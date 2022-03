Det opplyser produsent Aage Aaberge i en pressemelding.

– Det er selvfølgelig tungt å utsette. Under de nåværende omstendighetene har vi likevel kommet frem til at det er det eneste riktige å gjøre, sier han i pressemeldingen.

Utsetter for andre gang

Dette er andre gangen premieren på storfilmen nå blir utsatt. Forrige gang måtte de utsette på grunn av pandemien.

Videre i pressemeldingen står det at de har brukt de siste dagene til å diskutere om filmen kunne fungert som et bidrag til ønsket mange nå har om å forstå hva krig er, og konsekvensene av den.

– Vi har tatt innover oss at selv om mange oppsøker avisartikler og nyhetssendinger for å begripe det som nå skjer, går det et tydelig skille mellom å søke kunnskap og det å oppleve et realistisk krigsdrama i en kinosal, med de sterke sanseinntrykkene det gir, sier Aaberge.

Det er enda usikkert når den nye kinopremieren blir.

Filmen handler om slaget om Narvik i 1940, som var det største på norsk jord. Det var også et slag der Hitler-Tyskland for første gang gikk på et stort tap under andre verdenskrig.