Flere omtaler det som nå skjer i Ukraina som «den største flyktningkatastrofen i Europa siden andre verdenskrig».

TRYGGE ARMER: En polsk soldat bærer et barn som nettopp har blitt fraktet over grensen nær den polske byen Medyka. Foto: Markus Schreiber / AP

Ukrainske myndigheter har bestemt at ingen menn mellom 18 og 60 får forlate landet. De skal i krigstjeneste for å slå tilbake den russiske invasjonshæren. Det betyr at mange familier blir splittet ved grensene.

PÅ FLUKT: Ukrainske familier på vei mot grensen til Moldova. Foto: Sergei Grits / AP

Til tross for store protester over hele verden, også blant russere, er det ingen som vet hvor lenge den påbegynte krigen vil kunne vare.

KJÆRLIGHET: Kateryna Suharokova kysser sin nyfødte sønn Makar i et bomberom i Mariupol øst i Ukraina. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Eksperter frykter at Putin kan være villig til å ta i bruk kraftigere våpen dersom krigen i Ukraina ikke går slik han ønsker.

I HAGEN: En liten jente har ankommet trygge omgivelser i den ungarske byen Uszka, etter å ha vært på flukt fra Ukraina. Foto: Anna Szilagyi / AP

Tiden vil vise hvilken oppvekst de mange ukrainske barna på flukt vil få mulighet til å oppleve.