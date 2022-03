Mann (28) tiltalt for drapsforsøk mot tilfeldig butikkansatt

Den 28 år gamle mannen som gikk til angrep på en tilfeldig butikkansatt på Lambertseter i april i fjor, er tiltalt for drapsforsøk.

Den tiltalte mannen ble kort tid etter hendelsen innlagt på psykiatrisk sykehus, der han fremdeles oppholder seg.

Påtalemyndigheten varsler at de vil be om at han dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Mannen var godt kjent for de ansatte på Bunnpris-butikken før hendelsen fredag 29. april i fjor. Han hadde imidlertid aldri opptrådt truende, har ansatte tidligere opplyst til Nordstrands Blad.

Livstruende skader

Den butikkansatte ble ifølge tiltalen stukket gjentatte ganger i overkroppen med en saks. Tiltalte skal ikke ha stoppet før forbipasserende fikk kontroll på ham.

Skadene som den butikkansatte ble påført, var livstruende. Ifølge regiondirektøren i Bunnspris lå han mange timer på operasjonsbordet.

Når rettssaken skal behandles i Oslo tingrett i mai, er det fremdeles ukjent hvordan tiltalte stiller seg til anklagene.

Tviler på at han forklarer seg

Forsvareren hans, advokat Gard Lind-Iversen fra advokatfirmaet Storrvik, sier han ikke har noen forutsetninger for å svare på hvordan 28-åringen stiller seg til tiltalen.

– Han vil ikke snakke så mye om saken, sier Lind-Iversen.

– Kommer han til å forklare seg for retten?

– Jeg tviler sterkt på det, sier han.

Fornærmedes bistandsadvokat har ikke besvart TV 2s henvendelse torsdag. Det har heller ikke statsadvokat Carl Graff Hartmann.