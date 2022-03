Har fått tilbud om ny kontrakt. Det overrasker Falla

Flere skiløpere har de siste dagene gitt uttrykk for at Skiforbundets kommunikasjon med dem er mangelfull. Ragnhild Haga og Thomas Helland Larsen er de siste i rekken av løpere som har sagt sin mening offentlig.

Under OL var det også trøbbel. Maiken Caspersen Falla reagerte på Ole Morten Iversens uttalelser om nivået i norsk kvinnelangrenn bak Therese Johaug.

– Det er uttalelser fra ledelsen vi gjerne skulle ha vært foruten. Det er det ikke noen tvil om, sa landslagsveteranen den gang.

Hun var også klar på at forberedelsene til OL var for dårlig.

Nå bekrefter kvinnetrener Ole Morten Iversen at han har fått tilbud om ny kontrakt.

– Ja, det er lenge siden. Men det har ikke vært noe tema gjennom vinteren. Nå har vi fokus på skirenn, sier Iversen til TV 2.

KAN FORTSETTE: Trener Ole Morten Iversen bekrefter at han har fått tilbud om å fortsette. Foto: Lise Åserud

– Dumt å ta hastige avgjørelser når det brenner som mest

Han er usikker på om han vil fortsette.

– Det har gått i ett og vi har en hektisk sesong foran oss. Jeg tror det er lurt for alle å gjøre unna sesongen og lander litt før vi tar en avgjørelse, sier Iversen.

– Bør du fortsette når du er i tvil?

– Det skal jeg si til Espen Bjervig når han spør meg. Media er de siste vi sier sånne ting til. Vi må bruke litt tid på å gjøre ferdig sesongen. Jeg tror det er dumt å ta hastige avgjørelser når det brenner som mest og er mest hektisk, sier Iversen.

Falla er overrasket over at Iversen har fått tilbud om ny kontrakt.

– Jeg trodde han skulle gi seg etter sesongen og at det har vært kommunisert.

– Burde han gi seg?

– Det vet jeg ikke. Vi trenger kanskje å fornye oss litt, men om det er riktig at han skal slutte for at vi skal fornye oss eller om han kan være med på det, det får vi se gjennom evalueringer. Jeg skal ikke si noe om det til deg, ler Falla.

Hun forstår godt at en løper som Ragnhild Haga er skuffet over ikke å få lov til å gå tremila i Holmenkollen.

– Jeg forstår at Ragnhild er skuffet. Hun har vært i OL og vært på tur med denne gjengen i fem uker, og så får man ikke telefon når det er tremil i nabolaget hennes i Kollen. Jeg forstår godt at hun er skuffet, og det er fint at hun lufter meningen sin. Det må ha skjedd en glipp eller en feil, sier Falla.

– Skjønner ingen verdens ting

TV 2-ekspert Petter Skinstad synes det er rart at Skiforbundet har tilbudt treneren ny kontrakt før sesongevalueringen er gjennomført.

– Dette skjønner jeg ingen verdens ting av. Vi snakker om en trener som ikke er i nærheten av å produsere de resultatene som vi forventer i norsk kvinnelangrenn. Han uttalte selv at han ikke ante hvordan han skulle løfte nivået på de nest beste norske kvinnene. Jeg kan ikke se hva han har gjort som tilsier at han skal tilbys ny kontrakt før sesongen er ferdig, sier Skinstad.

– Det kan godt være han er den beste kandidaten, men da må man i hvert fall lytte til hva utøverne og øvrig støtteapparat sier. Du må ta til deg det som beveger seg i norsk langrenn. Man må spørre seg om det finnes andre kandidater. Det gjør det absolutt. Jeg skulle ønske at de hadde såpass is i magen at de kunne undersøkt hvilke kandidater som finnes, sier Skinstad.

– Hva tenker du om å tilby ny kontrakt før sesongen er ferdig?

– Jeg synes det er helt vanvittig å gjøre det. Jeg må si det er overraskende at de har tilbudt ny kontrakt før sesongen er over, sier Skinstad.

TV 2-eksperten tar forbehold om at det er interne ting han ikke er klar over.

– For alt jeg vet kan det være at samtlige dameløpere har sagt at de ønsker Iversen med videre. Men det er litt rart når Johaug har privat trener og Helene Fossesholm fikk privat trener midt i årets sesong. Det tyder på at ikke alle er fornøyde med landslagstreneren sin. Men hva vet vel jeg? Jeg står tross alt litt på utsiden av landslaget, selv om jeg er en del av norsk langrenn. Jeg kan ikke svare for hva landslagsledelsen tenker internt, men ingen andre i hele langrennsnorge vil skjønne den avgjørelsen, sier Skinstad.

PS: I en tidligere utgave av artikkelen stod det også at Tiril og Lotta Udnes Weng har privat trener. Det stemmer ikke. Feilen ble rettet kl. 17.11.

PS 2! Arild Monsen tar fatt på tre nye år som trener for det norske sprintlandslaget i langrenn. Det er en muntlig enighet om kontrakt fram mot Trondheim-VM i 2025.