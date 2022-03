Den norske fremmedkrigeren

Nå har samboeren gitt grønt lys for å reise til Ukraina. For å krige mot Vladimir Putin.

I 2015 dro norske «Mike» til Nord-Irak for å kjempe mot IS.

I et anonymt lagerbygg et sted på Østlandet står en 37 år gammel nordmann og pakker militæruniformer.

– Jeg har aldri opplevd maken. Det vi vanligvis selger på to måneder har vi solgt på to dager, sier mannen som kaller seg «Mike».

Han ønsker ikke å stå frem med navn, eller vise ansiktet.

Selskapet hans produserer og selger militært stridsutstyr. Etter Russlands invasjon av Ukraina har pågangen vært enorm.

Men selv om butikken går bra, skulle Mike helst ønske han var et helt annet sted enn i et lagerbygg i Norge.

– Jeg var på fronten nord for Mosul i nesten halvannet år, og deltok i kampen mot IS, forteller han.

Nå føler Mike han har mye å bidra med i Ukraina, og vurderer derfor å reise ned til krigsherjede Ukraina.

Sluttet i Forsvaret

Etter flere år i det norske forsvaret, sluttet Mike i Telemarksbataljonen.

Han ønsket å oppleve ekte krig, og er åpen om at han tiltrekkes spenningen av det å være i strid.

Kampene mot IS har han dokumentert og publisert på sin egen instagramkonto «Peshmerganor» der han har 165.000 følgere.

– De siste dagene har jeg blitt kontaktet av veldig mange nordmenn som vil ned å krige, sier han til TV 2.

Forsvaret opplyser at mellom 200 og 300 mennesker har tatt kontakt og uttrykt ønske om å bidra i krigen i Ukraina.

Mike forteller at han aldri har opplevd tilsvarende interesse før.

– Selv ikke under Irak-krigen. Der var det en del som ville bidra, forteller han.

– Reiser ikke ned for å krige

De aller fleste som kontakter ham, får ikke svar. Han ønsker ikke å være en person som rekrutterer folk til krig.

– Jeg vil ikke bidra til at noen reiser ned, også blir de drept. Folk må finne ut av dette selv, og gjerne ta noen runder om dette er noe de virkelig vil.

Når Mike nå vurderer å dra til Ukraina, er det ikke nødvendigvis for å krige ved fronten.

Han ønsker å bruke egen erfaring og kunnskap til å hjelpe og trene opp ukrainske sivile.

– Situasjonen der nede kan endre seg raskt. Om jeg havner i en lokal avdeling som jeg skal trene, så kan det hende at jeg må delta på oppdrag sammen med de dagen etter.

Mike forteller at han både har blitt skutt mot, og skutt mennesker.

Han håper ikke det blir nødvendig, dersom han reiser til Ukraina.

– Jeg reiser ikke ned for å krige hovedsakelig. Jeg vil bare bidra på en eller annen måte.

– Vet det er en risiko

Mike har allerede fortalt sin samboer at han kommer til å dra til Ukraina for å delta i krigen mot russerne. Men det blir annerledes denne gangen.

Som norsk-kurder følte Mike et oppriktig hat mot IS. Det gjør han ikke mot de russiske soldatene.

– I Irak så var det ikke noe problem å trekke av, fordi der var fienden IS og jeg hadde ingen sympati for de. De var onde.

Men i Ukraina kan det bli annerledes, tror Mike.

– Der er ikke fienden nødvendigvis onde. Det er snakk om 17-18 år gamle vernepliktige soldater som ikke vet at de ble sendt ut i krig, de trodde de skulle på øvelse.

Selv om krig kan virke skremmende for de fleste, er ikke Mike redd.

– Jeg vet jo at det er en risiko ved å reise ned. Jeg vet jeg kan bli drept, lemlestet og tatt til fange. Men under oppholdet mitt i Irak så var det veldig sjeldent at jeg var redd.