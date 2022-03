Stjerner kjemper om rollen som Madonna: «Utmattende»

Når Madonna (63) skal foreviges i en spillefilm skal kravene være skyhøye. Popstjernen har mange ikoniske opptredener bak seg, og skal vi tro The Hollywood Reporter, reflekteres dette i prosessen med å finne den rette skuespilleren.

Kilder med kjennskap til prosessen beskriver auditionene som «utmattende», og hevder til THR at kandidatene «må kunne alt», blant annet omfattende koreografi.

Øvelsene med Madonnas koreograf og stjernen selv kan av og til vare i opptil 11 timer, får magasinet opplyst.

Må trolig gjenskape omdiskutert show

En sentral del av filmen skal foreløpig være hennes verdensturné «Blonde Ambition» i 1990, som ble erklært som syndig av Vatikanets offisielle nyhetsavis. Artisten startet hvert show med en bønn og simulerte at hun masturberte under opptredenen av «Like A Virgin».

– Auditions for filmen min er surrealistisk, men jeg nyter å danse til klassikerne, uttalte Madonna til sine Instagram-følgere i februar.

BLONDE AMBITION: Filmen skal visstnok ta for seg Madonnas turné i 1990. Jean Paul Gaultier sto for kostymedesign. Foto: SEAN KARDON /AP

Madonna, hvis fulle navn er Madonna Louise Veronica Ciccone, er med andre ord dypt involvert i hele prosjektet. Hun er også oppført som regissør og manusforfatter.

– Grunnen til at jeg gjør det er fordi en haug av folk har forsøkt å skrive filmer om meg, men de er alltid menn, sa artisten i oktober til talkshowverten Jimmy Fallon.

SKUESPILLERE OG SANGERE: Mange navn har blitt koblet til det nye prosjektet. Fra øverst til venstre: Emma Laird, Bebe Rexha, Julia Garner, Sky Ferreira, Odessa Young, Alexa Demie, Florenche Pugh og i midten Madonna. Foto: Pa Photos / AFP / AP

Disse vil spille Madonna

Flere store navn har vist intresse for rollen som trolig er en av de mest attraktive i Hollywood akkurat nå.

Artistene Bebe Rexha (32) og Sky Ferreira (29) har tidligere vært involvert i prosessen, ifølge THR.

De som fortsatt er aktuelle etter månedsvis med auditions skal være Julia Garner (28), som har hovedrollen i Netflix-serien «Inventing Anna», Florence Pugh (26), kjent fra «Midsommar», og Oscar-nominert for sin rolle i «Little Women», Euphoria-stjernen Alexa Demie, som skal være 31 år, selv om dette ikke har blitt bekreftet.

I tillegg er de mer ukjente skuespillerne Emma Laird (23) fra «Mayor of Kingstown» og Odessa Young (24) fra «The Daughter», med i kampen.

Britiske Florence Pugh, som skal være en favorittene, ble stilt spørsmål om den mulige rollen under «Black Widow»-premieren i sommer:

– Jeg elsker Madonna, jeg elsker at en film blir laget om henne. Bare det faktum at navnet mitt blir nevnt i samme setning som henne er sykt. Jeg vet ikke hva som skjer fremover, selv om jeg skulle ønske jeg visste det, sa Pugh i et intervju gjengitt av ET Canada.

«IT-jente» vurderes

Julia Fox (32), som inntil nylig var i et forhold med rapperen Kanye West, skal muligens spille Madonnas bestevenninne.

Nemlig «Entourage»-skuespiller Debi Mazar (57). Hun og Madonna har vært venner siden 80-tallet.

IKKE ULIKE: Flere har påpekt at Julia Fox til (t.v) og Debi Mazar ligner på hverandre. Foto: CAITLIN OCHS/Reuters CHARLES SYKES/AP

Fox har tidligere skuespillererfaring fra «Uncut Gemz», som TikTok-brukere er smertelig klar over, etter at hennes uttalelse av filmtittelen gikk viralt.

I januar spiste hun og Madonna middag sammen, og etter det skal Entertainment Weekly ha fått kjennskap til at Fox vurderes for rollen.

32-åringen er en beundrer av Mazar, som hun nevnte som en av skuespillerne hun ser opp til i et intervju med Refinery29 i 2019:

– Vi deler mange likheter. Vi er begge New York-klubb-barn med et fargerikt liv, vilt barn og uavhengige jenter. Hvis hun kan gjøre det, kan jeg gjøre det.

Madonna-bestevenninnen virker fornøyd med at Fox er en kandidat for rollen, men mener at skuespilleren minner hun mer om Madonna da de var ung.

– Jeg ønsker alle jentene som driver med auditions lykke til! Hvis dere trenger dansetrinn eller aksent-trening, ring meg, skriver Mazar på Instagram.

Vil ha med ufortalte historier

I 2020 ble det kjent at Madonna skulle lage en spillefilm om sitt eget liv og karriere. I den forbindelse uttalte popikonet:

IKONISK: Madonna under sin første turné i 1985. Foto: Barry Sweet /AP

– Fokuset i denne filmen vil alltid være musikk. Det har holdt meg gående og kunst har holdt meg i live. Det er så mange ufortalte og inspirerende historier og hvem er bedre til å fortelle dem enn meg.

Universal skal distribuere filmen, men mye skal på plass før premieredatoen er klar. Manuset er fortsatt under utvikling, og rollebesetningen er ikke klar. Det kan være årsaken til at studioet ikke har gitt grønt lys til filmen enda, melder THR.

FEIRING: I 2008 ble Madonna en del av det ærverdige museet Rock and Hall of Fame i Ohio. Foto: BRENDAN MCDERMID

Madonna er en av de bestselgende kvinnelige artistene i historien. Hun har solgt over 335 millioner plater på verdensbasis, som er en av mange rekorder Guinness World Records har hyllet hun for.