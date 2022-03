Gikk viralt etter nach-blemme

Haugesunder Sondre Rognerud Holgersen (24) hadde vært på fest i Harstad, hvor han studerer til å bli vernepleier.

Da han skulle hjem fra et nachspiel, fikk han en opplevelse han sent vil glemme.

Se videoen til Sondre Rognerud Holgersen som gikk viralt, i toppen av saken.

– Kom aldri til å gå bra

Det hadde regnet hele natten, og veiene i Harstad var speilglatte da Holgersen skulle hjemover.

Da 24-åringen kom til en lang og bratt bakke, stoppet han opp for å se etter andre muligheter for å komme seg hjem.

– Jeg sto på toppen av bakken i 20 minutter og revurderte alt, fordi jeg så at det aldri kom til å gå bra, sier Holgersen når TV 2 ringer han.

Han forklarer at det er vanskelig å unngå bakker i Harstad, og da han skulle snu, skled han og falt ned bakken.

– Jeg begynte å renne, og fikk ganske god fart. Da dro jeg opp telefonen og begynte å filme, forklarer studenten.

Det var iHarstad som omtalte saken først.

– For mye for en vestlending

24-åringen sendte videoen til sine venner på Snapchat og fikk god respons. Etter hvert ble han bedt om å legge den ut på TikTok – da tok det av.

FILMET: 24 år gamle Sondre Rognerud Holgersen tok opp telefonen da han sklei ned en lang isbelagt bakke. Nå har videoen gått viralt. Foto: Privat

Videovisningene på filmsnutten økte kjapt fra 1000 til 60.000 visninger.

Nå har videoen fått over 1,6 millioner visninger på TikTok-plattformen. Det synes Holgersen er ellevilt.

– Det blir en god historie å ta med seg, men det har jo tatt helt av for en TikTok-video. Det blir for mye for en vestlending, ler han.

Etter at videoen gikk viralt har det blitt en snakkis blant flere han kjenner, og han har blant annet blitt kontaktet av flere venner, tidligere kollegaer og tidligere lærere.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det er bare en vanlig TikTok-video der jeg sklir ned en bakke, og så skal jeg bli rikskjendis for det, sier studenten.

Favorittbuksa ble ødelagt

24-åringen sier til TV 2 at han ikke fikk noen skader etter den litt spesielle hjemturen.

Han måtte likevel kaste favorittbuksa si, ettersom den ble ødelagt. Siden han bor i enden av den lange bakken, unnslapp han en lang hjemvei med ødelagt bukse.

– Det var heldigvis kort vei fra «åstedet» til senga, men jeg ble kjempevåt, avslutter Holgersen.