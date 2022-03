Politiets oppgave til DNA-ekspertene: Kan disse sædcellene gi oss svar?

Oslo-politiet håper at utenlandske eksperter skal gi nye Baneheia-svar ved hjelp av 14 sædceller som har ligget klemt mellom mikroskop-glass i mer enn 21 år.

Det får TV 2 opplyst.

De pågående DNA-undersøkelsene er hovedårsaken til at statsadvokaten, ett år etter at de tok over den nye Baneheia-etterforskningen, ennå ikke har skrevet en innstilling til Riksadvokaten.

Fremdeles venter de i spenning på svarene fra utenlandske eksperter.

Nå kan TV 2 fortelle nøyaktig hva politiet har bedt ekspertene om å undersøke.

Banebrytende undersøkelser

I februar i fjor fikk Viggo Kristiansen (43), som ble dømt til 21 års forvaring for drapene på Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i 2000, sin sak gjenåpnet.

Etter gjenåpningen ble ansvaret for Baneheia-saken flyttet fra statsadvokatene og politiet i Agder til deres kolleger i Oslo.

Siden har Oslo-politiet gjennomgått tusenvis av sider med gammel etterforskning, avhørt en rekke vitner og gjennomført undersøkelser av de snart 22 år gamle DNA-funnene fra åstedet.

I fjor høst fikk politiet nye DNA-svar som viser at Jan Helge Andersens (41) DNA er funnet seks stedet på Lena Sløgedal Paulsen. Politiet mener funnene kan stemme overens med overgrep.

DNA-svarene var av stor betydning for politiet ettersom Andersen er frikjent for drapet på den eldste av jentene, og fordi både politiet og retten tidligere har ment at Andersen spilte en mindre rolle i ugjerningene enn Kristiansen.

Selv har Andersen forklart at han ble presset av kameraten. Konfrontert med de nye DNA-funnene sier han i nye avhør at dersom han har forgrepet seg på begge jentene, har han hatt et hukommelsestap.

For politiet viste DNA-resultatene at det er god grunn til gjøre undersøkelser av gammelt DNA-materiale med nye metoder.

Undersøkelsene de nå venter svar på, beskrives som banebrytende innen DNA-testing. DNA-prøvene er, slik TV 2 forstår det, ikke tidligere blitt analysert.

«Uforutsette utfordringer»

I midten av november i fjor tok Oslo-politiet kontakt med instituttet for rettsmedisin ved Universitetet i München.

En helt identisk henvendelse ble samtidig sendt til en rettsgenetiker ved landbruksuniversitetet i Poznań.

LEDES HERFRA: I et års tid har drapsetterforskere i Oslo jobbet med Baneheia-saken. Foto: Frode Sunde / TV 2

I henvendelsen gir Oslo-politiet uttrykk for at de, i etterforskningen av en gammel drapssak, har «møtt på noen utforutsette utfordringer».

«Vi kontakter dere med håp om at dere er kapable til å løse disse utfordringene», skriver politiet.

Tidligere har politiet også kontaktet et forskningsinstitutt for bioteknologi i Bologna.

Politiet opplyser i sitt brev til ekspertmiljøene i Polen og Tyskland at det italienske miljøet ikke hadde noen sikre metoder for å gjennomføre undersøkelsene politiet ønsker.

TEKNISKE UNDERSØKELSER: Kripos gjorde en rekke beslag på åstedet etter at jentene var funnet. Nå analyseres flere prøver på nytt. Foto: Lise Åserud / NTB

TV 2 er ikke kjent med hvilke svar politiet har fått fra det Tyskland. Den tyske professoren som har mottatt henvendelser fra politiet, ønsker ikke å svare på TV 2s spørsmål om saken.

Den polske DNA-eksperten Natalia Rogalska-Niżnik bekrefter overfor TV 2 at hun ble kontaktet av Oslo-politiet i november, men at hun ikke kunne hjelpe dem fordi de foreløpig har for lite erfaring med å bruke teknologien som ville vært nødvendig.

– Men vi tilbød Oslo politidistrikt hjelp i fremtiden, skriver Rogalska-Niżnik i en e-post.

Etter det TV 2 forstår, ligger saken nå hos et annet utenlandsk ekspertmiljø.

