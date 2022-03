Sammenligner Tajik med en utro mann som blir tatt på fersken

Omtrent like lenge som krigen har herjet i Ukraina, har det stormet rundt Arbeiderpartiets nestleder og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik her hjemme.

Flere medier har nemlig avslørt at Tajik fikk tildelt skattefri pendlerbolig fra 2006 til 2010 basert på en leiekontrakt på en leilighet hun aldri benyttet seg av.

Onsdag hasteinnkalte Ap-toppen til pressekonferanse, hvor hun etter en lang innledning om hva hun og partiet har oppnådd på de månedene hun har vært statsråd, annonserte at hun går av som arbeids- og inkluderingsminister.

– Jeg vil ikke tillate at feil jeg gjorde for 15 år siden, skal stå i skyggen for arbeidet regjeringen gjør, sa Tajik.

«Tajik-metoden»

Til tross for at Ap-toppen beklaget en rekke ganger, mener retorikkekspert og førstelektor ved Høgskolen Kristiania, Kjell Terje Ringdal, at det var langt i fra en angrende synder som sto på talerstolen.

– Hun begynner med å skape kredibilitet for seg selv og partiet. Så skal hun be om unnskyldning for det hun har gjort, men da legger hun seg på et sidespor ved at hun beklager håndteringen av saken, sier Ringdal til TV 2.

Retorikkeksperten trekker paralleller til utroskap.

– Hun fremsto som en mann som kommer hjem og blir avslørt for utroskap. Man kan være en angrende synder, eller så kan man kjøre «Tajik-metoden» ved å si «jeg er lei meg for måten jeg har håndtert dette på», sier Ringdal.

Fakta om Hadia Tajik * Født 18. juli 1983 i Bjørheimsbygd i Strand kommune i Rogaland. * Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Har også bachelorgrad i journalistikk ved Høyskolen i Stavanger og mastergrad i menneskerettigheter fra Kingston University i London. Yrkesbakgrunn som journalist og skribent i Aftenposten, VG, Dagbladet og Stavanger Aftenblad. Hun har også utgitt flere bøker. * En av to nestledere i Arbeiderpartiet fra 2015. Fungerte som eneste nestleder i perioden 2018–2019. * Stortingsrepresentant for Rogaland siden 2017, og før det for Oslo 2009–2017. Første nestleder i finanskomiteen 2019–2021. * Kulturminister 2012–2013. * Politisk rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2006-2009, med avbrudd som fungerende politisk rådgiver i Justisdepartementet 2008–2009 og ved Statsministerens kontor i 2008. * Medlem i sentralstyret i AUF 2008–2010. Politisk nestleder i AUF i Rogaland 2001–2003. Leder for Strand AUF 1999–2002. * Hun ble utnevnt til arbeids- og inkluderingsminister i Støre-regjeringen 14. oktober 2021. Kilde: NTB

– Ingen angrende synder

Han mener publikum hadde hatt større aksept for det som har skjedd, dersom Tajik i større grad hadde fremstått med mer anger.

– Når folk angrer på ordentlig, så blir de tilgitt. Men hun var ingen angrende synder.

Ringdal mener talen til Tajik var både velkalkulert og bevisst.

– Det er bra tenkt på sett og vis at man evner å lage en teknisk sett bra forestilling. Men egentlig synes hun denne saken er litt gammel, sier han og viser til at Tajik gjentok frasen om at dette skjedde for femten år siden minst syv ganger.

IKKE OVERBEVIST: Retorikkekspert Kjell Terje Ringdal ble lite imponert over Tajiks opptreden på onsdag. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Til tross for at Tajik mente at det hun hadde gjort, var graverende nok til å gå av som statsråd, fortsetter hun som nestleder i partiet som styrer Norge.

Onsdag gikk flere Ap-ordførere ut og sa de mente Tajik burde trekke seg fra denne rollen også.

– Har du ikke tillit som statsråd, så har du heller ikke tillitt som nestleder, sa ordfører i Fyresdal kommune Erik Skjervagen (Ap) til TV 2 .

– Skummelt farvann

Ap-ordføreren synes Tajiks forklaring var tynn.

– Vi er partiet for vanlige folk, og dette liker ikke vanlige folk, sa Skjervagen.

Ordføreren får støtte av Ringdal.

– Det ser ut som Tajik gikk på grunn i det farvannet hun var statsråd i. Også er det mulig hun tenkte at hun måtte rydde unna statsrådkrisen, før hun kunne komme over i et trygt farvann, sier retorikkeksperten.

Han mener imidlertid mye tyder på at hun nå har seilt inn i et like skummelt farvann som hun var i.

– Det er akkurat de samme kravene til tillit ved å være nestleder, som å være statsråd. Jeg innbiller meg at saken ikke er over, før nestledersituasjonen er avklart.

TV 2 har forelagt Ringdals kritikk for Hadia Tajiks rådgiver Jorid Nordmelan. De har ikke besvart vår henvendelse.