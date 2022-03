De siste dagene har Ragnhild Haga, Thomas Helland Larsen og Sivert Knotten tatt et oppgjør med hvordan Skiforbundet kommuniserer med utøverne på. Også under OL blåste det friskt. Maiken Caspersen Falla, Emil Iversen og Anne Kjersti Kalvå var blant dem som sa fra.

Helland Larsen skriver at han kjenner seg igjen i det Haga skriver om «bruk-og-kast-mentalitet» i Skiforbundet.

«Først og fremst ble jeg i all stillhet vraket, og nå har jeg dessuten fått covid. I likhet med Ragnhild Haga ble jeg ikke kontaktet verken før eller etter uttaket ble gjort, så jeg tok kontakt selv.»

Haga ble vraket til tremila. Hun er skremt av manglende takhøyde:

«Hvem skal tørre å si fra om noe, internt eller eksternt, hvis det man blir møtt med er stillhet og vraking av langrennslandslaget?»

– Jeg takler det greit

Både Haga og Helland Larsen får støtte fra sprinteren Kristine Stavås Skistad (23).

– Jeg skjønner dem godt. Jeg er for så vidt helt enig, sier Skistad til TV 2.

– Jeg har vært heldig som har fått gå i verdenscup, men man har noe å hente på kommunikasjon. Det er mange ganger man stusser litt over uttak. Jeg tror vi har en veldig lang vei å gå om vi skal hamle opp med Sverige i sprint, fortsetter Skistad.

– Har du latt deg irritere over uttak?

– Jeg takler det greit, men jeg tror vi har en vei å gå på det, sier hun.

Stavås Skistad tror Haga og Helland Larsen vil få mye støtte.

– Jeg er stolt over at de tør å stå frem. Jeg synes det er kult. Jeg tror de bare vil få støtte, sier Konnerud-jenta.

Langrennssjef Espen Bjervig har fått med seg utspillet til Helland Larsen.

– Jeg betviler ikke at hans opplevelse er som han skriver. Jeg synes det er fryktelig synd at han ikke tar kontakt. Jeg hadde satt veldig pris på at utøvere tar kontakt hvis det er ting de opplever ikke er bra. Generelt har jeg veldig liten sans for å diskutere ting i media. Jeg setter pris på å prate til folk, sier Bjervig.

– Absolutt ikke fornøyd

Skistad har hatt en variabel sesong. I Drammen ble det exit i kvartfinalen.

– Det er alltid morsomt å gå på hjemmebane. Det er noe man ser frem til. Det var moro.

– Er du fornøyd om dagen?

– Jeg er absolutt ikke fornøyd om dagen. Det er det siste jeg er. Jeg er veldig innforstått med hvordan situasjonen er, sier hun.

– Hvordan er situasjonen nå?

– Jeg har kommet meg opp fra i fjor, men jeg har fortsatt en lang vei å gå. Jeg trenger i hvert fall et år til for å ha noe å gjøre på verdenscupnivå, sier Skistad, som håper å vise Seefeld-form i VM neste år.

– Planica blir absolutt et mål.