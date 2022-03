Stortalentet om overgangen: – Jeg hadde ingenting å gjøre

– Jeg synes jo at om du er god nok så er du gammel nok, sier Martin Johnsen under et lengre intervju med TV 2 i barndomshjemmet på Hamar.

I hjembyen hadde det blitt snakket i mange år om det store talentet. Sønnen til Storhamar-legenden Pål «Magic» Johnsen hadde noe helt spesielt, ble det sagt.

Han var kun 15 år gammel da Storhamar fant ut at det ikke var noe grunn til å vente noe lenger. Johnsen var moden for seniorhockey, mente de.

– Først synes jeg bare det var kult å få være med på trening. Jeg fikk forhåpninger da de sa det var mulig at jeg skulle spille mot Manglerud Star, selv om jeg var klar over regelverket. Jeg ble ikke kjempeskuffet da det ikke gikk, sier han.

Johnsen var ett år for ung til å spille på øverste nivå i Norge.

Det var allerede klart at han skulle til svenske Färjestad da sesongen var over og han var ferdig på ungdomsskolen.

DRO: Martin Johnsen dro til Sverige uten å ha spilt en eneste seniorkamp i Norge. Foto: Privat

– Kanskje litt breialt

Da han vokste opp spilte faren for byens hockeylag. Fra han var to år gammel fulgte han med faren i ishallen, lekte seg med en kasse på isen og ble mildt sagt stødig på skøyter.

– Jeg var vel en liten drittunge som løp rundt i garderoben. Hver kamp satt jeg og håpet at fatter’n skulle score. Det var inspirerende å se hvor god han var, sier 17-åringen.

Han var ikke gammel da han bestemte seg for at han skulle nå enda lengre med hockeyen enn det faren klarte.

– Jeg har alltid sett for meg at jeg skal spille på et høyt nivå. Det er kanskje litt breialt å si, men jeg har tenkt det siden jeg var bitteliten. Alle hockeyspillere har et mål om å komme seg til NHL. Jeg har alltid sett for meg at jeg kommer til å være der en dag, sier 17-åringen.

TØFF START: Å flytte alene til Sverige i koronapandemien var ikke enkelt for Martin Johnsen. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Alene i utlandet

Färjestad viste tidlig interesse for Johnsen. Flere svenske klubber forhørte seg, men Karlstad-klubben hadde en klar plan for hans utvikling og et stort ønske om å satse på han. Det ble avgjørende.

– Jeg hadde ikke dratt til Sverige hvis jeg ikke hadde følt at de ville satse ordentlig på meg, sier Johnsen.

Hamar-guttens første år i Sverige ble tøft. Koronarestriksjoner førte til mye usikkerhet og mange avlysninger.

– Det ble litt kjedelig. Jeg satt en del inne og så på tv. Jeg hadde ingenting å gjøre, av og til. I Hamar gjorde jeg noe sosialt nesten hver dag etter trening, men etter jeg flyttet til Sverige har det blitt mer å trene på dagen for så å dra hjem og sitte alene. Det kan bli litt kjedelig, sier han.

– Vurderte du på noe tidspunkt å flytte hjem til Norge?

– Ja, eller både ja og nei. Det var noen perioder hvor jeg tenkte på det. For eksempel hvis jeg ble sittende en hel kveld på telefonen i et mørkt rom, uten å ha så mye å gjøre etter trening. Da tenkte jeg det hadde vært godt å komme hjem til kompiser og familie, svarer 17-åringen.

– Hvordan løste du de vanskelige periodene?

– Etter hvert da jeg kjedet meg skikkelig ble det så jeg og den norske kompisen min (Tobias Larsen, Oslo-gutt i Färjestad) dro og trente ekstra på ettermiddagene. Da kom vi oss ut av leiligheten og fikk trent litt mer, det var bare vinn-vinn, svarer Johnsen.

Nordmannen presiserer at han ble tatt godt imot i gruppa, var heldig som hadde en annen norsk spiller på laget og at det med tiden gikk seg til. Nå trives han godt i Karlstad.

– En bonus

Sportslig har Sverige-tiden vært en suksess for Johnsen.

Han var først med på U18-laget til klubben, før han raskt ble flyttet opp på U20-laget. Johnsens poengproduksjon og gode utvikling har fortsatt, og i fjor fikk han sin debut i SHL.

– Det har vært utrolig gøy å være med A-laget. Det er noe jeg har drømt om siden jeg kom. At det skulle skje så tidlig var en bonus, sier han.

KAN DRAFTES: Martin Johnsen tror han har gode muligheter til å bli NHL-draftet i sommer. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Det har blitt flere SHL-kamper. Spilletiden har vært varierende, men han lærer mye av å være med.

– Jeg merker kanskje ikke så godt at jeg tar steg når jeg er med A-laget, men når jeg kommer ned igjen på U20-laget merker jeg hver gang at jeg at gjort det, sier Johnsen.

I februar fikk han hjerteproblemer og dro hjem til Hamar. Det åpnet han opp om til TV 2. Nå går det bedre med han, og Johnsen håper å rekke sluttspillet.

I sommer skal årets NHL-draft gjennomføres. Han har blitt kontaktet av NHL-klubber og er kanskje det norske talentet flest tror vil bli draftet i år.

– Jeg prøver å ikke tenke så mye på det og heller fokusere på noe jeg får gjort noe med, men det sitter klistret fast i hodet uansett hvor mye jeg forsøker å ikke tenke på det. Det er ikke så viktig som folk sier, men det er jo kult. Er du god nok så får du muligheten en gang uansett, sier han.

– Tror du at du blir draftet?

– Jeg tror jeg har en god sjanse. Jeg håper jo det, svarer Johnsen og smiler.