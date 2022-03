AaFK føler seg presset: – Davids kamp mot Goliat

– Jeg har ringt opp til Bodø/Glimt og sagt at de bare må avbestille den charteren. Kommer de ned, skal de få lov til å trene her, sier Geir S. Vik.

Aalesund-direktøren er fortsatt tydelig på at de ikke spiller mot Bodø/Glimt søndag, etter at cupkampen mot nordlendingene ble flyttet fra 13. til 6. mars.

– Vi har ikke fått gehør på noen av forslagene vi har kommet med, så vi føler oss presset til enten å stille juniorlag eller å trekke oss, sier Vik til TV 2.

Vik forteller de har foreslått 13. eller 20. mars – eller en senere dato.

– Vi har jobbet dag og natt for å finne løsninger, men vi opplever at vi er de eneste som kommer med løsninger. Vi taler for døve ører, det er Davids kamp mot Goliat, sier Vik.

– Ikke et konkurransedyktig mannskap

Tidligere denne uken ble det kjent at kampen ble flyttet for å gi Bodø/Glimt spillefri mellom Conference League-kvartfinalene mot AZ Alkmaar.

– Dere hadde nesten 20 spillere på trening i går. Hvorfor er det nødvendig å stille juniorlag?

– Trenerteamet har vært veldig tydelige på at vi ikke har et konkurransedyktig mannskap. Det er fullt med skader, covid-utbrudd og så videre. At det er gutter utpå her er én ting, men om de er klare for 90 minutter, er noe annet. Fotball skal skje på konkurransemessige like vilkår, og det føler vi ikke har skjedd her, sier Vik da TV 2 møter direktøren på Color Line Stadion torsdag ettermiddag.

Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i Norges Fotballforbund (NFF), skriver i en e-post til TV 2 at NFF ikke har noe meninger om «klubbenes indre anliggende herunder spillerlogistikk.»

– AaFK har gjennom hele prosessen vært klare på at de nok ikke klarer å stille med sitt beste lag, sier Fisketjønn til TV 2.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund. Foto: Lise Åserud / NTB

– Enorme konsekvenser for oss

Vik er klar på at Aalesund nekter å trekke seg.

– Det vil medføre enorme konsekvenser for oss. Det kan bli sanksjoner og store økonomiske tap. De forsøker åpenbart å presse oss til å trekke oss eller å spille juniorklubb. Det har ikke en liten klubb som AaFK råd til. Vi har budsjettert med inntekter i cupen og stor stemning på Color Line Stadion i fjerde runde mot Bodø/Glimt, sier Vik, som anslår at det blir et tap på to millioner kroner dersom klubben ikke får spilt cupkampen mot Bodø/Glimt.

Aalesund risikerer å bli utestengt fra cupen i tre år ved ikke å stille opp.

– Hvis vi også blir utestengt de tre neste årene, snakker vi om nesten åtte millioner kroner. Vi blir også frarøvet mulighet for sportslig suksess i cupen, cupfinale og spill i europacup. Det er store konsekvenser for klubben, både sportslig og økonomisk, sier Vik.

Fisketjønn sier at de har «stor forståelse for at det er belastende» for AaFK å måtte starte sesongen en uke tidligere enn først planlagt på kort varsel.

– Vi har virkelig prøvd å finne løsninger som tilfredsstiller begge klubbene. Den vi landet på er den beste uten at en skulle blande inn flere klubber og gjøre om på det innledende seriespillet, sier konkurransedirektøren til TV 2.