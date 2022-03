Dette gjør gullheltene glade: – Det varmer hjertet vårt

Anders Mol og Christian Sørum er verdens beste sandvolleyballspillere. Det har fått flere her hjemme til å åpne opp øynene for sporten.

ÅSANE (TV 2): – Vi merket det spesielt etter vi kom hjem. Klubbene opplevde stor pågang, og mange kunne ikke ta inn flere barn og unge. Det er ekstremt stort og moro å kjenne de ringvirkningene her.

Christian Sørum står i en flunkende ny sandvolleyballhall i Åsane, og beskriver hvordan han opplevde tiden etter to mesterskapsgull på kort tid forrige sesong.

Makkerparet Sørum og Mol tok både OL- og EM-gull på sensommeren. Det har ført til at interessen for sporten har eksplodert.

– Gøy å se slik pågang i Norge, det varmer hjertet vårt, forteller Anders Mol.

Trener, og far til Anders, Kåre Mol istemmer:

– Vi får hyppigere henvendelser og det kommer flere folk på kurs. Folk synes det kjekt å spille. Suksessen har gjort ganske mye med rekrutteringen, konkluderer han.

– Markant økning

Selv om volleyballforbundet ikke får offisielle tall fra klubbene før om noen måneder, merker de helt tydelig en trend.

– Avdelingen for konkurranse og utvikling forteller om en markant økning på aktivitet og nye spillere. Opp mot 20 prosent, skriver markedssjef i volleyballforbundet, og tidligere sandvolleyballproff, Iver Horrem, i en SMS til TV 2.

Vil komplimentere samlingen

Men VM-gull er fraværende i blant de mange medaljene Sørum og Mol har opparbeidet seg. Det vil de gjøre noe med.

– Ny sesong, nye muligheter. Vi hater å tape, men elsker å vinne. Vi har masse god volleyball i oss enda. Dette er bare begynnelsen, sier Mol.

Etter suksessen forrige sesong er det gjort noen endringer inn mot den nye sesongen. En egen styrketrener er ansatt, for at de olympiske mesterne skal ta nye steg på den biten.

Kåre Mol spår en tøff sesong.

– Alle lag i verden synes det er slitsom at Norge er så gode i sandvolleyball. Konkurrentene kvesser klørne. Det blir steintøft.

FAR OG SØNN: Kåre Mol (t.h) sammen med Anders Mol etter OL-seieren. Foto: Heiko Junge

Gjør dette for bredden

OL- og EM-suksessen til Mol og Sørum fikk tydeligvis milliardæren Trond Mohn inn på tankene på at her måtte han bidra. Åtte år etter at en ny sandvolleyballhall i Bergen for første gang ble nevnt i en setning, stod hallen denne uka klar for spill.

– Hva idretten gjør for ungdom er uvurderlig. Breddeidretten er limet i samfunnet, sier Mohn.

Den giverglade bergenseren har fått sansen for duoen.

– De er nervesterke. Best når det gjelder. Veldig imponerende av de å ta OL-gull, sier han til TV 2.

På spørsmål om hvor mye han har bidratt med for å få hallen opp på beina, svarer han følgende:

– Jeg er ikke så god i hoderegning, så det med penger vet jeg ikke så mye om, smiler han med glimt i øyet.

Anders Mol er fra seg av begeistring for det nye anlegget.

– Et fantastisk anlegg . Vi må rette en stor takk til Trond Mohn for dette.

MED TALENTER: Trond Mohn er en generøs milliardær. Nå bidrar han til at sandvolleyball-Norge skal få seg enda et løft. Foto: Kåre Breivik / TV 2 Les mer EDELT METALL: Trond Mohn, med OL-gullet fra Tokyo rundt halsen, flankert av Anders Mol (t.v) og Christian Sørum. Foto: Kåre Breivik / TV 2 Les mer

Anders Mol og Christian Sørum reiser 8. mars til Tenerife for sesongen siste treningsopphold, før sesongen braker løs i slutten av mars i Mexico.