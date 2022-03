Vurderer flyktning-beskyttelse: – Vi er klare for å hjelpe

Godt over 800.000 ukrainere er på flukt fra hjemlandet etter massive militære angrep fra Russland den siste uken. Nå vil EU vil bruke et spesielt direktiv vedtatt etter Balkan-krigen for å gi opphold og beskyttelse til ukrainere.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) bekrefter at Norge vurderer å slutte seg til «Temporary Protection Directive», som kan gi flere års oppholds- og arbeidstillatelse til ukrainere. Avgjørelsen ble diskutert torsdag.

– Dagen i dag har vært preget av alvoret mange føler på nå. Vi har snakket med den ukrainske innenriksministeren, som ga grusomme beskrivelser av hva de opplever i landet sitt nå. Det er noen man blir sterkt berørt av, sier Mehl.

Nå sier hun Norge er klare til å hjelpe.

STERKE INNTRYKK: Ukrainske flyktninger ankommer Polen. Bilder tatt ved grenseovergangen Medyka, og i byen Przemysl. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Skal hjelpe

Justisministeren sier regjerningen nå jobber intenst med å finne praktiske løsninger, og å gjøre tilpasninger i avtalen som er riktige for Norge.

Det innebærer også diskusjoner rundt Schengen-samarbeidet, som tillater fri ferdsel for de som befinner seg i Schengen-området.

– Vi skal hjelpe folk som flykter fra bomber, skudd, død og fordervelse. Da må vi også klare å beskytte dem, samtidig som vi sikrer at det ikke kommer inn folk på territoriet som kan være en fare for sikkerheten og utgjøre en trussel mot systemet som gjør at vi kan hjelpe på en effektiv måte.

PÅ FLUKT: Ukrainske flyktninger ankommer Polen. Bilder tatt ved grenseovergangen Medyka, og i byen Przemysl. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Regjeringen stiller opp

Den siste uken har krigen drevet store menneskemengder på flukt til de omkringliggende nabolandene. Tall fra FN anslår at over 400.000 ukrainere har flyktet til Polen.

Mehl sier de store flyktningstrømmene til Ukrainas naboland tydeliggjør behovet for norsk bistand til de mest belastede landene.

– Landene som grenser til Ukraina opplever et så enormt press og tar et stort ansvar i situasjonen vi er i nå. Vi ser ikke en stor tilstrømming til Norge, selv om ankomsten øker noe – og da er det viktig for Norge og regjeringen at vi stiller opp for å hjelpe i nabolandene der presset er størst, sier hun.

STORE FLYKTNINGSTRØMMER: Ved jernbanestasjonen i Lviv er det fullt kaos. Titusenvis av flyktninger kommer østfra for å unnslippe kampene. Noen forsøker å komme seg ut av landet med tog videre til Polen. Foto: Aage Aune / TV 2

Justisministeren understreker at Norge står klare til å ta imot flyktninger som kommer hit, samtidig som vi skal stille opp for de landene som tar den største byrden.

– Det er godt å se at hele Europa og vi er klare for å hjelpe.