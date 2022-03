Drapssiktet flyttet inn hos avdøde for kort tid siden

En mann i slutten av 20-årene er siktet for å ha drept en kvinne i 40-årene i Grue kommune natt til tirsdag. Politiet mener han flyttet inn hos kvinnen for kort tid siden.

– Omstendigheter tilsier at siktede har flyttet inn på bopel for ikke så lenge siden, sier politiadvokat Anja Ruud i Innlandet politidistrikt til TV 2.

– Hva legger du i det?

– Etter nyttår.

Torsdag sitter den drapssiktede mannen i nye avhør på Kripos' lokaler i Oslo. Mannen satt også i avhør onsdag, og skal etter det TV 2 forstår samarbeide godt med politiet.

De to skal ha hatt en kjæresterelasjon.

Han har erkjent de faktiske forholdene i saken, men ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

Familiemedlem varslet

Mannen ble pågrepet og siktet i saken natt til tirsdag. Politiet har tidligere uttalt at han hadde kjørt fra stedet og av veien før han ble pågrepet.

Politiet har tidligere sagt at det var et vitne som meldte ifra til politiet om at noe alvorlig hadde skjedd.

– Dette vitnet som meldte i fra er i familie med siktede. Utover det er det ingen ting som tilsier at siktedes familie for øvrig har noen tilknytning til saken.

TV 2 er ikke kjent med om familiemedlemmet var til stede da drapet skjedde, eller om melderen fikk greie på drapet på en annet måte.

– Jeg vil ikke kommentere hvordan dette vitnet har fått kjennskap til saken, sier Ruud.

TV 2 har ikke fått kontakt med mannens forsvarer Simon Stende torsdag.

– Det er et menneske han hadde en relasjon til som er død, og han vil forklare seg om det han husker rundt det. Han er svært nedbrutt og har det vanskelig og tungt, sa Stende onsdag.

Vil undersøke psykisk helse

Politiet har bedt om at den siktede mannen skal underlegges en full judisiell undersøkelse, som innebærer at sakkyndige skal vurdere hans psykiske helse.

Mannen er tidligere voldsdømt minst fire ganger og godt kjent for politiet fra tidligere.

Torsdag mottok etterforskerne i Innlandet politidistrikt også en foreløpig obduksjonsrapport.

– Jeg kan ikke gå inn på skader og dødsårsak enda. Vi ønsker fremdeles å avhøre flere vitner.

Allerede er det avhørt mer enn 30 vitner i saken. Fortsatt gjenstår flere avhør.

Politiet ønsker fortsatt tips i saken:

– Dersom det er noen der ute som har kjennskap til saken er politiet naturligvis interessert i at de kontakter politiet om det, sier Ruud.