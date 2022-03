Reagerer på utestengelse av russiske barn og unge fra Norway Cup

SOS-barnebyer mener russiske barn og unge ikke må straffes for Kreml-ledelsens krig i Ukraina.

– Dette er fullstendig uakseptabelt. Barn og unge er alltid uskyldige i en krig. Disse barna skal ikke vokse opp med å hate naboene sine, de skal leve sammen også etter denne konflikten. Hvis vi straffer barn, forsterker vi dette problemet, skriver SOS-barnebyer i en uttalelse til NTB.

Reaksjonen kommer etter at ledelsen i Norway Cup onsdag bestemte å stenge påmeldingen til årets turnering for russiske og hviterussiske lag. Dette gjelder barn og unge fra 13 år og oppover, og gjelder i praksis lag fra Russland.

Ville vært rart

Generalsekretær Pål Trælvik i Norway Cup sier til NTB at han forstår reaksjonen.

– Vi skulle gjerne hatt dem med. Men når både Norges idrettsforbund og Norges Fotballforbund – som vi er underlagt – konkluderer som de gjør, ville det være rart om vi gjorde det motsatte, sier Trælvik.

Han viser også til at det ville by på store utfordringer å sørge for russiske ungdommers sikkerhet i Norge.

– Vi vil ikke ha kapasitet til å passe på dem, sier Trælvik.

Helt uskyldige

Også Kristin Oudmayer – direktør for barns rettigheter i Unicef Norge – er sterkt kritisk til Norway Cups beslutning.

– Norway Cup tar jo imot barn og ungdommer fra andre områder der det er krig og et høyt konfliktnivå. Men nå blir det plutselig en annen behandling når det gjelder russiske barn. Det vil vi oppfordre turneringsledelsen til å reflektere over, sier Oudmayer til NTB.

Hun peker på at Norway Cup alltid har vært et sted for inkludering og takhøyde.

– Det ville ha vært av stor verdi om barn fra Russland kunne få beholde sin identitet som helt uskyldige, sier Oudmayer.

MDG: Går for langt

På Stortinget reagerer også Miljøpartiet De Grønne, som mener Norway Cup går for langt når barn som driver breddeidrett blir utestengt.

– Vi ser historier fra flere steder i Norge om barn med russisk opphav som blir mobbet og holdt ansvarlig for Putins barbariske handlinger. Vi bør ikke piske opp en stemning som underbygger slike situasjoner, skriver MDGs nestleder Arild Hermstad i en epost til NTB.

Han mener det må gå et klart skille mellom toppidrett og breddeidrett.

– Det er ingen tvil om at Russland bruker sportsarrangementer for gi seg selv et image som en stormakt og som en vennligsinnet nasjon. Det må stoppes. Men man må skille dette fra breddeidretten, som omhandler vanlige folk hvor hovedformålet er å ha det gøy, sier MDG-nestlederen.

Støtte fra NIF

Idrettspresident Berit Kjøll støtter imidlertid Norway Cups beslutning.

– Norway Cup er et internasjonalt idrettsarrangement og vil være omfattet av idrettsstyrets vedtak som oppfordrer til utestengelse av russiske og hviterussiske idrettsutøvere, skriver Kjøll i en epost til NTB.

Hun mener at det ikke vil være riktig å inkludere russiske barn i en fotballturnering når ukrainske barn er avskåret fra det samme «på bakgrunn av Russlands militære aggresjon».

(©NTB)