Intakte sædceller

I henvendelsen til DNA-ekspertene skriver politiet at de er i besittelse av fire mikroskop-glass med fastlimt beskyttelsesglass. Limet dekker hele glasset, opplyser politiet.

Målet deres er å frigjøre sædceller og epitelceller fra de sammenklemte mikroskop-glassene, med mål om å gjøre nye undersøkelser av hver enkelt celle.

Epitelceller er en fellesbetegnelse på celler som vi finner på kroppsoverflater eller i kjertler, for eksempel hudceller.

Politiet skriver at de er kjent med at man har utviklet metoder for å skille mellom mannlige og kvinnelige epitelceller, slik at det er mulig å konsentrere seg om de mannlige cellene fra åstedet.

Det endelige målet er å identifisere hvem sædcellene, og om mulig epitelcellene, stammer fra ved hjelp av tradisjonelle DNA-analyser, skriver politiet.

De fire mikroskop-glassene fra år 2000 har alle synlige og intakte sædceller festet til seg. Det er snakk om henholdsvis syv, fire, to og én sædcelle.

Dersom ekspertene lykkes, ber politiet om at de også ser på muligheten for å skille sædcellene og epitelcellene fra hverandre.

Slik TV 2 forstår det, mener politiet at et mislykket forsøk på å skille cellene fra mikroskop-glasset vil ødelegge alle muligheter for fremtidige undersøkelser.

I SØKELYSET: Jan Helge Andersen har vært inne til en rekke nye avhør i forbindelse med den nye etterforskningen. Foto: Fra serien «Baneheia, Kampen om Sannheten», Discovery / Monster

Om det lar seg gjøre, åpner politiet for å analysere cellene ved ekspertenes laboratorium. Alternativet er å frakte cellene tilbake til Oslo for videre analyser.

Vil undersøke vevsprøver

Politiet skriver også at de sitter på vevsprøver fra de to jentene som de ønsker at DNA-ekspertene vurderer muligheten for å undersøke.

Prøvene er tatt på intime steder der det også er funnet sædceller. Politiet stiller ekspertene en rekke spørsmål:

Hva er deres tanker om muligheten til å undersøke vevsprøvene for sædceller?

Er dette noe dere har hatt suksess med tidligere?

Har dere en metode eller en protokoll for dette?

Kan dere estimere sjansene for å lykkes?

Kan dere estimere en pris?

Kjenner dere til andre som har lykkes med dette tidligere?

Kjenner dere til noen som har forsket på dette i Europa eller andre steder?

Kjenner dere til noe publisert litteratur om dette?

Samtidig opplyser politiet at Oslo universitetssykehus ikke har mulighet til å undersøke vevsprøver for sædceller.

Tre alternativer

Statsadvokat Andreas Schei ønsker ikke å svare på noen av TV 2s spørsmål om DNA-undersøkelsene eller fremdriften i den pågående etterforskningen for øvrig.

Sammen med kollega Johan Øverberg skal han skrive en innstilling til Riksadvokaten, som avgjør hvordan saken videre skal behandles.

AKTOR: Johan Øverberg er en av to statsadvokater med ansvar for Baneheia-saken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Påtalemyndigheten må nå avgjøre om de skal be om en frifinnelse av Viggo Kristiansen, eller om de skal ta ut en ny tiltale.

Det er ventet en beslutning fra påtalemyndigheten før sommeren.

Polsk ekspert tror på løsning

For påtalemyndigheten kan det bli avgjørende hvilke svar de får fra de utenlandske DNA-ekspertene.

Polske Natalia Rogalska-Niżnik, som ikke kunne hjelpe politiet i november, forteller til TV 2 at hun ikke visste at det var Baneheia-saken hun ble kontaktet om.

Rogalska-Niżnik har jobbet med DNA-forskning i mer enn 20 år.

I en e-post skriver hun om flere ulike teknikker som potensielt kan gjøre det mulig å analysere de mer enn 20 år gamle sædcellene – og om hvilke negative konsekvenser de ulike teknikkene kan medføre.

– Jeg mener at hovedtanken med rettsmedisinsk forskningsarbeid er å dra fordeler av ulike teknikker og kombinere dem når man undersøker vanskelige biologiske bevis, skriver hun.

På spørsmål om hun tror at Oslo-politiet vil få svar på spørsmålene sine, svarer den polske eksperten tydelig.

– Jeg tror Oslo politidistrikt vil løse saken til slutt.