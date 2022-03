Norske Aleksander har verva seg til den ukrainske hæren

Det einaste den ukrainske hæren krev av Aleksander Sørensen (26) før han blir ein av dei, er at han tar med eigen skotsikker vest og hjelm.

– Den skotsikre vesten kostar 20.000 kroner, noko eg ikkje har råd til. Derfor oppretta eg ein spleis for å få det til, seier Sørensen, som no har klart å samle inn nok pengar til vest.

UKRAINSK SOLDAT: Eit av hæren i Ukraina sitt nyaste tilskot, IT-konsulent Aleksander Sørensen frå Alta. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Det var avisa Nordlys som først fortalte om nordmannen som har valt å dra frå familie, jobb og sambuar i Finnmark for å tenestegjere i det russisk-invaderte landet.

Sørensen har ingen som helst tilknyting til Ukraina, og har heller ikkje erfaring frå det norske forsvaret. Likevel ringde han den ukrainske ambassaden i Oslo for å melde seg til teneste.

– Eg var med på å angripe russiske nettsider heimefrå, og det fungerte jo. Men samstundes følte eg at eg kunne gjere meir, og den kjensla trur eg ikkje at eg blir kvitt før eg faktisk gjer noko.

Han fortel at sju timar etter at han kom i kontakt med dei rette folka gjennom ambassaden, fekk han kontrakten tilsendt på e-post.

SÅRT: Det var tøft for Fiffi Emily Lund å ta farvel med sambuaren som ho ikkje veit når ho ser igjen. Foto: Karen Anna Kleppe / TV 2

Fått utdelt oppgåver

Til dagleg jobbar Sørensen som IT-konsulent i Loppa kommune. Dei neste vekene skal han arbeide ved eit feltsjukehus i utkanten av den ukrainske byen Lviv. Meir detaljert får han ikkje lov til å vere av den ukrainske hæren, ifølge han.

Der skal han bistå med førstehjelp og frakte skadde og sivile ut frå konfliktområde til feltsjukehuset eller den polsk-ukrainske grensa.

– Dei treng folk til å transportere og folk som kan førstehjelp. Eg har tidlegare arbeidd på helsesenter, og i tillegg har eg opplevd mykje i oppveksten som gjer at eg er mentalt robust, seier Sørensen på spørsmål om kva som gjer han skikka til arbeidsoppgåvene.

LVIV: Ein 19 år gammal soldat på feltsjukehus i Lviv etter å blitt skadd av ei mine i Luhansk-regionen. Foto: Daniel Leal / AFP

Han tar sikte på å vere der i tre veker i første omgang, for så å dra heim til Alta igjen. Men han er klar over at han ikkje er garantert live i behald når han først drar ned.

– Eg har tenkt mykje over det, og kjem til å vere smart. Overnatte i bomberom når eg kan det, og så skal eg heller ikkje vere i dei verste konfliktområda. Eg er nær Polen, seier Sørensen.

Lviv-regionen ligg heilt vest i Ukraina, nær grensa til Polen. Der er det enno ikkje kome kampar mellom Russland og Ukraina.

– Skulle knekke begge beina på meg

– I starten trygla eg han om å ikkje dra. Eg blei så emosjonell at eg bad han slå opp med meg først, seier Fiffi Emily Lund med tårer i auga.

Men i løpet av dei siste dagane har ho vent seg til tanken på at sambuaren drar ned til krigen i Ukraina, og støttar han i valet. Det gjer også far og søsken, men mora har ikkje godtatt avgjerda, ifølge Sørensen.

MINNE: I oppakkinga har ein liten bamse frå kjærasten Fiffi fått plass på vegen til Ukraina og krigen. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Ho sa at ho kjem til flyplassen og knekk begge beina på meg for å hindre meg frå å dra, men ho veit at ho ikkje klarer det. Eg har bestemt meg.

Fredag kl. 07.40 er både Sørensen og mor hans gjestar i God Morgen Norge på TV 2.

Sørensen meiner at viss han klarer å spare ein barnefamilie frå store traumer og liding, er oppdraget suksess.

Rundt 100 nordmenn

Når sambuarparet kjem til Alta lufthamn torsdag ettermiddag, har han med ein stor og tung bak, pluss to mindre. Den eine er ein liten militær ryggsek han kallar naudbaggen.

– Viss eg må rømme og forlate landet, har eg pakka denne slik at eg kan overleve tre døgn åleine. Eg vil jo ikkje vere ein desertør, men eg ønsker heller ikkje å døy, seier it-konsulenten.

NAUDBAG: I denne sekken skal det vere akkurat nok å overleve i tre dagar åleine, ifølge Sørensen. Foto: Karen Anna Kleppe / TV 2

Inne i terminalen møter Sørensen ein annan altaværing som ikkje ønsker å la seg intervjua. Også han har verva seg i den ukrainske hæren. Dei to møtte kvarandre over nettet og skal dra saman ned til Ukraina.

Dei er heller ikkje dei einaste. Den ukrainske ambassaden har vore i kontakt med rundt 100 nordmenn som ønsker å verve seg til den ukrainske hæren, seier tredjesekretær Iryna Riabchuk til Avisa Oslo.

Sørensen fortel at også han har vore i kontakt med fleire nordmenn, men det er spesielt nokre typar han prøver å unngå.

– Eg merker at det er ein del av dei folka som drar ned for å krige. Personleg har eg tenkt å halde meg unna grupperingar med den innstillinga. Eg trur det kan vere meir farleg enn det er bra.

Sjølv om han ser på seg sjølv som ein humanitær arbeidar, er han per defininsjon framandkrigar, nokre mange assosierar med anten terror etter Syria-krigen, eller krigslyst.

– Eg veit at framandkringar er det ordet som blir brukt, men eg ser meg ikkje sjølv som ein framandkrigar. Eg har ikkje lyst å skyte eller skade nokon. Eg vil redde liv.