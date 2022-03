Ivan er født i krig: – Vi lever i et sant helvete

Mens Kyiv angripes fra luften, tvinges gravide til å føde i bomberom. Nyfødte Ivan kom til verden i en by som er under kraftig angrep.

Samtidig som russiske styrker prøver å ta kontroll over den ukrainske hovedstaden Kyiv, tvinges gravide til å føde i bomberom.

Nesten 400 barn har blitt født i Kyiv siden krigen startet, opplyser ordføreren i byen.

– Vi lever i et sant helvete. Jeg hadde aldri sett for meg at noe sånt skulle skje, sier gravide Alena Shinkar fra en provisorisk sykehusseng i Kyiv til nyhetsbyrået Reuters.

ENGSTELIG: Alena Shinkar er gravid og synes det er vanskelig å beholde roen. Foto: Reuters

Hun har siden før krigen begynte vært på nyfødtavdelingen på et sykehus i hovedstaden.

Nå er byen hennes under angrep og mens missilene treffer bakken, sliter hun med å beholde roen.

– Jeg prøver å ikke være stresset nå, men det er forferdelig det som skjer.

Shinkar er preget av det hun har opplevd de siste dagene. Når nyhetsbyrået treffer henne, forteller hun om kvinner som har blitt tvunget til å føde i kjelleren på sykehuset.

– De var fulle av blod, fordi de nettopp hadde tatt keisersnitt. Og så gikk alarmen og de fikk ingen tid til å bli liggende i sengen. Det er forferdelig, sier hun.

TILFLUKT: Barnefamilier må søke tilflukt i kjelleren på sykehuset i Kyiv når flyalarmen går. Foto: Valentyn Ogirenko/ Reuters

Hastes til tilfluktsrom

Hverdagen for innbyggerne i Ukraina er helt snudd på hodet. Mange har flyktet fra hjembyene sine, mens andre har blitt værende.

– Rundt 70 prosent av personalet er her, og bytter på å jobbe, sier sjefen for nyfødtavdelingen, Dmytro Govseyev.

Han forklarer at når flyalarmen går, er de forberedt på å raskt flytte kvinnene ned til tilfluktsrommene.

ALARM: Familier søker tilflukt i kjelleren på sykehuset så fort flyalarmen går. Alarmen varsler dem om mulige angrep. Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters

Alarmen er der for å varsle innbyggerne om at det kan komme rakettangrep.

– Jeg kom hit den dagen krigen startet. Den 28. februar fikk jeg sønnen min, Mark, sier ukrainske Yula.

Hun skryter av de ansatte på sykehuset, som har tatt vare på dem, til tross for angrepene mot byen.

– Vi er trygge her. Vi har det beste personalet i verden og vi er veldig stolte av dem, mener Yula.

PREGET: Også legene må søke tilflukt i kjelleren på sykehuset når alarmen går. Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters

Forventer at det blir verre

Russland har foreløpig ikke lyktes i å ta kontroll over Kyiv, men slaget er på langt nær over. Hovedstaden er under angrep og det er ventet at situasjonen vil eskalere ytterligere de neste dagene.

For de gravide kvinnene betyr det trolig flere dager med stor usikkerhet.

FAMILIE: Et par tar vare på sitt nyfødte barn i tilfluktsrommet i Kyiv. Foto: Valentyn Ogirenko/ Reuters

– Jeg våknet klokken 5 om morgningen av rakettangrepet 24. februar. Jeg hørte eksplosjonen og kvinner skrike. Jeg kunne ikke tro at krigen hadde startet. Jeg trodde det var et mareritt, men det var det ikke, sier gravide Shinkar.

Til tross for at Shinkar er engstelig for hva som kommer til å skje, har hun fortsatt håp for fremtiden.

– Forhåpentligvis vil denne få oppleve fred, sier hun og gnir seg på magen.