Mann dømt til seks års fengsel etter machete-angrep i Tromsø

En 27 år gammel mann er i Nord-Troms tingrett dømt til seks års fengsel for å ha angrepet en annen mann med machete.

27-åringen sto tiltalt for to drapsforsøk, men ble bare dømt for det ene tilfellet da han i forrige uke sto tiltalt i tingretten.

Hendelsen fant sted i Tromsø i august i fjor, skriver Nordlys.

Mannen, som nektet straffskyld, skal ifølge dommen ha hogd flere ganger slik at fornærmede blant annet ble påført et seks centimeter dypt kutt mellom hode og nakke.

Ifølge tiltalen skulle mannen også gått til angrep på en annen fornærmet, men tingretten nedjusterte dette til å anses som trusler.

27-åringen, som ikke erkjente straffskyld, ble i tingretten dømt til seks år og 120 dagers fengsel. Han må også betale rundt 350.000 i erstatning.