Norsk sykkelproff nektes å konkurrere med sitt russiske lag

Eirik Lunder (22) fikk proffdrømmen oppfylt med det russiske laget Gazprom-RusVelo i januar. Nå spøker det for lagets videre eksistens.

Lisensen til Gazprom-RusVelo-laget, som befinner seg på nivå to i sykkelsporten, ble nemlig inndratt da Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) på tirsdag rullet ut sine sanksjoner mot russiske og hviterussiske utøvere, lag og rittarrangører.

PÅ SIDELINJEN: Eirik Lunder rakk bare å sykle ett ritt med sitt nye lag før krigen brøt ut. Foto: Gazprom-RusVelo.

Laget, som er sponset av det gigantiske russiske energiselskapet Gazprom, får ikke konkurrere i noen terminfestede ritt «inntil videre», og både sykkel - og hjulsponsoren har trukket seg fra avtalene de hadde med laget.

Samtlige 21 ryttere på laget er dermed satt på sidelinjen - deriblant Eirik Lunder fra Stavanger.

Tilbyr å hjelpe Lunder

22-åringen ble proff med laget fra og med 1. januar 2022, etter flere år hos Team Coop, rakk å delta i Tour of Antalya med laget før krigen brøt ut.

Lunder vil ikke kommentere saken.

Flere av rytterne på laget har nå begynt å se seg om etter andre arbeidsgivere, men jakten på nye lag kompliseres av at det kun er tillatt å bytte lag midt i en sesong i perioden 1.-15.august.

Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) har ikke svart TV 2 på om det vil bli gjort unntak for rytterne som nå er rammet.

Norges Cykleforbund (NCF) er i dialog med Lunder og er klare til å bistå med det de kan om det skulle være ønskelig.

– Først og fremst støtter vi Eirik på alle måter i den situasjonen han har havnet i. Og for det andre vil vi, om Eirik vil det, gjøre det vi kan for å bistå ham i å få syklet ritt fremover - det kan være alt fra overgang til nytt lag, konkurrere for sin lokale klubb eller på andre måter få syklet ritt, sier sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes.

Team Coop holder døren åpen

Lunder vil ikke kommentere om han allerede er i kontakt med andre lag, men hans gamle arbeidsgiver er ikke fremmed for tanken om å rydde plass til Stavanger-mannen på laget.

– Dersom Lunder returnerer til Continental-nivå (nivå tre, journ.anm.), vil Team Coop se på hvordan vi kan bidra til at han sikrer sin videre karriere, sier Team manager i Team Coop, Håvard Tjørhom.

Uno-X, som sykler på samme nivå som Gazprom-RusVelo, har fullt opp stallen for inneværende sesong.

– Våre lag med totalt 41 ryttere er komplette for 2022 med de sportslige og kapasitetsmessige valg vi har lagt til grunn. Vi har også en liste med ryttere vi vurderer for fremtidige sesonger som inngår i våre sportslige vurderinger. Vi håper det løser seg for Eirik og andre ryttere, men sender først og fremst våre tanker til befolkningen i Ukraina, sier Uno-X-sjef Jens Haugland.

Lunder har de siste årene markert seg som en av de mer offensive og kjøresterke rytterne på den norske scenen, og tok i 2021 sine første UCI-seire med etappeseier og seier sammenlagt i det polske etapperittet Dookola Mazowsza.

De sterke resultatene resulterte i en lærlingkontrakt med Gazprom-laget høsten 2021, og han ble deretter belønnet med en fullverdig proffkontrakt ut 2023-sesongen fra og med 1.januar i år.

Laget har i år 21 ryttere i stallen, hvorav ni er russiske. Lagets mest profilerte rytter er Ilnur Zakarin, som har vunnet etapper i Tour de France, Giro d'Italia og har en pallplass sammenlagt fra Vuelta a España på CVen.