TV 2 og Amedia med historisk sportsløft

Dette opplyser de i en pressemelding torsdag ettermiddag.

I 2020 sikret TV 2 seg rettigheter til norsk fotball for perioden fra 2023 til 2028, samt rettighetene til norsk håndball og ishockey ut 2030.

I pressemeldingen skriver de at de nå får med seg Amedia på laget i et samarbeid som skal gjøre det enklere for folk å se fotball, ishockey og håndball på divisjonsnivå fra hele landet.

– Dette er en perfekt match som kombinerer TV 2s sportsposisjon med Amedias sterke tilstedeværelse over hele landet. Dette er en god avtale for både Amedia og TV 2, men publikum og norsk idrett blir de største vinnerne. Dette sportstilbudet skal se dagens lys før neste sesong, og vi går nå i gang med forberedelsene, sier Olav T. Sandnes og Anders Møller Opdahl i en felles uttalelse.

Over 5000 kamper

På Ullevaal stadion markerte Amedia og TV 2 torsdag avsparket for et samarbeid som gir historisk bred dekning av norsk idrett.

Det nyetablerte partnerskapet betyr at Amedia, i tillegg til TV 2 skal vise alle kampene fra OBOS-, PostNord- og Norsk Tipping-ligaen samt 4. divisjon for herrer. Det samme gjelder for Norgesmesterskapet for herrer (cupen) og aldersbestemte landslag.

Avtalen betyr at over 5000 fotball-, håndball- og ishockeykamper, blir tilgjengelig for Amedias abonnenter og på TV 2 Play.

– Viktige rettigheter

En viktig del av samfunnsoppdraget til Amedias aviser er å følge lokale utøvere og lokale klubber.

– Vi er stolt av å ha sikret oss viktige rettigheter innen fotball, håndball og ishockey for vårt publikum, og jeg vil særlig trekke frem OBOS-ligaen som et viktig tilskudd til vårt tilbud. Fordi lokalavisen og den lokale klubben er limet i lokalsamfunn i hele Norge, sier konsernsjef Anders Møller Opdahl i Amedia.

Han presiserer at Amedia også har satset på Direktesport, som del av innholdstilbudet, og opplever stor interesse fra våre abonnenter.

– Nå ser vi frem til å videreutvikle produktet og brukeropplevelsen sammen med TV 2, sier Opdahl.

Sjefsredaktør Olav Sandnes i TV 2 sier at TV 2 som allmennkringkaster har en ambisjon om å skape én hjemmebane for norsk idrett.

– Men dette kan ingen gjøre alene. Nå har vi fått den beste partneren vi kan ønske oss på divisjonsfotball, norsk håndball og ishockey. Samspillet mellom TV 2 Play og Direktesport vil gi supportere over hele landet mulighet til å følge sine favorittlag og klubbhelter på en helt ny måte. Det er lov å glede seg i dag, sier Sandnes.

Unikt i norsk sammenheng

I pressemeldingen kommer det fram at rettighetene forvaltes av Fotball Media på vegne av Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges fotballforbund (NFF) mener avtalen vil bidra til å styrke fotballinteressen i Norge.

– NFF er glad for at vi gjennom denne avtalen får en bred visning av kamper helt ned til 4. divisjon – noe som er unikt i norsk sammenheng. Vi er overbevist om at det vil bidra til å styrke fotballinteressen lokalt over hele landet, sier Bjerketvedt.

Generalsekretæren sier at avtalen også sikrer en bred distribusjon av aldersbestemte landskamper.

– Dette er viktig for NFF og mange ute i Fotball-Norge som ønsker å følge våre største talenter, sier generalsekretæren.

Bjerketvedt legger til at fotballen hører hele landet til og at det derfor er hyggelig og naturlig at Amedias mange lokalaviser får tilgang til populært redaksjonelt innhold som fotball er.