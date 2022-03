Lavrov sammenligner USA med Hitler og Napoleon

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov anklager Vesten for «å vurdere atomkrig» og sammenligner USA med Hitler og Napoleon.

Under en pressekonferanse i Moskva torsdag viste Lavrov blant annet til uttalelser fra USAs president Joe Biden og Storbritannias utenriksminister Liz Truss, om at alternativet til strenge sanksjoner mot Russland vil være en tredje verdenskrig.



En slik krig vil ifølge Lavrov bli utkjempet med atomvåpen, men er ikke noe alternativ sett med russiske øyne.

– Jeg vil få understreke at disse uttalelsene kommer fra vestlige politikere, det er de som antyder atomkrig, dette er ikke noe russere tenker på, sa han.

Lavrov sammenlignet videre USA med Hitler og Napoleon.

– Amerikanerne dikterer overfor tyskerne hva som er bra for europeisk energisikkerhet. De sier at Europa ikke trenger gassrørledningen Nord Stream 2 og at forsyninger fra USA, som er mange ganger dyrere, vil garantere energisikkerheten, sa han.

– De forsøker å påtvinge oss sitt eget syn på Europas framtid. Napoleon og Hitler hadde som mål å underlegge seg Europa, nå har amerikanerne fått Europa under kontroll, sa Lavrov.

– Vi ser nå hvilken rolle EU virkelig spiller i verden, la han til og uttrykte håp om at «hysteriet vil ta slutt».