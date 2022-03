Rydderevolusjonen endret livet til Kristine og Harald – slik ser huset ut i dag

For Kristine Grønningsæter (37) og Harald Hellerud (49) ble det en følelsesladet ryddesjau da de var med på Rydderevolusjonen. Men deltakelsen har hjulpet paret med flere ting enn et ryddig hjem.

Det er ikke enkelt å gå gjennom nesten alt man eier, og kvitte seg med halvparten av det.

For samboerparet Kristine Grønningsæter og Harald Hellerud var det en overveldende opplevelse å være med på Rydderevolusjonen på TV 2. Deltakelsen endte med et «nytt» hus, med system i alle kriker og kroker – og en helt ny løsning på stua.

OVERRASKET: Grønningsæter og Hellerud ble mildt sagt overrasket da de fikk se hva Rydderevolusjonen har gjort med stua. Foto: Cato Ingebrigtsen/ TV 2

– Konseptet med å kvitte seg med halvparten er noe vi har tatt med oss videre på andre ryddeprosjekter også, forteller Grønningsæter.

Paret som bor i Vestby forteller at den gigantiske ryddejobben har gjort underverker også på andre måter.

– Kjærlig og streng

Det kan tenkes at det er tøft og bli med på et program der et TV-team får tilgang til huset ditt og snoker i rom. Men for Grønningsæter og Hellerud var det ingen problem å åpne dørene for TV-kameraene.

– Vi liker å dele av oss selv, og er ærlig på hvordan vi lever livet vårt. Og vi visste jo hva vi gikk til – selv om vi skal innrømme at vi var litt spent på hvordan rotet vårt ble fremstilt på TV, ler Grønningsæter.

OVERFLOD: Grønningsæter er glad i sying og håndarbeid, og i programmet ble det blant annet telt opp 387 garnnøster, 359 tekstiler og 378 brudekjoler. Foto: Cato Ingebrigtsen/ TV 2

– Hvordan var det å måtte kvitte seg med halvparten av eiendelene sine?

– Det var overraskende enkelt, siden alt ble sortert etter kategori i den store hallen. Tingene ble litt distansert fra huset, på en måte. Det var så oversiktlig, og enklere å se hva vi kunne velge mellom.

Se hvordan kjøkkenet og walk-in garderoben ser ut i dag, i videoen øverst i saken.

Tingene har fått en plass

I dag sitter samboerparet med et hjem som fortatt holder en ryddig standard, skal vi tro dem selv. Men de har gjort noen endringer etter at Rydderevolusjonen var der.

– Det var jo veldig «TV-pent» hjemme etter produksjonen var der, så vi har gjort det litt mer praktisk slik det passer oss, forteller Hellerud, som innrømmer at de fortsatt kan ha det litt rotete.

– Men det er mye enklere å få ting tilbake i system nå. Før hadde vi ikke plass til tingene der de burde stå, mens nå har tingene våre fått sin plass, forteller han til TV 2.

Ikke alle rommene ble ryddet i huset av TV-produksjonen, som for eksempel soverommene til barna og kjelleren. I etterkant har samboerparet ryddet der også.

– Barna våre var også med på å rydde rommene sine. De ble så ivrige at de nesten ville kvitte seg med alle lekene, flirer hun.

Blomstret opp forholdet

Småbarnsfamilien sitter igjen med en befriende følelse, og de synes det er deilig å ikke eie så mange ting.

– Vi har alltid vært opptatt av gjenbruk, men i dag er vi enda flinkere til å gå en ekstra runde med oss selv på om vi egentlig trenger det vi har lyst på. Det er virkelig godt å kjenne at man klarer seg med mye mindre enn det man tror.

NY GNIST: Før var det mye krangling og frustasjon rundt rotet i huset. Nå har paret fått et bedre forhold til hverandre. Foto: Cato Ingebrigtsen/ TV 2

Paret har i tillegg pusset opp soverommet sitt, og de forteller til TV 2 at ryddehjelpen også har hjulpet dem med forholdet.

– Nå kan vi slappe mer av, begge har mer overskudd, og forholdet mellom oss har blomstret opp igjen, sier Grønningsæter – som er forlovet og planlegger bryllup.

Og brudekjolen – den skal hun kjøpe brukt.

